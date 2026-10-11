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Στη δημοσιότητα δίνει η Αστυνομία φωτογραφία προσώπου που αναζητείται για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με υπόθεση κλοπής που διαπράχθηκε στη Λεμεσό.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η υπόθεση αφορά κλοπή που σημειώθηκε μεταξύ 3 και 4 Οκτωβρίου 2026, με τις Αρχές να ζητούν τη βοήθεια του κοινού για τον εντοπισμό ή την αναγνώριση του εικονιζόμενου προσώπου.

Η Αστυνομία καλεί οποιονδήποτε γνωρίζει πληροφορίες που μπορούν να συμβάλουν στις έρευνες να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λεμεσού στο 25 805057, με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον αριθμό 1460.