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Οπρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε την Κυριακή ότι είναι έτοιμος να διοργανώσει εκλογές στη χώρα, εφόσον ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός διάρκειας 60 ημερών, απαντώντας στις επικριτικές δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

«Πείτε στον Πούτιν να μας δώσει δύο μήνες, 60 ημέρες πλήρους κατάπαυσης του πυρός, 60 ημέρες, και θα διοργανώσουμε εκλογές», δήλωσε ο Ζελένσκι στην εκπομπή «This Week» του αμερικανικού δικτύου ABC.

Μία ημέρα μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας με τον Βλαντίμιρ Πούτιν για την προσωρινή άρση των κυρώσεων στα ρωσικά καύσιμα, ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε επίθεση κατά του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επικρίνοντάς τον για τα ουκρανικά πλήγματα σε ρωσικά διυλιστήρια πετρελαίου.

«Νομίζω ότι ήρθε η ώρα η Ουκρανία να αποκτήσει νέο πρόεδρο», είχε δηλώσει ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο.

Απαντώντας, ο Ζελένσκι τόνισε ότι «εναπόκειται στους Ουκρανούς» να επιλέξουν τον ηγέτη τους, επισημαίνοντας ότι και ο Βλαντίμιρ Πούτιν επιδιώκει αλλαγή στην ηγεσία της Ουκρανίας.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι είναι εύκολο να επιρρίπτονται ευθύνες στην Ουκρανία για την άνοδο των τιμών των καυσίμων, «όταν όλοι στον κόσμο καταλαβαίνουν ότι οι τιμές αυξάνονται εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή».

Νωρίτερα, ο Ζελένσκι είχε δηλώσει ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη να σταματήσει τις επιθέσεις κατά ρωσικών διυλιστηρίων πετρελαίου, εφόσον η Μόσχα σταματήσει αντίστοιχα τα πλήγματα κατά των ουκρανικών ενεργειακών υποδομών.

skai.gr