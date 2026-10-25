Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Για την καθιέρωση της Λευκωσίας ως ενός ολοκληρωμένου τουριστικού προορισμού που αξίζει να επισκεφθεί και να γνωρίσει κανείς, εργάζεται εντατικά ο ΠΑΣΥΞΕ Λευκωσίας.

Σε συνέντευξή της στον Φιλελεύθερο, η πρόεδρος της Επαρχιακής Επιτροπής ΠΑΣΥΞΕ Λευκωσίας, Χριστιάνα Ιακωβίδου, ανέλυσε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της πρωτεύουσας, που σε συνδυασμό με τις επενδύσεις που έγιναν στις υποδομές τα τελευταία χρόνια, μπορούν να αναδείξουν τις δυνατότητες της πρωτεύουσας ως τουριστικού προορισμού.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην προσέλκυση επιχειρηματικού και συνεδριακού τουρισμού, ενώ σημαντικές δυνατότητες βλέπει η κ. Ιακωβίδου και στον αθλητικό τουρισμό.

Παρά το γεγονός ότι ζούμε σε μία χώρα όπου ο τουρισμός λειτουργεί διαχρονικά ως πυλώνας ανάπτυξης της οικονομίας, η πρωτεύουσα παίρνει το μικρότερο μερίδιο από τον τουρισμό. Μπορεί να γίνει η Λευκωσία τουριστικός προορισμός;

Η Λευκωσία έχει πολύ περισσότερα να προσφέρει ως προορισμός από όσα μπορεί να πιστεύει κανείς. Αυτό το μήνυμα μεταφέραμε πρόσφατα και στην ελληνική αγορά, όπου είχαμε την ευκαιρία να συμμετέχουμε στην εκδήλωση «Λευκωσία: Αθήνα, σας περιμένουμε», παρουσιάζοντας ακριβώς τις τουριστικές δυνατότητες της πρωτεύουσας.

Η Λευκωσία είναι μία πόλη με ιστορία χιλιάδων χρόνων, πλούσια πολιτιστική κληρονομιά και αυθεντικό χαρακτήρα, η οποία εξελίσσεται και αναπτύσσεται συνεχώς. Συνδυάζει την ιστορία και την παράδοση με τη σύγχρονη ζωή, προσφέροντας ποιοτικές επιλογές διαμονής, εξαιρετική γαστρονομία, πολιτιστικές εμπειρίες και διασκέδαση.

Παράλληλα, η γεωγραφική της θέση επιτρέπει στον επισκέπτη να ανακαλύψει και την κυπριακή ύπαιθρο. Πάνω απ’ όλα, όμως, διαθέτει ένα στοιχείο που διαχρονικά την χαρακτηρίζει και δεν είναι άλλο από την αυθεντική κυπριακή φιλοξενία. Στόχος μας είναι να αναδείξουμε αυτή την πολυδιάστατη ταυτότητα και να καθιερώσουμε τη Λευκωσία ως έναν προορισμό που αξίζει να επισκεφθεί και να γνωρίσει κανείς. Αξίζει να αναφέρω ότι η εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στην Αθήνα εντάσσεται στο πλαίσιο της συνεργασίας με την ΕΤΑΠ Λευκωσίας, το Υφυπουργείο Τουρισμού και άλλους φορείς. Τέτοιες συνέργειες είναι απαραίτητες για να αναδείξουμε ακόμα πιο αποτελεσματικά την τουριστική ταυτότητα της Λευκωσίας και να μετατρέψουμε το ενδιαφέρον των ξένων αγορών σε ουσιαστική τουριστική κίνηση.

Τα τελευταία χρόνια έγιναν σημαντικές προσπάθειες για αναβάθμιση των υποδομών στη Λευκωσία. Σε ποιο βαθμό αυτές οι επενδύσεις ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα της πρωτεύουσας;

Η ξενοδοχειακή βιομηχανία της Λευκωσίας έκανε σημαντικά βήματα προόδου τα τελευταία χρόνια. Σήμερα, η πρωτεύουσα διαθέτει 2.536 ξενοδοχειακές κλίνες, προσφέροντας ένα προϊόν που έχει ανανεωθεί ουσιαστικά, μέσα από σημαντικές επενδύσεις των ξενοδόχων. Υφιστάμενες μονάδες έχουν ανακαινιστεί και αναβαθμιστεί, νέα ξενοδοχεία έχουν ανοίξει, ενώ νέες επενδύσεις βρίσκονται σε πορεία υλοποίησης. Η πόλη προσφέρει πλέον ένα ευρύ φάσμα επιλογών, από πολυτελή ξενοδοχεία πέντε αστέρων με σύγχρονες εγκαταστάσεις και συνεδριακούς χώρους, μέχρι μικρότερες μονάδες και boutique hotels. Οι επενδύσεις δεν περιορίζονται στις υποδομές, αλλά επεκτείνονται στην ποιότητα των υπηρεσιών, στην τεχνολογία και στην εκπαίδευση του προσωπικού, στοιχεία τα οποία ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα της Λευκωσίας και δημιουργούν καλύτερες προϋποθέσεις για την προσέλκυση νέων επισκεπτών.

Ποιες προοπτικές διαβλέπετε για την περαιτέρω ανάπτυξη του επιχειρηματικού και συνεδριακού τουρισμού στη Λευκωσία;

Ο επιχειρηματικός και συνεδριακός τουρισμός αποτελούν δύο από τους σημαντικότερους πυλώνες ανάπτυξης για τη Λευκωσία. Ως διοικητικό και επιχειρηματικό κέντρο της Κύπρου, η πρωτεύουσα προσελκύει σταθερά επαγγελματίες επισκέπτες, ενώ διαθέτει σύγχρονες ξενοδοχειακές και συνεδριακές υποδομές για τη φιλοξενία σημαντικών διοργανώσεων.

Η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το πρώτο εξάμηνο του 2026, αποτέλεσε μια σημαντική ευκαιρία να αναδείξουμε στην πράξη τις δυνατότητές μας, φιλοξενώντας αξιωματούχους, διπλωμάτες και επαγγελματίες από ευρωπαϊκές χώρες. Αυτή την εμπειρία θέλουμε να αξιοποιήσουμε, για την προσέλκυση περισσότερων διεθνών συνεδρίων και εταιρικών εκδηλώσεων.

Πέρα από τον επιχειρηματικό τουρισμό, ποιες άλλες μορφές τουρισμού θεωρείτε ότι παρουσιάζουν σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης για την πόλη;

Η Λευκωσία διαθέτει σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης σε διαφορετικές μορφές τουρισμού, που μπορούν να προσελκύσουν νέα κοινά και να ενισχύσουν την επισκεψιμότητα καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. Ένας τέτοιος τομέας είναι ο αθλητικός τουρισμός, καθώς η πρωτεύουσα διαθέτει κατάλληλες εγκαταστάσεις, ενώ το ήπιο κλίμα και η ηλιοφάνεια δημιουργούν ευνοϊκές συνθήκες για φιλοξενία αθλητικών αποστολών και αθλητικών διοργανώσεων.

Σημαντικές δυνατότητες υπάρχουν και στον εκπαιδευτικό τουρισμό. Η παρουσία πανεπιστημίων, κολεγίων και ερευνητικών κέντρων δημιουργεί μια σταθερή ροή επισκεπτών, από οικογένειες φοιτητών μέχρι ακαδημαϊκούς και ερευνητές. Η λειτουργία του παραρτήματος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ενισχύει περαιτέρω αυτή τη δυναμική. Παράλληλα, σημαντικές προοπτικές παρουσιάζει ο θρησκευτικός τουρισμός, ιδιαίτερα από την ελληνική αγορά, αξιοποιώντας την πλούσια θρησκευτική και πολιτιστική κληρονομιά της επαρχίας.

Η λειτουργία του city break

Προσφέρει η Λευκωσία το λεγόμενο city break; Πόσο σημαντική είναι η ελληνική αγορά για αυτή την προσπάθεια;

Η ελληνική αγορά έχει ιδιαίτερη σημασία για τη Λευκωσία, καθώς η γεωγραφική εγγύτητα, οι στενοί πολιτιστικοί δεσμοί και η ισχυρή αεροπορική συνδεσιμότητα δημιουργούν ευνοϊκές προϋποθέσεις για σύντομες αποδράσεις. Η Λευκωσία προσφέρει όλα όσα αναζητά ένας επισκέπτης για ένα city break. Διαθέτει ιστορικό κέντρο με ξεχωριστή ταυτότητα, πλούσια γαστρονομική σκηνή, επιλογές διασκέδασης, πολιτιστικές δραστηριότητες και αναβαθμισμένες ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις.

Επιπλέον, ένα σημαντικό πλεονέκτημα είναι η κεντρική της θέση. Ο επισκέπτης μπορεί να χρησιμοποιήσει τη Λευκωσία ως βάση και μέσα σε λιγότερο από μία ώρα να βρεθεί σε παραδοσιακά χωριά, οινοποιεία, μοναστήρια και άλλους προορισμούς της κυπριακής υπαίθρου.

Πώς μπορεί η Λευκωσία να συμβάλει στις προσπάθειες για τη μετατροπή της Κύπρου σε ολόχρονο τουριστικό προορισμό;

Η Λευκωσία διαθέτει ένα ιδιαίτερα σημαντικό πλεονέκτημα. Όλα ανεξαιρέτως τα ξενοδοχεία της παραμένουν ανοικτά 365 ημέρες τον χρόνο. Αυτό σημαίνει ότι η πόλη διαθέτει ήδη την ξενοδοχειακή υποδομή για να υποδέχεται επισκέπτες σε κάθε εποχή. Το ζητούμενο είναι να αξιοποιήσουμε αυτή τη δυνατότητα ακόμη περισσότερο, προβάλλοντας τις διαφορετικές εμπειρίες που προσφέρει η πόλη και ενισχύοντας μορφές τουρισμού που δεν εξαρτώνται από τη θερινή περίοδο.

Ο επιχειρηματικός και συνεδριακός τουρισμός, τα σύντομα ταξίδια αναψυχής, ο αθλητικός, ο εκπαιδευτικός και ο θρησκευτικός τουρισμός μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά προς αυτή την κατεύθυνση.

Κοιτάζοντας προς τα επόμενα χρόνια, ποιο θεωρείτε ότι είναι το μεγαλύτερο στοίχημα για τον τουρισμό της Λευκωσίας και τι πρέπει να γίνει ώστε η πρωτεύουσα να μην αποτελεί απλώς έναν σταθμό ολιγόωρης επίσκεψης;

Το μεγαλύτερο στοίχημα είναι να καταφέρουμε να αναδείξουμε τη Λευκωσία ως έναν ολοκληρωμένο τουριστικό προορισμό, τον οποίο ο επισκέπτης θα επιλέγει συνειδητά για τη διαμονή του και όχι απλώς για μια ολιγόωρη επίσκεψη.

Οι δυνατότητες υπάρχουν. Εκείνο που χρειάζεται είναι να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο την προβολή της Λευκωσίας στις διεθνείς αγορές και να αξιοποιήσουμε τη δυναμική που έχει ήδη δημιουργηθεί. Ιδιαίτερα η ελληνική αγορά μπορεί να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια.

Φιλοδοξούμε να μετατρέψουμε το ενδιαφέρον για την πρωτεύουσα σε περισσότερες επισκέψεις και, κυρίως, περισσότερες διανυκτερεύσεις, καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. Η Λευκωσία έχει πολλά να προσφέρει και θέλουμε όλο και περισσότεροι επισκέπτες να έχουν την ευκαιρία να το ανακαλύψουν.