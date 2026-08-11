Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Εκατό δωμάτια σε εστίες του Πανεπιστημίου Κύπρου θα είναι διαθέσιμα σε νεοεισερχόμενους φοιτητές ή φοιτήτριες στη βάση κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων, δήλωσε ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας (ΥΣΦΜ) του Πανεπιστημίου Κύπρου, Κλεάνθης Πισσαρίδης, σημειώνοντας παράλληλα ότι το πανεπιστήμιο είναι σε διαβουλεύσεις με τους αρμόδιους για την ανέγερση νέων εστιών.

Ερωτηθείς πόσους φοιτητές/τριες αναμένουν να υποδεχθούν το Σεπτέμβριο, ο κ. Πισσαρίδης αναφέρει ότι ουσιαστικά αναμένουν να υποδεχτούν στις 7 Σεπτεμβρίου που ξεκινούν τα μαθήματα, αντίστοιχο αριθμό με προηγούμενα χρόνια, «που μιλούμε για νεοεισερχόμενους περίπου 1.300 άτομα», προσθέτοντας ότι ανυπομονούν να δεχθούν τη νέα γενιά φοιτητών και φοιτητριών στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Ερωτηθείς αν υπάρχει ενδιαφέρον για διαμονή στις εστίες του Πανεπιστημίου, ο κ. Πισσαρίδης σημειώνει ότι υπάρχει αρκετό ενδιαφέρον για τις εστίες, αλλά επειδή η κατανομή γίνεται στη βάση κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων, είναι περιορισμένα τα άτομα τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις.

«Θα δώσουμε γενικά για όλους τους νεοεισερχόμενους περίπου 100 δωμάτια. Αναγνωρίζουμε ότι η ζήτηση είναι μεγαλύτερη. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε εκεί και όπου μπορούμε. Και αναμένουμε ότι συνολικά θα επιλυθεί το θέμα με τη στέγαση όταν χτιστούν οι εστίες του Πανεπιστημίου Κύπρου για τις οποίες είμαστε σε διαβούλευση μαζί με το Υπουργείο Οικονομικών, κλπ», προσθέτει.

Απαντώντας σε επιπρόσθετη ερώτηση για το θέμα, ο κ. Πισσαρίδης αναφέρει ότι «είμαστε στο στάδιο διαβούλευσης μαζί με την πολιτεία για τις μελέτες που απαιτούνται πριν να ξεκινήσουμε».

«Ελπίζουμε ότι εάν προχωρήσει άμεσα αυτή η διαδικασία ο χρόνος κατασκευής θα είναι περίπου δύο χρόνια τουλάχιστον για την πρώτη φάση των εστιών για να υπάρχουν κάποια δωμάτια διαθέσιμα», σημειώνει.

Σε ερώτηση αν το Πανεπιστήμιο δίνει και κάποια επιπρόσθετη βοήθεια, ο κ. Πισσαρίδης εξηγεί ότι το τι δίνουν κατά κανόνα είναι ένα οικονομικό βοήθημα από το Σωματείο Ευημερίας Φοιτητών για να στηρίξουν φοιτητές οι οποίοι έχουν οικονομικές ανάγκες.

«Είναι κάτι το οποίο, ξεκινούμε τη σχετική διαδικασία εντός Οκτωβρίου και πάντα προσπαθούμε να δώσουμε τα σχετικά ποσά πριν τα Χριστούγεννα, και αυτό είναι πάλι στη βάση κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων», συμπληρώνει.

Ο κ. Πισσαρίδης αναφέρει, παράλληλα, ότι ανυπομονούν να δεχθούν τη νέα γενιά φοιτητών, φοιτητριών στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.

«Για τους ίδιους ξεκινά μια καινούργια διαδρομή, στην οποία τους καλούμε να αξιοποιήσουν όσο περισσότερο γίνεται τις ευκαιρίες που θα έχουν μπροστά τους, να εξελιχθούν τόσο ακαδημαϊκά όσο και προσωπικά. Μέσω του Πανεπιστημίου Κύπρου θα έχουν πολλές ευκαιρίες και τους καλούμε πραγματικά να τις αξιοποιήσουν», καταλήγει.

ΚΥΠΕ