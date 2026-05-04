Μία ακόμη ασυνήθιστη δραστηριότητα προστίθεται στο ήδη εκτενές βιογραφικό και τις αρμοδιότητες του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, στο πλαίσιο της κυβέρνησης Τραμπ.

Ο επικεφαλής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ εμφανίστηκε ακόμη και ως DJ σε γαμήλιο πάρτι, προκαλώντας εντύπωση.

«ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΛΙΓΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ —Ο Μεγάλος Υπουργός Εξωτερικών μας @MarcoRubio κάνει και τον DJ σε γάμο! Εδώ τον βλέπετε εν δράσει σε έναν γάμο… Πάμεεεεεε!!!» έγραψε στο Χ ο αναπληρωτής προσωπάρχης του Λευκού Οίκου, Νταν Σκαβίνο.

MOMENTS AGO, BEHIND THE SCENES—Our Great Secretary of State @MarcoRubio DJ’s weddings too! Here he is in action tonight at a family wedding…



Let’s goooooo!!!🎶🎼🎵 pic.twitter.com/P8o79iwmZG — Dan Scavino Jr.🇺🇸🦅 (@DanScavino) May 3, 2026

Υπενθυμίζεται ότι ο Ρούμπιο, ο οποίος συχνά αποκαλείται στις ΗΠΑ ως «Υπουργός Για Όλα», εκτός από υπουργός Εξωτερικών είναι και σύμβουλος εθνικής ασφάλειας αλλά και επικεφαλής των Εθνικών Αρχείων των ΗΠΑ.

Στο βίντεο ο κ. Ρούμπιο κάνει όλες τις κινήσεις που περιμένει κανείς από έναν DJ με τα ακουστικά του καθώς επέλεγε τραγούδια από έναν υπολογιστή, με το αποτέλεσμα να ενθουσιάζει τους καλεσμένους.

Additional footage of Marco Rubio DJing at a family wedding last night. pic.twitter.com/eoPLSA4MA0 May 3, 2026

Όπως σχολιάζει σκωπτικά η New York Post, ο Ρούμπιο δεν είναι ο μόνος DJ στον Λευκό Οίκο καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ είναι διαβόητος για το ότι κάνει το ίδιο στα δικά του πάρτι στο Μαρ α Λάγκο έχοντας αδυναμία στο YMCA των Village People.

