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Μια σοβαρή περιπέτεια υγείας, που τον οδήγησε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, είχε αντιμετωπίσει πριν από μερικά χρόνια ο Τζέιμς Ταλαρίκο (James Talarico), ο οποίος έγραψε ιστορία με την εκλογή του στη Γερουσία των ΗΠΑ, βάζοντας τέλος σε μια περίοδο άνω των τριών δεκαετιών χωρίς Δημοκρατικό γερουσιαστή από το Τέξας. Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας το 2018 και οδήγησε στη διάγνωση διαβήτη τύπου 1, έπειτα από επεισόδιο διαβητικής κετοξέωσης.

«Ήμουν τυχερός που έμεινα ζωντανός. Οι νοσηλευτές και οι γιατροί στην κομητεία Γουίλιαμσον έσωσαν τη ζωή μου», δήλωσε ο Τζέιμς Ταλαρίκο σε μια πρόσφατη εκδήλωση που διοργανώθηκε από το CNN και το Jubilee.

«Ήμουν απολύτως υγιής και αποφάσισα να κάνω κάτι κάπως ασυνήθιστο», είπε αναφερόμενος στην εποχή που έθεσε υποψηφιότητα για πρώτη φορά για τη Βουλή των Αντιπροσώπων το 2018. «Αποφάσισα να διανύσω με τα πόδια ολόκληρη την εκλογική μου περιφέρεια… Ήταν 25 μίλια (περίπου 40 χιλιόμετρα) τα περπάτησα όλα σε μία μόνο μέρα, μέσα στη ζέστη του Τέξας, ενώ κατά τη διάρκεια της διαδρομής συμμετείχα και σε τρεις ανοιχτές συζητήσεις με πολίτες».

Τζέιμς Ταλαρίκο: Κοιμήθηκε και ξύπνησε μετά από 36 ώρες

Όπως είπε, δεν ανησυχούσε για το αν θα τα κατάφερνε, καθώς κάθε χρόνο έκανε πεζοπορία στο Εθνικό Πάρκο Μπιγκ Μπεντ. «Ωστόσο, στα μισά της διαδρομής άρχισα να νιώθω εξαντλημένος και να έχω ναυτία. Μάλιστα, έκανα εμετό μερικές φορές κατά τη διάρκεια της πορείας», είπε. «Κάπως κατάφερα να ολοκληρώσω τη διαδρομή. Πήγα σπίτι. Υπέθεσα ότι είχα αφυδατωθεί και ότι το μόνο που χρειαζόμουν ήταν ένας καλός ύπνος». Όμως, δεν ξύπνησε για 36 ολόκληρες ώρες. Η οικογένειά του τον μετέφερε στα επείγοντα, όπου οι νοσηλευτές έλεγξαν το σάκχαρο στο αίμα του.

Σε κατάσταση νηστείας, το φυσιολογικό επίπεδο σακχάρου στο αίμα θα έπρεπε να είναι κάτω από 100 mg/dL. Στην περίπτωση του Ταλαρίκο, ήταν 900 mg/dL. «Βρισκόμουν σε κατάσταση διαβητικής κετοξέωσης, η οποία, χωρίς ινσουλίνη, οδηγεί σε κώμα και θάνατο», εξήγησε. «Διαγνώστηκα αμέσως με διαβήτη τύπου 1. Ήμουν τυχερός που έμεινα ζωντανός. Οι νοσηλευτές και οι γιατροί στην κομητεία Γουίλιαμσον έσωσαν τη ζωή μου».

Τι είναι ο διαβήτης τύπου 1

Ο διαβήτης είναι μια ασθένεια κατά την οποία το σώμα δεν παράγει αρκετή ινσουλίνη ή δεν μπορεί να τη χρησιμοποιήσει σωστά. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη συσσώρευση σακχάρου στην κυκλοφορία του αίματος, αντί το σάκχαρο να εισέρχεται στα κύτταρα για να χρησιμοποιηθεί ως ενέργεια. Με την πάροδο του χρόνου, τα υψηλά επίπεδα σακχάρου στο αίμα μπορούν να προκαλέσουν βλάβες στα αιμοφόρα αγγεία και τα νεύρα, οδηγώντας σε πιθανές επιπλοκές, όπως καρδιακές παθήσεις, νεφρικές παθήσεις, απώλεια όρασης και νευρικές βλάβες.

Ενώ ο διαβήτης τύπου 2 εμφανίζεται συχνότερα σε μεγαλύτερη ηλικία και συνδέεται με παράγοντες του τρόπου ζωής, ο διαβήτης τύπου 1 εκδηλώνεται συνήθως κατά την παιδική ηλικία -και, μέχρι την τελευταία δεκαετία, αναφερόταν ως «νεανικός διαβήτης». Τα ακριβή αίτια παραμένουν άγνωστα.

Παράλληλα, η διαβητική κετοξέωση (DKA) μπορεί να αποβεί απειλητική για τη ζωή και συχνά αποτελεί την πρώτη ένδειξη ότι ένα άτομο πάσχει από διαβήτη. Το σώμα δεν λαμβάνει τη γλυκόζη που χρειάζεται, με αποτέλεσμα να αναγκάζεται να καίει λίπος αντί για γλυκόζη. Αυτό πλημμυρίζει τον οργανισμό με όξινες χημικές ουσίες, τις λεγόμενες κετόνες. Εάν συσσωρευτεί υπερβολική ποσότητα κετονών, το αίμα γίνεται όξινο, προκαλώντας εμετό και κοιλιακό πόνο.

Δεν υπάρχει θεραπεία που να εξαλείφει οριστικά τον διαβήτη, ωστόσο πρόκειται για μια χρόνια πάθηση που μπορεί να τεθεί υπό έλεγχο. Οι διαβητικοί παρακολουθούν τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα τους και χρησιμοποιούν διάφορα μέσα -όπως φαρμακευτική αγωγή, ινσουλινοθεραπεία, κατάλληλη διατροφή και σωματική άσκηση- για να τα ρυθμίζουν.

iefimerida.gr