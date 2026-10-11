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Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Άντι Μπέρναμ, αποκάλυψε ότι η Ρωσία παρενέβη «σαφώς» στο δημοψήφισμα για το Brexit του 2016, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επανένταξης του Ηνωμένου Βασιλείου στην ΕΕ.

Όπως αναφέρει o Independent, ο Βρετανός πρωθυπουργός αποκάλυψε ότι κατά την άφιξή του στο Νο 10 της Ντάουνινγκ Στριτ αυτό το καλοκαίρι είχε ρωτήσει αν η Μόσχα είχε εμπλακεί στη ψηφοφορία – και έλαβε «τη σαφή απάντηση ότι ναι, υπήρξε».

Οι δηλώσεις του Μπέρναμ στο podcast «Rest is Politics» αποτελούν την πρώτη φορά που ένας Βρετανός πρωθυπουργός επιβεβαιώνει την παρέμβαση του Κρεμλίνου στο Brexit.

Τον περασμένο μήνα ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε στο ετήσιο συνέδριο του Εργατικού Κόμματος ότι θα εξετάσει επιλογές που θα φέρουν τη Βρετανία πιο κοντά στην Ένωση και υπαινίχθηκε ότι η επανένταξη στην ΕΕ θα μπορούσε να συμπεριληφθεί στο επόμενο προεκλογικό μανιφέστο του Εργατικού Κόμματος.

Andy Burnham becomes first PM to confirm Russian interference in Brexit referendum @campbellclaret and @RoryStewartUK's exclusive interview with @andyburnham on tomorrow's episode of Leading is out in full at midnight. pic.twitter.com/xYk6NcPJab October 11, 2026

«Παραπληροφόρηση της Ρωσίας επηρεάζει τη γερμανική πολιτική»

Επίσης, ο Μπέρναμ δήλωσε ότι είχε συζητήσει με τον Γερμανό καγκελάριο, Φρίντριχ Μερτς, σχετικά με την επιρροή της Ρωσίας κατά τη διάρκεια πρόσφατης επίσκεψής του στο Βερολίνο.

«Σίγουρα υπάρχει παραπληροφόρηση και παραπληροφόρηση που προέρχεται από τη Ρωσία και επηρεάζει τη γερμανική πολιτική», υπογράμμισε. «Όμως, όταν ήρθα στη Ντάουνινγκ Στριτ, έθεσα το ερώτημα: υπήρξε παρέμβαση από τη Ρωσία στο δημοψήφισμα του 2016; Και έλαβα τη σαφή απάντηση ότι ναι, υπήρξε. Θέλω να πω, είναι σημαντικό τώρα να καταγραφούν ξεκάθαρα αυτά τα πράγματα και να βοηθήσουμε τους ψηφοφόρους στη Γερμανία και τη Γαλλία να καταλάβουν ότι μέρος αυτής της πολιτικής υποκινείται από τους εχθρούς μας, συγκεκριμένα τη Ρωσία».

ΚλείσιμοΟ Μπέρναμ ανέφερε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο είχε υιοθετήσει «υπερβολικά αμυντική στάση» και, ως αποτέλεσμα, οι ψηφοφόροι δεν είχαν «ενημερωθεί επαρκώς για το βαθμό στον οποίο ορισμένοι επιδιώκουν να διαταράξουν την πολιτική διαδικασία από το εξωτερικό».

Η Επιτροπή Πληροφοριών και Ασφάλειας του Κοινοβουλίου διαπίστωσε το 2020 ότι η κυβέρνηση δεν αξιολόγησε πλήρως τον αντίκτυπο που θα μπορούσαν να έχουν τα κρατικά ρωσικά μέσα ενημέρωσης και οι λογαριασμοί «τρολ» στο δημοψήφισμα για την ΕΕ

Μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη τον περασμένο μήνα, ο Βρετανός πρωθυπουργός επέκρινε τη ρωσική παρέμβαση. «Έχουμε αποδείξεις ότι προσπάθησαν να παρέμβουν στις γενικές εκλογές του 2019. Γνωρίζουμε ότι προσπάθησαν να πυροδοτήσουν εντάσεις και αναταραχές μετά από φρικτά γεγονότα», σημείωσε.

Ένας εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ αρνήθηκε να σχολιάσει τη φύση της ενημέρωσης του πρωθυπουργού, αλλά δήλωσε ότι: «Η εθνική ασφάλεια είναι το πρώτο καθήκον κάθε κυβέρνησης. Εστιάζουμε στο να διασφαλίσουμε ότι οι πολίτες και οι θεσμοί μας προστατεύονται από ξένες δυνάμεις και τους εκπροσώπους τους που επιδιώκουν να απειλήσουν ζωές και να υπονομεύσουν τις δημοκρατικές μας αξίες».

protothema.gr