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Σε συμφωνία για την άμεση παύση των επιθέσεων σε ενεργειακές υποδομές κατέληξαν η Ρωσία και η Ουκρανία, σύμφωνα με ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος κάλεσε τις δύο πλευρές να τηρήσουν την εκεχειρία.

«Με άμεση ισχύ τίθεται σε εφαρμογή εκεχειρία στον ενεργειακό τομέα στον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Και οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει. Μην την παραβιάσετε!», έγραψε σε ανάρτησή του.

Νωρίτερα την Κυριακή, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε δηλώσει ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη να σταματήσει τις επιθέσεις κατά ρωσικών διυλιστηρίων πετρελαίου, υπό την προϋπόθεση ότι η Μόσχα θα διακόψει τα πλήγματα στις ουκρανικές ενεργειακές υποδομές. Η δήλωσή του είχε έρθει ως απάντηση στην απαίτηση του Ντόναλντ Τραμπ να σταματήσει μονομερώς το Κίεβο τις επιθέσεις του.

Το Σάββατο, ο Τραμπ κατηγόρησε την Ουκρανία ότι με τις επιθέσεις της σε ρωσικά διυλιστήρια συμβάλλει στην αύξηση των τιμών του ντίζελ στις ΗΠΑ, προειδοποιώντας ότι ο Ζελένσκι «καλά θα κάνει να σταματήσει, και μάλιστα αμέσως».

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η Ουκρανία θα πρέπει να αντικαταστήσει τον Ζελένσκι στην προεδρία, καθώς, όπως ισχυρίστηκε, είχε πολλές ευκαιρίες να καταλήξει σε συμφωνία με τη Μόσχα και δεν ανταποκρίθηκε.



skai.gr