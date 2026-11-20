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Στην ένατη άτυπη ψηφοφορία για την ανάδειξη του επόμενου Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ προχωρά σήμερα, Παρασκευή (20/11), το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, με τη διαδικασία να έχει προγραμματιστεί για τις 19:00 ώρα Κύπρου. Για πρώτη φορά από τις 16 Οκτωβρίου, η ψηφοφορία θα διεξαχθεί εκ νέου με έγχρωμα ψηφοδέλτια, προκειμένου να διαπιστωθεί ποιοι από τους υποψηφίους εξακολουθούν να συναντούν αντιρρήσεις από τα πέντε μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Στην ψηφοφορία συμμετέχει και η Ελλάδα, ως ένα από τα δέκα αιρετά μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας. Τα ψηφοδέλτια των μόνιμων μελών θα έχουν διαφορετικό χρώμα από εκείνα των υπόλοιπων δέκα χωρών, επιτρέποντας τη χωριστή καταγραφή των ψήφων τους, χωρίς να αποκαλύπτεται η στάση κάθε κράτους ξεχωριστά.

Η συγκεκριμένη διαδικασία είχε εφαρμοστεί στον έκτο γύρο, στις 16 Οκτωβρίου, κατά τη διάρκεια της ελληνικής προεδρίας. Τότε η Ρεμπέκα Γκρίνσπαν από την Κόστα Ρίκα, ο Ραφαέλ Μαριάνο Γκρόσι από την Αργεντινή και η Κάρολιν Ροντρίγκες Μπιρκέτ από τη Γουιάνα είχαν λάβει από δύο αρνητικές ψήφους μόνιμων μελών.

Στις δύο επόμενες ψηφοφορίες, στις 30 Οκτωβρίου και στις 5 Νοεμβρίου, χρησιμοποιήθηκαν ενιαία ψηφοδέλτια, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατόν να εξακριβωθεί αν οι αντιρρήσεις των μόνιμων μελών είχαν περιοριστεί. Για τη Λάνα Ζάκι Νουσεϊμπέ από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τον Φεριντούν Χαντί Σινιρλίογλου από την Τουρκία, η σημερινή θα είναι η πρώτη ψηφοφορία στην οποία θα καταγραφεί χωριστά η στάση των πέντε μόνιμων μελών.

Προβάδισμα Γκρίνσπαν με 12 θετικές ψήφους

Οι υποψήφιοι παραμένουν οκτώ, με τη Ρεμπέκα Γκρίνσπαν να διατηρεί το προβάδισμα σύμφωνα με τα αποτελέσματα του όγδοου γύρου που διέρρευσαν στον Τύπο.

Η υποψήφια από την Κόστα Ρίκα συγκέντρωσε 12 θετικές και τρεις αρνητικές ψήφους στις 5 Νοεμβρίου, την υψηλότερη επίδοση που έχει καταγραφεί μέχρι σήμερα στη διαδικασία. Οι ψήφοι αυτές, ωστόσο, δεν αποκαλύπτουν αν κάποιο μόνιμο μέλος εξακολουθεί να αντιτίθεται στην υποψηφιότητά της.

Ο Ραφαέλ Γκρόσι παρέμεινε στις εννέα θετικές ψήφους, με τέσσερις αρνητικές και δύο «χωρίς γνώμη». Η Κάρολιν Ροντρίγκες Μπιρκέτ έλαβε οκτώ θετικές, πέντε αρνητικές και δύο «χωρίς γνώμη», ενώ η Λάνα Νουσεϊμπέ συγκέντρωσε επτά θετικές, έξι αρνητικές και δύο «χωρίς γνώμη».

Χαμηλότερη υποστήριξη κατέγραψαν οι υπόλοιποι υποψήφιοι. Ο Ολάρα Οτούνου από την Ουγκάντα έλαβε τέσσερις θετικές ψήφους, η Μαρία Φερνάντα Εσπινόσα Γκαρσές από τον Ισημερινό τρεις και η Ιβόν Α-Μπακί, επίσης από τον Ισημερινό, μία.

Οι οκτώ αρνητικές ψήφοι του Σινιρλίογλου

Ο Φεριντούν Χαντί Σινιρλίογλου, τον οποίο πρότεινε η Τουρκία την 1η Νοεμβρίου, συγκέντρωσε στην πρώτη του συμμετοχή τρεις θετικές, οκτώ αρνητικές και τέσσερις ψήφους «χωρίς γνώμη».

Ο Τούρκος υποψήφιος συμμετείχε στη συνέχεια σε διαλόγους με τη Γενική Συνέλευση και το Συμβούλιο Ασφαλείας, στις 6 και 9 Νοεμβρίου αντίστοιχα.

Κατά την παρουσία του στη Γενική Συνέλευση δέχθηκε ερωτήσεις σχετικά με την ανεξαρτησία του, το Κυπριακό, την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία και το δίκαιο της θάλασσας.

Η σημερινή ψηφοφορία θα αποτυπώσει αν οι συσχετισμοί των προηγούμενων γύρων διατηρούνται και, κυρίως, αν κάποια από τις υποψηφιότητες μπορεί να ξεπεράσει τις αντιρρήσεις των μόνιμων μελών.

Η παρέμβαση της Λατινικής Αμερικής και η λήξη της θητείας Γκουτέρες

Στη διαδικασία επιλογής παρεμβαίνουν και οι χώρες της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής, οι ηγέτες των οποίων επανέλαβαν με δήλωσή τους, στις 11 Νοεμβρίου, ότι «έχει έρθει η ώρα» να αναλάβει τη θέση του Γενικού Γραμματέα υπήκοος χώρας της περιοχής. Κάλεσαν μάλιστα το Συμβούλιο Ασφαλείας και τη Γενική Συνέλευση να σεβαστούν αυτή τη θέση.

Την καταμέτρηση των ψήφων στη σημερινή διαδικασία θα αναλάβουν η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και η Γαλλία. Η προεδρεύουσα του Συμβουλίου Ασφαλείας για τον Νοέμβριο, πρέσβυς της Λετονίας Σανίτα Πάβλουτα-Ντεσλάντες, αναμένεται να ανακοινώσει στους δημοσιογράφους την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας, χωρίς επίσημη δημοσιοποίηση της κατανομής των ψήφων.

Σύμφωνα με το άρθρο 97 του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, ο Γενικός Γραμματέας διορίζεται από τη Γενική Συνέλευση κατόπιν σύστασης του Συμβουλίου Ασφαλείας, η οποία εγκρίνεται με ψήφισμα σε κλειστή συνεδρίαση.

Η διαδικασία του 2026 έχει ήδη παραταθεί περισσότερο από τις αντίστοιχες του 2006 και του 2016, όταν το Συμβούλιο Ασφαλείας είχε καταλήξει σε σύσταση στις αρχές Οκτωβρίου.

Με τη θητεία του Αντόνιο Γκουτέρες να ολοκληρώνεται στις 31 Δεκεμβρίου 2026, παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην υπάρξει συμφωνία για τον διάδοχό του πριν από το τέλος του έτους.

ΑΠΕ – ΜΠΕ