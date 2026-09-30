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Σε θρίλερ εξελίχθηκε μέσα σε λίγα λεπτά η πτήση της flydubai, με τους επιβάτες να περιγράφουν τις δραματικές στιγμές κατά τις οποίες κατάφεραν να ακινητοποιήσουν τον πιλότο, ο οποίος φέρεται να επιχείρησε να οδηγήσει το Boeing προς το έδαφος.

Η πτήση κατέληξε τελικά με ασφάλεια στο Ισραήλ το απόγευμα της Τετάρτης. Οι περίπου 180 επιβαίνοντες αποβιβάστηκαν σώοι, ενώ στο αεροδρόμιο τους ανέμεναν συγγενείς και οικεία τους πρόσωπα.

Εκεί βρισκόταν και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου που είχε την ευκαιρία να μιλήσει με τους επιβάτες.

Ένας από τους τρεις επιβάτες που κατάφεραν να σταματήσουν τον πιλότο που επιτέθηκε στον συνάδελφό του, είπε ότι ο μαχαιρωμένος πιλότος κατάφερε να ανοίξει την πόρτα του πιλοτηρίου λίγο πριν καταρρεύσει από τα τραύματα.

Έτσι μπήκαν στο πιλοτήριο, σταμάτησαν τον επιτιθέμενο και κατάφεραν να σταθεροποιήσουν το αεροσκάφος, που έπεσε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα από τα 34.000 πόδια περίπου στα 18.000 πόδια.

One of the Israeli passengers who subdued the pilot-hijacker on board flydubai FZ 1073 told PM Netanyahu that the stabbed captain managed to open the cockpit door before collapsing. This enabled the passengers to enter and seize the attacker, as he was attempting to destroy the… pic.twitter.com/TuOiAGBWy9 — Ariel Oseran أريئل أوسيران (@ariel_oseran) September 30, 2026

Ο Τζίκα Μανές, ένας από τους τρεις, είπε στο ισραηλινό Κανάλι 12, πώς αντιλήφθηκε τι συνέβη στο πιλοτήριο.

Όπως είπε, η σύζυγός του συνόδευε τη μικρή κόρη τους στην τουαλέτα στο μπροστινό μέρος του αεροσκάφους, όταν άκουσε κραυγές και θόρυβο πάλης να προέρχονται από το πιλοτήριο. Η σύζυγός του ενημέρωσε τότε μιαν αεροσυνοδό και της είπε να πάει στο πιλοτήριο για να δει τι συνέβαινε.

Σε εκείνο το σημείο, ο πιλότος έπεσε έξω από την πόρτα του πιλοτηρίου, ενώ ο συγκυβερνήτης του τον μαχαίρωνε.

Ο τραυματισμένος πιλότος είναι ο Ινδός Σμιτ Μαχάρ που εργάζεται στο Ντουμπάι. Αρχικά είχε αναφερθεί ότι πρόκειται για Εμιρατιανό πιλότο.

The stabbed pilot of flydubai flight FZ 1073, who helped prevent its hijacking by the co-pilot, is Indian Captain Smit Machchhar, who is based in Dubai, not an Emirati pilot as originally described by Israeli officials. https://t.co/dpr1SKkQJW pic.twitter.com/GgsyMxS2wY — Ariel Oseran أريئل أوسيران (@ariel_oseran) September 30, 2026

Εν τω μεταξύ, το αεροπλάνο άρχισε να πέφτει κατακόρυφα προς το έδαφος και οι επιβάτες «πετούσαν», όπως μεταδίδουν οι Times of Israel.

Αυτό οφείλεται στην υψηλή ταχύτητα και την πορεία προς το έδαφος που για λίγα δευτερόλεπτα προκάλεσε συνθήκες έλλειψης βαρύτητας (ή έστω μειωμένης βαρύτητας) μέσα στην καμπίνα.

Οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν ότι το Boeing 737 MAX 8 έφτασε στα όρια αντοχής του όταν έπεσε κατά 4.360 μέτρα μέσα σε μισό λεπτό. Οι επιβάτες θα πρέπει να αισθάνθηκαν συνθήκες μειωμένης βαρύτητας για 15-25 δευτερόλεπτα.

Between 05:22:07 and 05:22:36 flight #FZ1073 dropped from 30,875 feet to 16,750 feet (-14,125 feet in just 29 seconds) pic.twitter.com/hHfnX7cKWI — Flightradar24 (@flightradar24) September 30, 2026

Ο Μανές έβγαλε την κόρη του από την τουαλέτα πριν κατευθυνθεί να αντιμετωπίσει τον επιτιθέμενο. Μαζί του ήλθαν άλλοι δύο Ισραηλινοί. Ένας από αυτούς, ο Γιανίβ, κατάφερε να πιάσει τα χειριστήρια και να τραβήξει το αεροπλάνο ξανά προς τα πάνω.

Ο Γιανίβ είπε στον Νετανιάχου: «Τράβηξα προς τα πάνω τα χειριστήρια και σταμάτησαν την πτώση του αεροσκάφους». Πρόσθεσε με χιούμορ: «Ευτυχώς είχα κάποια εμπειρία στις πτήσεις… από το Mayday», τη γνωστή σειρά που ασχολείται με αεροπορικά δυστυχήματα.

Χρειάστηκαν περίπου 20-25 λεπτά για να εξουδετερώσουν τον επιτιθέμενο. Οι τρεις Ισραηλινοί χρησιμοποίησαν ακουστικά για να τον δέσουν ενώ ένας γιατρός που βρισκόταν στο αεροπλάνο σταθεροποίησε τον τραυματισμένο πιλότο.

Ήταν μια ταινία τρόμου, σε κάποιες στιγμές νομίζαμε ότι δεν θα βγούμε ζωντανοί, είπε ο Μανές που θυμάται τις κόρες του να φωνάζουν «Δεν θέλουμε να πεθάνουμε, κάτι τραυματικό να ακούει κάθε πατέρας».

«Ήταν μια πολύ δύσκολη κατάσταση, αλλά επειδή είμαστε Ισραηλινοί, αντιδράσαμε γρήγορα», είπε στο Κανάλι 12.

Από μια σύμπτωση, στην πτήση επέβαιναν συνολικά τέσσερις πιλότοι. Πέρα από τους δύο πρωταγωνιστές του επεισοδίου, άλλοι δύο ήταν επιβάτες.

Η Jerusalem Post αποκαλύπτει ότι οι δύο πιλότοι που ήταν μεταξύ των επιβατών είχαν τοποθετηθεί στην πτήση επειδή μια πιθανή αλλαγή πορείας θα μπορούσε να παρατείνει το ταξίδι, οπότε το αρχικό πλήρωμα θα έπρεπε να εργαστεί πέρα από τις επιτρεπόμενες ώρες υπηρεσίας.

«Αν συνέβαινε κάτι πάνω από το Κουβέιτ και σου έλεγαν να αλλάξεις πορεία, τότε προσθέτεις μία ή δύο επιπλέον ώρες στην πτήση», εξήγησε πηγή με γνώση του ζητήματος.

Η παρουσία τους, συνεχίζει η ισραηλινή εφημερίδα, δεν είχε καμία σχέση με οποιαδήποτε προειδοποίηση ασφαλείας.