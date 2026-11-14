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Ενισχύει την τοπική οικονομία ο Radisson Hotels Μαραθώνιος Λάρνακας, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί αύριο Κυριακή και αναμένεται να σπάσει ρεκόρ συμμετοχών. Όπως ανακοινώθηκε ο μαραθώνιος θα έχει φέτος πάνω από 14.000 δρομείς, οι 3.000 εκ των οποίων έφτασαν στη Λάρνακα από 85 χώρες. Σημειώνεται πως στη μαραθώνια διαδρομή αναμένεται να λάβουν μέρος πάνω από 1.000 αθλητές.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΠΑΣΥΞΕ Λάρνακας, Μάριο Πολυβίου, όλα τα ξενοδοχεία του κέντρου της Λάρνακας είναι γεμάτα, λόγω του μαραθωνίου, με τους περισσότερους δρομείς από το εξωτερικό να φτάνουν από τη Μεγάλη Βρετανία, το Ισραήλ, την Πολωνία, την Ελλάδα, τη Ρουμανία και τη Γερμανία. «Οι περισσότεροι θα παραμείνουν για δύο με τρεις ημέρες, ωστόσο, τέτοιες διοργανώσεις βοηθούν την τοπική οικονομία, ιδιαίτερα σε τέτοια εποχή που μειώνονται οι τουριστικές ροές», ανέφερε στον «Φ» ο κ. Πολυβίου, προσθέτοντας πως αυτός ο μήνας έχει ικανοποιητικές ροές στη Λάρνακα, αλλά «είναι μουδιασμένος».

Οι προετοιμασίες για τον αυριανό μαραθώνιο είναι, πάντως, πυρετώδεις, ενώ πέραν από το παραλιακό μέτωπο των Φοινικούδων, θα κλείσουν την Κυριακή αρκετοί δρόμοι της πόλης, οι οποίοι ανακοινώθηκαν από τον Δήμο Λάρνακας.

Το αγωνιστικό πρόγραμμα θα περιλαμβάνει τον Μαραθώνιο Δρόμο (42,195 χλμ.), τον Ημιμαραθώνιο (21,0975 χλμ.), τον Αγώνα Δρόμου 10 χλμ., τον Αγώνα Δρόμου 5 χλμ. και τον Εταιρικό Αγώνα 5 χλμ. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνεται και ο McDonald’s Kids Race 1 χλμ., που είναι ο μεγαλύτερος παιδικός αγώνας δρόμου στην Κύπρο.

Στη Λάρνακα, όπως ανακοινώθηκε, θα βρεθεί ο χρυσός Ολυμπιονίκης της ενόργανης γυμναστικής, Λευτέρης Πετρούνιας. VIP Athlete Ambassador θα είναι, η παραολυμπιονίκης στην ξιφασκία, Κέλλυ Λουφάκη, ενώ η Stoiximan θα ενισχύσει «το μήνυμα της συμπερίληψης μέσα από την ομάδα Stoiximan Wheels of Change, σε συνεργασία με την AbleBook και το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Υπάρχω».

Στον τομέα της κοινωνικής προσφοράς ο Μαραθώνιος Λάρνακας στηρίζει φέτος τον Σύνδεσμο «Μωρά Θαύματα», ενώ στον πυλώνα της βιωσιμότητας θα συνεχιστεί η περιβαλλοντική πρωτοβουλία Green Strides, με τη στήριξη της Bioland Energy Group και δράσεις καθαρισμού παραλίας και ανακύκλωσης, με τη συμμετοχή δρομέων, εθελοντών και επισκεπτών.