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Η Άννη Παττίχη, προπονήτρια ζωής (life coach), απαντά σε ερωτήσεις και επιλύει προβλήματα αναγνωστών του philenews μέσα από τη στήλη Life Coach.

Η αφορμή γι’ αυτό το άρθρο ήταν μια ανάρτηση που διάβασα στο Facebook, σε μια ομάδα με το όνομα του Neil deGrasse Tyson, του γνωστού Αμερικανού αστροφυσικού που εξηγεί με απλό και κατανοητό τρόπο τα μυστήρια του σύμπαντος. Η ανάρτηση περιέγραφε πώς ο αστροναύτης Ron Garan, βλέποντας τη Γη από το διάστημα, άρχισε να βλέπει διαφορετικά τη ζωή και τη σύνδεση που έχουμε όλοι μεταξύ μας. Διαβάζοντάς την, σκέφτηκα πόσο εύκολα θεωρούμε δεδομένα τόσο τον πλανήτη μας όσο και τις μέρες της ζωής μας.

Συχνά ζούμε σαν να περιμένουμε ότι η πραγματική μας ζωή θα αρχίσει αργότερα. Όταν λιγοστέψει η δουλειά. Όταν τα παιδιά μάς χρειάζονται λιγότερο. Όταν αποκτήσουμε περισσότερα χρήματα, περισσότερη αυτοπεποίθηση ή περισσότερο χρόνο.

Στο μεταξύ, ξημερώνει άλλη μια μέρα. Περνά άλλο ένα βράδυ. Και η ζωή που περιμένουμε να χαρούμε συμβαίνει ήδη.

Μερικές φορές, αρκεί να δούμε τα πράγματα από μια άλλη οπτική για να προσέξουμε όσα προσπερνάμε καθημερινά.

Για τον Ron Garan, αυτή η αλλαγή ήρθε κοιτάζοντας τη Γη από το διάστημα. Ο Garan πέρασε συνολικά 178 ημέρες στο διάστημα. Από το παράθυρο του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού είδε αστραπές, το σέλας και το εντυπωσιακά λεπτό στρώμα της ατμόσφαιρας που προστατεύει τη ζωή στον πλανήτη μας. Η εμπειρία αυτή τού έδωσε μια βαθιά αίσθηση του πόσο ευάλωτη είναι η Γη και πόσο εξαρτόμαστε ο ένας από τον άλλον. Αυτή η αλλαγή στην οπτική, την οποία έχουν περιγράψει πολλοί αστροναύτες, είναι γνωστή ως «overview effect».

Μέσα σε αυτή την εικόνα βρίσκεται καθετί που γνωρίζουμε και αγαπάμε. Κάθε οικογένεια, κάθε φιλία, κάθε όνειρο. Κάθε άνθρωπος που έχουμε κρίνει, βοηθήσει, ζηλέψει ή αγκαλιάσει.

Τι θα άλλαζε αν κρατούσαμε λίγη από αυτή την επίγνωση σε μια συνηθισμένη μέρα;

Ίσως ακούγαμε με περισσότερη προσοχή. Ίσως το να καταλάβουμε τον άνθρωπο απέναντί μας να είχε μεγαλύτερη σημασία από το να αποδείξουμε ότι έχουμε δίκιο. Ίσως θυμόμασταν ότι ο άνθρωπος που μας σερβίρει τον καφέ έχει κι εκείνος μια ζωή με χαρές, ανησυχίες και όνειρα, όπως κι εμείς.

Ο Neil deGrasse Tyson μάς δίνει μια ακόμη διάσταση αυτής της σκέψης: «Δεν βρισκόμαστε απλώς μέσα στο σύμπαν. Το σύμπαν βρίσκεται μέσα μας». Στο κείμενό του «Η Κοσμική Οπτική» μάς θυμίζει ότι είμαστε μέρος της φύσης και μας προσκαλεί να δούμε τη θέση μας στον κόσμο με έναν ευρύτερο τρόπο.

Για μένα, αυτές οι σκέψεις οδηγούν σε ένα πολύ προσωπικό ερώτημα: Αφού είμαστε μέρος ενός τόσο ξεχωριστού κόσμου, πώς θέλουμε να ζήσουμε τον χρόνο που έχουμε;

Δεν γνωρίζουμε πόσες μέρες βρίσκονται μπροστά μας. Μπορούμε, όμως, να παρατηρήσουμε πόσο συχνά αναβάλλουμε όσα δίνουν νόημα στη ζωή μας. Τη συζήτηση που αφήνουμε για αργότερα. Την αγάπη που θεωρούμε ότι ο άλλος ήδη γνωρίζει. Μια εμπειρία που θα θέλαμε να ζήσουμε, αλλά διστάζουμε επειδή πιστεύουμε ότι μεγαλώσαμε, ότι δεν ξέρουμε αρκετά ή επειδή σκεφτόμαστε τι θα πουν οι άλλοι.

Το να δίνουμε αξία στην κάθε μέρα μπορεί να αρχίσει με απλά πράγματα. Να καθίσουμε με έναν άνθρωπο χωρίς να κοιτάζουμε συνέχεια το κινητό μας. Να απολαύσουμε έναν περίπατο χωρίς να οργανώνουμε με το μυαλό μας την επόμενη μέρα. Να αφήσουμε χώρο για δημιουργία, γέλιο ή λίγη ησυχία. Να επιτρέψουμε στον εαυτό μας να δεχτεί τη φροντίδα που τόσο πρόθυμα προσφέρουμε στους άλλους.

Στη δουλειά μου επανέρχομαι συχνά στη σημασία της συνειδητής επιλογής. Πολλές καθημερινές αντιδράσεις μάς έχουν γίνει συνήθεια. Λέμε «ναι» πριν σκεφτούμε τι πραγματικά θέλουμε. Μιλάμε αυστηρά στον εαυτό μας όταν κάνουμε μια απροσεξία. Μεταφέρουμε τη χθεσινή απογοήτευση στη σημερινή συζήτηση.

Μια μικρή παύση μάς δίνει την ευκαιρία να αναρωτηθούμε:

«Έτσι θέλω να αντιδράσω;

Τι έχει σημασία αυτή τη στιγμή;

Ποια επιλογή ταιριάζει στον άνθρωπο που θέλω να είμαι;»

Κάποιες φορές επιλέγουμε να δείξουμε κατανόηση. Άλλες φορές να βάλουμε ένα σαφές όριο. Μπορεί να ζητήσουμε στήριξη, να αναγνωρίσουμε ότι κάτι μας πλήγωσε ή να δώσουμε στον εαυτό μας την ευκαιρία να προσπαθήσει ξανά.

Μέσα στην κάθε μέρα μας υπάρχουν στιγμές χαράς, αλλά και λύπης, θυμού ή φόβου. Όλα αυτά τα συναισθήματα είναι ανθρώπινα και φυσιολογικά. Όταν νιώθουμε λύπη, μπορούμε να δώσουμε στον εαυτό μας χρόνο και φροντίδα. Όταν θυμώνουμε, να σκεφτούμε τι μας ενόχλησε και τι θέλουμε να αλλάξει. Όταν φοβόμαστε, να ζητήσουμε πληροφορίες ή στήριξη. Αναγνωρίζοντας όσα νιώθουμε, μπορούμε να επιλέξουμε πιο συνειδητά πώς θα εκφραστούμε και τι θα κάνουμε στη συνέχεια.

Αυτή η φροντίδα επεκτείνεται και πέρα από την προσωπική μας ζωή. Ο Garan μάς καλεί να ξανασκεφτούμε τις προτεραιότητές μας όταν βάζουμε την οικονομία πάνω από τον πλανήτη και τους ανθρώπους. Όπως εξηγεί, η οικονομία είναι μέρος της κοινωνίας και η κοινωνία εξαρτάται από το φυσικό περιβάλλον που τη στηρίζει. Οι αποφάσεις μας χρειάζεται να λαμβάνουν υπόψη αυτή τη σχέση.

Οι δικές μας καθημερινές επιλογές έχουν θέση μέσα σε αυτή τη μεγαλύτερη εικόνα. Ο τρόπος που χρησιμοποιούμε το νερό και την ενέργεια, που στηρίζουμε την κοινότητά μας και που στεκόμαστε δίπλα σε κάποιον που μας χρειάζεται, συμβάλλει στον κόσμο που μοιραζόμαστε. Οι συλλογικές αποφάσεις και η υπεύθυνη ηγεσία έχουν τεράστια σημασία. Αξία έχει και η δική μας συμμετοχή, γιατί μόνο μια Γη έχουμε! Προς το παρόν δεν έχουμε ‘Πλαν Β’!

Μέσα σε όλα αυτά υπάρχει χώρος και για ευγνωμοσύνη. Για τη φωνή ενός φίλου. Για τη σκιά ενός δέντρου. Για ένα γεύμα με αγαπημένους ανθρώπους. Για την ανακούφιση που νιώθουμε όταν κάποιος μας καταλαβαίνει. Αυτές οι καθημερινές στιγμές αξίζουν την προσοχή μας όσο τις ζούμε.

Απόψε, ας αφιερώσουμε λίγα λεπτά για να σκεφτούμε τη μέρα μας. Μαζί με το «Τι έκανα σήμερα;», μπορούμε να αναρωτηθούμε:

«Ποιες στιγμές χάρηκα πραγματικά;

Πώς φρόντισα τον εαυτό μου ή κάποιον άλλον;

Τι έδωσε νόημα στη μέρα μου;»

Οι απαντήσεις μπορούν να μας βοηθήσουν να δούμε τι έχει αξία για εμάς και τι θα θέλαμε να κάνουμε περισσότερο αύριο.

Μπορούμε να αρχίσουμε να βλέπουμε τη ζωή με άλλη ματιά. Δεν χρειάζεται να ταξιδέψουμε στο διάστημα για να εκτιμήσουμε τη ζωή. Μπορούμε να ξεκινήσουμε σήμερα, δίνοντας περισσότερη προσοχή στις στιγμές μας, στους ανθρώπους δίπλα μας και στις επιλογές που κάνουμε κάθε μέρα.

Η σημερινή μέρα είναι ήδη κομμάτι της ζωής μας. Αξίζει να τη ζήσουμε με προσοχή, καλοσύνη και αγάπη.

Η προπόνηση ζωής σε μαθαίνει πως να διαχειρίζεσαι οποιεσδήποτε προκλήσεις της ζωής και να βγάζεις στην επιφάνεια τα θετικά σου χαρακτηριστικά για να μπορείς να πορεύεσαι στη ζωή σου αγέρωχα και περήφανα. Πρώτα μαθαίνουμε και μετά αρχίζουμε να εφαρμόζουμε και να εξασκούμε αυτούς τους καινούργιους τρόπους. Όταν αυξήσουμε τον δείκτη της Συναισθηματικής μας Νοημοσύνης (EQ) μπορούμε να διαχειριζόμαστε τις προκλήσεις με αποτελεσματικότητα. Βήμα-βήμα μαθαίνει κάποιος καινούργιους τρόπους διαχείρισης της ζωής και των καθημερινών προκλήσεων.

Όλοι μπορούμε ν’ αλλάξουμε, φτάνει να το θέλουμε και να κάνουμε βήματα σταθερά καθημερινά προς την αλλαγή!

Η Άννη Παττίχη είναι Προπονήτρια Ζωής, με ΜΑ στην Κλινική Ψυχολογία, Κλινική Υπνοθεραπεύτρια & Εκπαιδεύτρια, θεραπεύτρια Τεχνικών Συναισθηματικής Απελευθέρωσης (EFT) & Νευρογλωσσικού Προγραμματισμού (NLP). Βοηθά άτομα είτε σε ατομικές συνεδρίες ή σε ομάδες, ή μέσω του καινούργιου της καναλιού στο YouTube, The Neural Rewire with Annie, να βρουν τη δική τους πηγή σοφίας για να πάρουν πλήρη έλεγχο της ζωής τους. Παρουσιάζεται συχνά στην τηλεόραση και το ραδιόφωνο και αρθρογραφεί στις εφημερίδες Ο Φιλελεύθερος και In-Cyprus(στα Αγγλικά) στη στήλη Life Coach. Επίσης κάνει εβδομαδιαία μαθήματα αυτογνωσίας και αυτοβελτίωσης στο Ανοικτό Σχολείο του Δημαρχείου Στροβόλου.

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Άννη Παττίχη

TransformNow Coaching Academy

Προπονήτρια Ζωής

ΜΑ Κλινική Ψυχολογία

Υπνοθεραπεύτρια

annie.pattichi@gmail.com

Tel: 99468260

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