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Ο βαθμός δυσκολίας είναι μεγάλος, ο αντίπαλος διαθέτει ποιότητα και οι απαιτήσεις ιδιαίτερα υψηλές. Η Ανόρθωση γνωρίζει τι την περιμένει σήμερα (18:00) απέναντι στην Πάφος FC, όμως η βαθμολογική της θέση δεν αφήνει περιθώρια. Με τρεις ήττες στις τέσσερις πρώτες αγωνιστικές, οι κυανόλευκοι έχουν άμεση ανάγκη από βαθμούς και καλούνται σήμερα να υπερβάλουν εαυτόν, απέναντι σε έναν από τους ισχυρότερους αντιπάλους του πρωταθλήματος.

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