Για την κατάσταση της υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη μίλησε ο γιατρός που χειρούργησε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Ο Ευτύχιος Αρχοντάκης που έκανε την επέμβασης τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ ο οποίος νοσηλεύεται στη ΜΕΘ μετά το εγκεφαλικό επεισόδιο έπειτα από ρήξη ανευρύσματος ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι οι επόμενες 10 ημέρες θα είναι κρίσιμες.

Όπως είπε ο Ευτύχιος Αρχοντάκης στον ΑΝΤ1, «οι πρώτες μέρες είναι δύσκολες» και «πρέπει να ξεπεραστούν κάποιοι κίνδυνοι». Τόνισε ότι καθαρή εικόνα για την κατάστασή του θα έχουν οι γιατροί αφού περάσουν 10 ημέρες. «Θα είναι 10 μέρες αγωνίας», εξήγησε. «Δράσαμε γρήγορα, το ανεύρυσμα αποκλείστηκε αμέσως», είπε ο κ. Αρχοντάκης που δήλωσε ικανοποιημένος από την επέμβαση που πραγματοποιήθηκε.

Είπε επίσης ότι οι διεθνείς οδηγίες αναφέρουν ότι οι γιατροί πρέπει να δράσουν εντός 48 ωρών από το επεισόδιο και σημείωσε ότι οι πιθανότητες ρήξης είναι πιο πολλές τις πρώτες ώρες.

Αυτή την ώρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μεταβάινει ξανά στον «Ευαγγελισμό» προκειμένου να ενημερωθεί για την κατάσταση της υγείας του στενού του συνεργάτη. Ο πρωθυπουργός είχε μεταβεί και το πρωί στο νοσοκομείο. Πριν από λίγο είχε συνάντηση στο VIP του διεθνούς αερολιμένα «Ελευθέριος Βενιζέλος» με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα και τώρα είναι καθ’ οδόν και πάλι για τον «Ευαγγελισμό».

Σημειώνεται ότι ο Γιώργος Μυλωνάκης έχει υποβληθεί σε εμβολισμό του ανευρύσματος, προκειμένου να σταματήσει η αιμορραγία και νοσηλεύεται διασωληνωμένος στην Εντατική του νοσοκομείου Ευαγγελισμός. Η κατάστασή του, σύμφωνα με την ιατρική ανακοίνωση είναι σοβαρή, αλλά ελεγχόμενη.

Όλα έγιναν περίπου στις εννέα το πρωί σήμερα Τετάρτη (15/4), στη διάρκεια του λεγόμενου «πρωινού καφέ» στο Μαξίμου, της πρωινής σύσκεψης, δηλαδή του πρωθυπουργού με τους άμεσους συνεργάτες του για την ατζέντα της ημέρας. Εκεί ο Γιώργος Μυλωνάκης υπέστη λιποθυμικό επεισόδιο και παράλληλα με τις προσπάθειες να τον συνεφέρουν εκλήθη ασθενοφόρο που τον μετέφερε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός.

«Είμαστε συγκλονισμένοι γιατί συνέβη μπροστά μας. Έχει δύο παιδιά. Είναι γεμάτος ενέργεια και ζωή. Συνέβη μπροστά μας την ώρα του πρωινού καφέ» δήλωσε λίγο αργότερα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης.

Αμέσως μετά τη διακομιδή του κ. Μυλωνάκη, στο νοσοκομείο έφτασαν ο υπουργός και ο υφυπουργός Υγείας κ.κ. Αδωνις Γεωργιάδης και Μάριος Θεμιστοκλέους, ενώ περίπου στις 11.30 μετέβη και ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος ενημερώθηκε (και ενημερώνεται διαρκώς) για την υγεία του στενού συνεργάτη του.

Πολλοί υπουργοί και συνεργάτες του κ. Μυλωνάκη έχουν ήδη περάσει την πύλη του Ευαγγελισμού για να συμπαρασταθούν στην οικογένεια και να ενημερωθούν για την πορεία της υγείας του, ενώ το πρωί της Τετάρτης ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας μόλις πληροφορήθηκε για την περιπέτεια της υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη εκδήλωσε άμεσα το ενδιαφέρον του. Επικοινώνησε με τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος τον ενημέρωσε. Επίσης, επικοινώνησε με την σύζυγο του κ. Μυλωνάκη, Τίνα Μεσσαροπούλου και της εξέφρασε τις ευχές του για περαστικά.





Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Παύλος Μαρινάκης, ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος και ο δημοσιογράφος Μπάμπης Παπαπαναγιώτου στον «Ευαγγελισμό»

Ο υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους

Ταυτόχρονα με τη διακομιδή στο νοσοκομείο ειδοποιήθηκε η σύζυγος του κ. Μυλωνάκη, Τίνα Μεσσαροπούλου, που έφυγε εσπευσμένα από το στούντιο της εκπομπής του Alpha Happy Day, όπου εργάζεται, χωρίς να γίνει καμία απολύτως αναφορά, αφού θα μπορούσαν να το ακούσουν μέλη της οικογένειας ή και τα ανήλικα παιδιά του υφυπουργού, που ενδεχομένως να μην είχαν ακόμη ενημερωθεί.

Το γεγονός ότι η διακομιδή στο νοσοκομείο έγινε γρήγορα – η απόσταση από το Μαξίμου στον Ευαγγελισμό είναι μικρή – ήταν σημαντικό για την αντιμετώπιση της κατάστασης.

Αμέσως υποβλήθηκε σε απεικονιστικές εξετάσεις και διαπιστώθηκε η ρήξη ανευρύσματος στον εγκέφαλο. Ο κ. Μυλωνάκης διασωληνώθηκε και εισήχθη στην Εντατική, ενώ οι γιατροί προχώρησαν στον εμβολισμό του ανευρύσματος. Πρόκειται για μια επέμβαση με την οποία ο εξειδικευμένος γιατρός μέσω της μηριαίας αρτηρίας προσεγγίζει το ανεύρυσμα με ειδικούς μικροκαθετήρες και το αποκλείει από την κυκλοφορία του αίματος, «γεμίζοντάς το» με ειδικά υλικά, όπως μικροσπειράματα (coils). Η συγκεκριμένη ιατρική πράξη χρησιμοποιείται ευρέως τα τελευταία 25 χρόνια, είναι ελάχιστα επεμβατική, με μικρότερη πιθανότητα επιπλοκών και χρησιμοποιείται αντί του ανοιχτού χειρουργείου.



Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης



Η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως



Ο Γενικός Γραμματέας του πρωθυπουργού, Στέλιος Κουτνατζής και o σύμβουλος επικοινωνίας του πρωθυπουργού, Χρήστος Ζωγράφος

Ο Γενικός Γραμματέας του πρωθυπουργού, Στέλιος Κουτνατζής, o σύμβουλος επικοινωνίας του πρωθυπουργού, Χρήστος Ζωγράφος και η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως

Όπως ενημέρωσε ο διοικητής του Ευαγγελισμού, Τάσος Γρηγορόπουλος ο κ. Μυλωνάκης υπεβλήθη σε εμβολισμό και εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε ΜΕΘ του νοσοκομείου. «Σήμερα το πρωί, περί τις 9:30, διακομίσθηκε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, μετά από έντονο λιποθυμικό επεισόδιο, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης. Έγιναν όλες οι απαραίτητες εξετάσεις. Αυτή τη στιγμή η κατάστασή του θεωρείται σοβαρή, αλλά ελεγχόμενη. Έγινε εμβολισμός, απλά δεν μπορώ να σας πω περισσότερα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο διοικητής.

Νωρίτερα το ιατρικό ανακοινωθέν του Ευαγγελισμού ανέφερε: «Σήμερα 15.04.2026 και ώρα 09:30 διεκομίσθη στο Νοσοκομείο ΓΝΑ ¨Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ¨, μετά από λιποθυμικό επεισόδιο, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ κος Γεώργιος Μυλωνάκης, όπου υποβάλλεται στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Η κατάστασή του κρίνεται σοβαρή αλλά ελεγχόμενη».

Σύμφωνα με πληροφορίες ο εμβολισμός ολοκληρώθηκε με επιτυχία, ωστόσο οι επόμενες 48 ώρες θεωρούνται κρίσιμες για την πορεία της υγείας του, με τους γιατρούς της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου Ευαγγελισμός να παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της υγείας του.



Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης





Ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος





Ο Υφυπουργός Εσωτερικών, Βασίλης Σπανάκης

Από το πλευρό του κ. Μυλωνάκη δεν έχει φύγει η σύζυγός του, Τίνα Μεσσαροπούλου, ενώ μεταξύ εκείνων που έσπευσαν να της συμπαρασταθούν ήταν η Σταματίνα Τσιμτσιλή, που έφτασε καταφανώς ανήσυχη στο νοσοκομείο.





Η Σταματίνα Τσιμτσιλή στον «Ευαγγελισμό»

