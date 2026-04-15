Μια ανάσα από την είσπραξη €190 εκατ. από την ΕΕ βρίσκεται η Κυπριακή Δημοκρατία για διαχείριση του μεταναστευτικού, κάτι το οποίο θα κλειδώσει στις 23 Απριλίου με την έγκριση του εναρμονιστικού νομοσχεδίου (περί Προσφύγων Νόμου) από την ολομέλεια του Κοινοβουλίου.

Το νομοσχέδιο αναμένεται να εγκριθεί ενόψει και του γεγονότος ότι στις 23 Απριλίου θα συνεδριάσει για τελευταία φορά το Κοινοβούλιο (πριν την αυτοδιάλυσή του) αλλά και δεδομένου ότι η εφαρμογή του από τις χώρες μέλη έχει καθοριστεί για τις 12 Ιουνίου.

Όπως εξήγησε ενώπιον της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών ο υφυπουργός Μετανάστευσης Νικόλας Ιωαννίδης, ποσοστό άνω του 60% του κόστους για το μεταναστευτικό συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ η αναβάθμιση και η κατασκευή των κέντρων φιλοξενίας είναι συγχρηματοδοτούμενη κατά 90-100%. Ανέφερε επίσης, πως η Κύπρος θα επωφεληθεί από τον μηχανισμό αλληλεγγύης, με μετεγκαταστάσεις αιτούντων ασύλου σε άλλα κράτη μέλη, οικονομική στήριξη και τεχνική βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Κατά τη διάρκεια της κατ’ άρθρον συζήτησης του νομοσχεδίου ο κ. Ιωαννίδης διευκρίνισε πως οι ανήλικοι αλλοδαποί οι οποίοι τίθενται υπό κράτηση, θα διαμένουν σε φυλακές ανηλίκων μακριά από ενήλικες και από καταδικασθέντες για ποινικά αδικήματα.

Ο υφυπουργός χαρακτήρισε το νομοθέτημα «κρισιμότατο, είναι θεμελιώδους σημασίας, δεδομένου ότι ενσωματώνει στην κυπριακή έννομη τάξη το νέο ευρωπαϊκό σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο, το οποίο τίθεται σε ισχύ στις 12/06/2026».

Τόνισε επίσης, πως η Κυπριακή Δημοκρατία οφείλει να είναι έτοιμη μέχρι τότε να εφαρμόσει το νέο πλαίσιο.

Όπως εξήγησε, η προωθούμενη νομοθεσία προβλέπει, μεταξύ άλλων, αυστηρότερους ελέγχους στα σύνορα, ταχύτερες διαδικασίες ασύλου και γενικότερα ένα ολοκληρωμένο, ενιαίο και συνεκτικό πλαίσιο για τη μετανάστευση, ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορεί να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά και να μην πιαστεί εξαπίνης, όπως έγινε πριν 10 χρόνια.

Εξάλλου, θα συμβάλει στην αποφυγή μαζικών ροών και θα επιτρέψει επιτάχυνση των διαδικασιών ασύλου και αύξηση των επιστροφών.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Εσωτερικών Άριστος Δαμιανού ανέφερε πως υπάρχουν δεσμευτικές ρυθμίσεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και εξετάστηκε η εφαρμογή στην Κυπριακή Δημοκρατία».

Ο βουλευτής της ΔΗΠΑ Γιώργος Πενηνταέξ ανέφερε τα κράτη μέλη δεν έχουν διακριτική ευχέρεια απόκλισης, αλλά οφείλουν να προχωρήσουν στην εφαρμογή τους σε εθνικό επίπεδο.