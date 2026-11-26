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Μια νέα θεραπευτική επιλογή αποκτούν οι ασθενείς με προχωρημένους στρωματικούς όγκους του γαστρεντερικού συστήματος, μια σχετικά σπάνια μορφή καρκίνου που εμφανίζεται συχνότερα στο στομάχι και στο λεπτό έντερο.

Ο Αμερικανικός Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) ενέκρινε τη χορήγηση της δραστικής ουσίας bezuclastinib σε συνδυασμό με sunitinib σε ενήλικες ασθενείς οι οποίοι έχουν προηγουμένως υποβληθεί σε θεραπεία με imatinib.

Πρόκειται για συνδυασμό δύο στοχευμένων αντικαρκινικών φαρμάκων, τα οποία χορηγούνται από το στόμα και παρεμβαίνουν στους μηχανισμούς που ρυθμίζουν την ανάπτυξη και τον πολλαπλασιασμό των καρκινικών κυττάρων.

Η νέα θεραπευτική προσέγγιση αποσκοπεί στην αντιμετώπιση της ανθεκτικότητας που αναπτύσσουν οι όγκοι στην αρχική θεραπεία.

Τα αποτελέσματα της κλινικής δοκιμής

Η απόφαση του FDA στηρίχθηκε στα αποτελέσματα της διεθνούς, πολυκεντρικής κλινικής δοκιμής φάσης ΙΙΙ PEAK, στην οποία συμμετείχαν 413 ασθενείς με τοπικά προχωρημένους, μη χειρουργήσιμους ή μεταστατικούς στρωματικούς όγκους του γαστρεντερικού, στους οποίους η νόσος είχε εξελιχθεί παρά την αρχική θεραπεία ή οι οποίοι δεν μπορούσαν να την ανεχθούν.

Οι ασθενείς χωρίστηκαν τυχαία σε δύο ομάδες, με τη μία να λαμβάνει τον νέο συνδυασμό και τη δεύτερη μόνο sunitinib.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα:

Η διάμεση επιβίωση χωρίς εξέλιξη της νόσου ανήλθε στους 16,5 μήνες με τον νέο συνδυασμό, έναντι 9,2 μηνών με την υφιστάμενη θεραπευτική προσέγγιση.

Αντικειμενική ανταπόκριση στη θεραπεία καταγράφηκε στο 46% των ασθενών που έλαβαν τον συνδυασμό, έναντι 26% στη δεύτερη ομάδα.

Συνολικά, ο νέος συνδυασμός συνδέθηκε με μείωση κατά 50% του σχετικού κινδύνου εξέλιξης της νόσου ή θανάτου κατά την περίοδο παρακολούθησης.

Ωστόσο, όπως διευκρινίζει ο FDA, τα δεδομένα για τη συνολική επιβίωση των ασθενών δεν είναι ακόμη επαρκώς ώριμα ώστε να εξαχθούν οριστικά συμπεράσματα.

Τι είναι οι στρωματικοί όγκοι του γαστρεντερικού

Οι στρωματικοί όγκοι του γαστρεντερικού (GIST) αναπτύσσονται από εξειδικευμένα κύτταρα του τοιχώματος του πεπτικού συστήματος και διαφέρουν από τις συνηθέστερες μορφές καρκίνου του στομάχου και του εντέρου.

Η ανάπτυξή τους συνδέεται συχνά με γενετικές μεταλλάξεις που προκαλούν ανεξέλεγκτη ενεργοποίηση πρωτεϊνών οι οποίες συμμετέχουν στη ρύθμιση της κυτταρικής ανάπτυξης.

Οι στοχευμένες θεραπείες έχουν βελτιώσει σημαντικά τις δυνατότητες αντιμετώπισης αυτών των όγκων, ωστόσο η ανάπτυξη ανθεκτικότητας στα φάρμακα εξακολουθεί να αποτελεί σημαντική θεραπευτική πρόκληση.

Οι προειδοποιήσεις του FDA

Η έγκριση συνοδεύεται από ειδική, αυστηρή προειδοποίηση για τον κίνδυνο ηπατοτοξικότητας, καθώς και για τον κίνδυνο πρόκλησης βλάβης στο έμβρυο κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.

Μεταξύ των συχνότερων ανεπιθύμητων ενεργειών περιλαμβάνονται η διάρροια, η αύξηση των ηπατικών ενζύμων, η υπέρταση, η ναυτία, η κόπωση, οι διαταραχές της γεύσης και η μειωμένη όρεξη.

Ο νέος θεραπευτικός συνδυασμός είχε λάβει από τον FDA χαρακτηρισμό πρωτοποριακής θεραπείας, ενώ η αίτηση για την έγκρισή του αξιολογήθηκε κατά προτεραιότητα. Η δραστική ουσία bezuclastinib είχε λάβει επίσης χαρακτηρισμό ορφανού φαρμάκου.