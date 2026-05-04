Σε ισχύ παραμένει έως και τις 08:00 το πρωί σήμερα, Δευτέρα (04/05), η κίτρινη προειδοποίηση για καταιγίδες που εκδόθηκε χθες από το Τμήμα Μετεωρολογίας Κύπρου.

Αναλυτικά η πρόγνωση

Χαμηλή πίεση και σχετικά ψυχρή αέρια μάζα επηρεάζουν πρόσκαιρα την περιοχή, ενώ ασθενής χαμηλή πίεση αναμένεται από αύριο.

Σήμερα, ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στο δυτικό μισό του νησιού, ωστόσο το απόγευμα, αναμένεται σταδιακή βελτίωση του καιρού. Σε καταιγίδα ενδέχεται να πέσει χαλάζι, ενώ στις υψηλότερες κορυφές του Τροόδους θα σημειωθεί χιονόπτωση. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, αρχικά στο εσωτερικό ισχυροί μέχρι πολύ ισχυροί 5 με 6 μποφόρ και στα παράλια μέχρι σφοδροί, 7 μποφόρ, με θυελλώδεις ριπές που θα φτάνουν κατά τόπους τα 8 με 9 μποφόρ. Προοδευτικά μέχρι το απόγευμα, οι άνεμοι θα εξασθενήσουν για να καταστούν ισχυροί μέχρι πολύ ισχυροί, 5 με 6 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι κυματώδης. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 18 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 19 στα παράλια και στους 8 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένη βροχή. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα μέχρι ταραγμένη και αρχικά τοπικά μέχρι κυματώδης. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 8 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 13 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 11 στα υπόλοιπα παράλια και στους 3 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά θα σχηματιστεί παγετός.

Την Τρίτη, ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα συννεφιασμένος και μετά το μεσημέρι αναμένονται μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα ορεινά και στα νοτιοανατολικά. Την Τετάρτη, θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες το απόγευμα ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα ορεινά. Την Πέμπτη, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Τρίτη και μέχρι την Πέμπτη αισθητή άνοδο, για να κυμανθεί κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές.

Το ύψος του χιονιού στη Χιονίστρα, κατά την ώρα έκδοσης του δελτίου, ήταν 14 εκατοστά.