Το Μεγάλο Σάββατο 11/04/2026 θα καταγραφεί στην Κύπρο ως μία μελανή σελίδα σε ό,τι αφορά το κράτος δίκαιου. Η αστυνομία επέδραμε στο σπίτι και το γραφείο του δικηγόρου Νίκου Κληρίδη και του κατέσχε κινητά τηλέφωνα και υπολογιστή με τρόπο που παραβίασε κατάφωρα την προστασία του δικηγορικού απορρήτου. Το δικηγορικό απόρρητο είναι θεμέλιο του κράτους δικαίου. Αυτό μπορεί να μην γίνεται αντιληπτό από τον μέσο πολίτη και είναι κατανοητό. Αυτό που είναι τρομακτικό και απογοητευτικό είναι πως ούτε η Αστυνομία αντιλαμβάνεται την σημασία του. Με τον Νίκο Κληρίδη θα συζητήσουμε σήμερα όλες τις πτυχές του θέματος.

