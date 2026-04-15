Στην Ολομέλεια της Βουλής στις 23 Απριλίου οδηγείται το νομοσχέδιο για τον περί Προσφύγων Νόμο, μετά την ολοκλήρωση της εξέτασής του από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών. Όπως αναφέρεται, το νομοσχέδιο θεωρείται θεμελιώδους σημασίας, καθώς στόχος είναι η πλήρης εναρμόνιση της Κυπριακής Δημοκρατίας με το νέο ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, πριν από την έναρξη ισχύος του τον Ιούνιο του 2026.

Ο Υφυπουργός Μετανάστευσης, Νικόλας Ιωαννίδης, χαρακτήρισε τη συζήτηση πολύ εποικοδομητική, τονίζοντας τη σημασία του νομοθετήματος. Όπως ανέφερε, «το νομοθέτημα είναι κρισιμότατο, είναι θεμελιώδους σημασίας, καθώς ενσωματώνει στην κυπριακή έννομη τάξη το νέο ευρωπαϊκό σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο, το οποίο τίθεται σε ισχύ στις 12/06/2026».

Τόνισε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία οφείλει να είναι έτοιμη μέχρι τότε να εφαρμόσει το νέο πλαίσιο, σημειώνοντας πως «συνεπώς η Κυπριακή Δημοκρατία θα πρέπει να είναι έτοιμη κατά τις 12 Ιουνίου να εφαρμόσει αυτό το σύμφωνο με το δικό της εφαρμοστικό νόμο». Παράλληλα, ευχαρίστησε την Επιτροπή Εσωτερικών για τη συνεργασία, επισημαίνοντας ότι παρόλο που το νομοθέτημα είναι αρκετά μεγάλο και διαρκούσης της προεκλογικής περιόδου, εντούτοις σήμερα ήταν εδώ, έδειξαν υπευθυνότητα και πλέον το νομοσχέδιο θα οδηγηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής προς ψήφιση.

Αναλύοντας το περιεχόμενο του νομοσχεδίου, ο Υφυπουργός σημείωσε ότι προβλέπει μεταξύ άλλων αυστηρότερους ελέγχους στα σύνορα, ταχύτερες διαδικασίες ασύλου και γενικότερα ένα ολοκληρωμένο, ενιαίο και συνεκτικό πλαίσιο για τη μετανάστευση, ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορεί να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά και να μην πιαστεί εξαπίνης, όπως έγινε πριν 10 χρόνια.

Τόνισε ακόμη ότι το νέο πλαίσιο έχει ιδιαίτερη σημασία για την Κύπρο ως κράτος πρώτης γραμμής, αναφέροντας ότι θα συμβάλει στην αποφυγή μαζικών ροών και θα επιτρέψει επιτάχυνση των διαδικασιών ασύλου και αύξηση των επιστροφών.

Αναφορά έγινε και στο ζήτημα της χρηματοδότησης, με τον κ. Ιωαννίδη να επισημαίνει ότι άνω του 60% του κόστους για το μεταναστευτικό συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ η αναβάθμιση και η κατασκευή των κέντρων φιλοξενίας είναι συγχρηματοδοτούμενη κατά 90-100%. Παράλληλα, σημείωσε ότι η Κύπρος θα επωφεληθεί από τον μηχανισμό αλληλεγγύης, με μετεγκαταστάσεις αιτούντων άσυλο σε άλλα κράτη μέλη, οικονομική στήριξη και τεχνική βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Από πλευράς Επιτροπής, ο Πρόεδρός της Επιτροπής, Βουλευτής του ΑΚΕΛ Άριστος Δαμιανού, ανέφερε ότι το νομοσχέδιο, το οποίο αριθμεί περίπου 250 σελίδες, εξετάστηκε σε δύο πολύωρες συνεδριάσεις, προσθέτοντας ότι έχει ολοκληρώσει η κατ’ άρθρον συζήτηση και ότι, σε συνεννόηση με την Πρόεδρο της Βουλής, θα οδηγηθεί στην Ολομέλεια την ημέρα αυτοδιάλυσης στις 23 Απριλίου.

«Αφορά την αναθεώρηση του συνόλου του πακέτου για τη μετανάστευση του άσυλο και το προσφυγικό. Άρα υπάρχουν δεσμευτικές ρυθμίσεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και εξετάσαμε την εφαρμογή του στην Κυπριακή Δημοκρατία», είπε.

Από την πλευρά του, ο Βουλευτής της ΔΗΠΑ-Συνεργασία Γιώργος Πενηνταέξ ανέφερε ότι το νομοθέτημα δημιουργεί το αναγκαίο νομικό πλαίσιο για την εφαρμογή των ευρωπαϊκών κανονισμών, προσθέτοντας ότι τα κράτη μέλη δεν έχουν διακριτική ευχέρεια απόκλισης, αλλά οφείλουν να προχωρήσουν στην εφαρμογή τους σε εθνικό επίπεδο.

Παράλληλα, επεσήμανε ότι η ψήφιση του νόμου συνδέεται και με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση ύψους 190 εκατ. ευρώ για τη διαχείριση του μεταναστευτικού, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι το νομοσχέδιο θα εγκριθεί από την Ολομέλεια ώστε να τεθεί σε εφαρμογή εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών.

