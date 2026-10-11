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Αντιδράσεις στο Χόλιγουντ έχουν προκαλέσει οι αποκαλύψεις του Μάικλ Ντάγκλας στα νέα του απομνημονεύματα, με τίτλο «One Helluva Ride», στα οποία ο 82χρονος ηθοποιός μιλά με αφοπλιστική και ασυνήθιστη ειλικρίνεια για την ερωτική του ζωή, τις σχέσεις του με διάσημες γυναίκες και τις προσωπικές στιγμές που σημάδεψαν την πολυετή διαδρομή του.

Αν και η αυτοβιογραφία του περιλαμβάνει ιστορίες από μια καριέρα γεμάτη κινηματογραφικές επιτυχίες, Όσκαρ και συνεργασίες με μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της βιομηχανίας του θεάματος, εκείνο που έχει συγκεντρώσει τη μεγαλύτερη προσοχή είναι οι λεπτομέρειες για τις ερωτικές του περιπέτειες.

Μάλιστα, σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, άνθρωποι από το περιβάλλον του ηθοποιού εμφανίζονται ενοχλημένοι από την επιλογή του να δημοσιοποιήσει τόσο προσωπικές πληροφορίες, κάνοντας λόγο για μια κίνηση που δεν συνάδει με τη δημόσια εικόνα του.

«Το να αποκαλύπτει πώς κατέκτησε σταρ όπως η Μπρέντα Βακάρο, η Κάθλιν Τέρνερ και η Τζιν Τρίπλχορν, ακόμη και να μιλά για τη σύζυγό του Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς, μοιάζει με μια κάπως απεγνωσμένη κίνηση», ανέφερε ανώνυμη πηγή στη βρετανική εφημερίδα.

«Είναι συνήθως ένας πραγματικός τζέντλεμαν – Μας προκάλεσε σοκ»

Η ίδια πηγή υποστήριξε ότι ο Ντάγκλας είναι γνωστός στους προσωπικούς και επαγγελματικούς του κύκλους για τους καλούς του τρόπους και τη διακριτικότητά του, γεγονός που κάνει τις αποκαλύψεις του βιβλίου ακόμη πιο απροσδόκητες.

«Ο Μάικλ είναι συνήθως ένας άνθρωπος με μεγάλη κλάση, ένας πραγματικός τζέντλεμαν με εξαιρετικούς τρόπους», ανέφερε, προσθέτοντας ότι ο ηθοποιός συναναστρέφεται ανθρώπους από τον επιχειρηματικό, ιατρικό και φιλανθρωπικό χώρο, οι οποίοι δεν έχουν απαραίτητα σχέση με το Χόλιγουντ.

«Γι’ αυτό προκάλεσε σοκ στους φίλους του, τόσο εκτός όσο και εντός Χόλιγουντ, που επέλεξε μια τόσο σκανδαλοθηρική προσέγγιση για τα απομνημονεύματά του», πρόσθεσε.

Κατά την εκτίμηση της πηγής, ενδεχομένως ο ηθοποιός να δέχθηκε πίεση από τον εκδοτικό οίκο προκειμένου το βιβλίο να προκαλέσει μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Δεν απέκλεισε, πάντως, ο ίδιος να επιδίωξε τη δημοσιότητα.

«Ο Μάικλ θέλει να βρίσκεται στην επικαιρότητα. Είναι καλός άνθρωπος, αλλά έχει και μεγάλο εγώ. Θέλει να παραμένει στο προσκήνιο και τον ενδιαφέρει η υστεροφημία του», υποστήριξε.

Πρόκειται, ωστόσο, για εκτιμήσεις ανώνυμης πηγής και όχι για επιβεβαιωμένες πληροφορίες σχετικά με τα κίνητρα του ηθοποιού.

Η κρυφή σχέση με την Κάθλιν Τέρνερ

Μία από τις αποκαλύψεις που έχουν συζητηθεί περισσότερο αφορά τη σχέση του Ντάγκλας με την Κάθλιν Τέρνερ, τη συμπρωταγωνίστριά του στην ταινία «Romancing the Stone» του 1984.

Χαμός στο Χόλιγουντ με τις ερωτικές αποκαλύψεις του Μάικλ Ντάγκλας στα απομνημονεύματά του – «Απεγνωσμένη κίνηση», λένε φίλοι του



Ο ηθοποιός παραδέχεται ότι οι δυο τους είχαν αναπτύξει ερωτική σχέση κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, την οποία είχαν αποφασίσει να κρατήσουν μυστική.

Την εποχή εκείνη, ο Ντάγκλας βρισκόταν σε διάσταση με την πρώτη σύζυγό του, Ντιάντρα Λούκερ. Στο βιβλίο περιγράφει την Τέρνερ ως μια έξυπνη, αστεία και ιδιαίτερα γοητευτική γυναίκα, τονίζοντας ότι η έλξη μεταξύ τους υπήρξε σχεδόν άμεση.



Όπως αναφέρει, η σχέση τους δεν ήταν μια επιπόλαιη περιπέτεια, αλλά αναπτύχθηκε μέσα από τη στενή συνεργασία, την πίεση των γυρισμάτων και την αμοιβαία εκτίμηση.

Ο Ντάγκλας δήλωσε ότι είχε ενημερώσει την Τέρνερ πριν δημοσιοποιήσει την ιστορία. Η ίδια αντιμετώπισε τις αποκαλύψεις με χαλαρή διάθεση, δηλώνοντας στο περιοδικό People: «Θεέ μου, τι φασαρία για κάτι που έγινε πριν από 40 χρόνια! Αγαπώ τον Μάικλ και ανυπομονώ να απολαύσω το βιβλίο».



Οι αποκαλύψεις για την Τζιν Τρίπλχορν και τη Σάρον Στόουν

Ο Ντάγκλας αναφέρεται επίσης στη σχέση του με την Τζιν Τρίπλχορν, την οποία γνώρισε κατά τη διάρκεια της παραγωγής του ερωτικού θρίλερ «Basic Instinct» το 1992.

Παρά τις επίμονες φήμες που τον συνέδεαν ερωτικά με τη Σάρον Στόουν, ο ηθοποιός αποκάλυψε ότι η συμπρωταγωνίστρια με την οποία είχε πράγματι σχέση ήταν η Τρίπλχορν. Όπως παραδέχεται, είχε ερωτευτεί έντονα την ηθοποιό, παρά τη διαφορά ηλικίας που τους χώριζε.

Ο Ντάγκλας υποστήριξε ότι είχε μιλήσει και με εκείνη πριν συμπεριλάβει τη σχέση τους στα απομνημονεύματά του και ότι η ίδια δεν είχε αντίρρηση. Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλούν και οι περιγραφές του από τα γυρίσματα ερωτικών σκηνών με τη Σάρον Στόουν στο «Βασικό Ένστικτο».

Ο ηθοποιός αναφέρεται σε μια άβολη στιγμή κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, όταν τα γένια του προκάλεσαν ερεθισμό στο δέρμα της συμπρωταγωνίστριάς του.

Η επιλογή του να δημοσιοποιήσει τέτοιες λεπτομέρειες επικρίθηκε από την ανώνυμη πηγή της Daily Mail, η οποία αμφισβήτησε κατά πόσο η Στόουν θα ήθελε να δημοσιοποιηθεί το συγκεκριμένο περιστατικό. Δεν υπάρχει, πάντως, στο εν λόγω δημοσίευμα δημόσια τοποθέτηση της ίδιας της ηθοποιού για τη συγκεκριμένη αποκάλυψη.

Οι πέντε γυναίκες και η γνωριμία με την Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς

Ξεχωριστό κεφάλαιο στα απομνημονεύματα του Ντάγκλας καταλαμβάνει η γνωριμία και η σχέση του με την Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς, με την οποία είναι παντρεμένος από το 2000.

Ο ηθοποιός αποκαλύπτει ότι όταν γνώρισε την Ουαλή σταρ το 1998, διατηρούσε παράλληλες σχέσεις με πέντε διαφορετικές γυναίκες.

Όλα άλλαξαν, όπως αφηγείται, όταν η Ζέτα-Τζόουνς ξεκαθάρισε ότι δεν ενδιαφερόταν για μια σχέση χωρίς αποκλειστικότητα.

Ο Ντάγκλας αποφάσισε τότε να τηλεφωνήσει στις πέντε γυναίκες και να τους ανακοινώσει ότι είχε γνωρίσει κάποιο άλλο πρόσωπο και δεν επιθυμούσε να συνεχίσει τις σχέσεις τους.

Στο βιβλίο περιγράφει ακόμη την πρώτη τους γνωριμία στο φεστιβάλ κινηματογράφου της Ντοβίλ στη Γαλλία, όταν, παρασυρμένος από τον ενθουσιασμό του, της δήλωσε ότι μια μέρα θα γινόταν πατέρας των παιδιών της.

Η σχέση τους εξελίχθηκε σταδιακά, με τον Ντάγκλας να παραδέχεται ότι, σε αντίθεση με προηγούμενες γνωριμίες του, αυτή τη φορά ήταν διατεθειμένος να περιμένει όσο χρειαζόταν.

Σύμφωνα με την αφήγησή του, η πρώτη τους ερωτική επαφή έγινε στη Μαγιόρκα της Ισπανίας, έπειτα από αρκετούς μήνες γνωριμίας. Ο ίδιος περιγράφει εκείνη την περίοδο ως καθοριστική, καθώς συνειδητοποίησε ότι δεν ήθελε η Ζέτα-Τζόουνς να αποτελέσει ακόμη μία σύντομη σχέση στη ζωή του.

Η ζωή στη σκιά του Κερκ Ντάγκλας, οι εξαρτήσεις και η μάχη με τον καρκίνο

Πέρα από τις ερωτικές αποκαλύψεις, το «One Helluva Ride» φωτίζει και τις δυσκολότερες περιόδους της ζωής του Μάικλ Ντάγκλας.

Ο ηθοποιός περιγράφει τη σύνθετη σχέση με τον πατέρα του, τον θρυλικό Κερκ Ντάγκλας, αλλά και την πίεση που ένιωθε μεγαλώνοντας στη σκιά ενός από τους σημαντικότερους σταρ του αμερικανικού κινηματογράφου.

Αναφέρεται ακόμη στην κατάχρηση αλκοόλ και ναρκωτικών, στις απιστίες κατά τον πρώτο του γάμο, αλλά και στην περιπέτεια του γιου του, Κάμερον, με τις εξαρτήσεις και τη φυλάκιση.

Ιδιαίτερα προσωπικές είναι και οι αναφορές του στη μάχη που έδωσε με τον καρκίνο σε προχωρημένο στάδιο, μια εμπειρία που, όπως εξηγεί, άλλαξε ουσιαστικά τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τη ζωή και την οικογένειά του.

Το βιβλίο κυκλοφόρησε στις 6 Οκτωβρίου 2026 από τον εκδοτικό οίκο Grand Central Publishing και συνοδεύεται από σειρά δημόσιων εμφανίσεων και συνεντεύξεων του ηθοποιού.

Παρά τις επικρίσεις για τον ιδιαίτερα αποκαλυπτικό χαρακτήρα του, ο Ντάγκλας έχει εξηγήσει ότι αποφάσισε να καταγράψει τη ζωή του με τους δικούς του όρους, χωρίς να αποκρύψει τις πιο δύσκολες ή αμφιλεγόμενες πλευρές της.

protothema.gr