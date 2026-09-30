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Νέο ρεκόρ αποτελούν τα 12,3 εκατομμύρια δολάρια, ποσό στο οποίο «έκλεισε» η πώληση της φανέλας του Μάικλ Τζόρνταν από τον 3ο τελικό του NBA το 1998, σε δημοπρασία. Πρόκειται για τη φανέλα που φορούσε ο «ζωντανός θρύλος» του ΝΒΑ στον αγώνα των Σικάγο Μπουλς με τους Γιούτα Τζαζ.

Το προηγούμενο ρεκόρ του NBA για μια άλλη φανέλα του Μάικλ Τζόρνταν κατά τη διάρκεια των ίδιων τελικών, με τους Σικάγο Μπουλς εναντίον των Τζαζ, ήταν 10,1 εκατομμυρίων δολαρίων το 2022

«Πάντα ένιωθα ότι όταν έχω στην κατοχή μου αυτά τα πράγματα, είμαι ο διαχειριστής ενός κομματιού ιστορίας», δήλωσε ο πωλητής Ρομπ Γκαφ σε βιντεοσκοπημένη συνέντευξη λίγο πριν από το κλείσιμο της δημοπρασίας. Τώρα ανακατευθύνει την ενέργειά του στην τελευταία του επιχειρηματική προσπάθεια, την World Jai Alai League με έδρα το Μαϊάμι.

ΚΥΠΕ