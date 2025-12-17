Ενόψει των κρίσιμων αυριανών διαπραγματεύσεων στις Βρυξέλλες, παρουσία του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ένα ερώτημα μένει αναπάντητο, τι θα γίνει με τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία;

Σύμφωνα με πληροφορίες ο Ζελένσκι θα προσπαθήσει με όλες του τις δυνάμεις να πείσει τους Ευρωπαίους εταίρους να χρησιμοποιήσουν τα κεφάλαια της Μόσχας προκειμένου να ενισχύσουν την άμυνα του Κιέβου. Η επίσκεψη πραγματοποιείται σε ένα ιδιαίτερα φορτισμένο πολιτικό κλίμα, καθώς, σύμφωνα με Ουκρανό αξιωματούχο, οι Ηνωμένες Πολιτείες ασκούν πιέσεις προς κράτη – μέλη της ΕΕ ώστε να μην υλοποιηθεί το σχέδιο.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει καταρτίσει πρόταση που προβλέπει την αξιοποίηση των παγωμένων κεφαλαίων για τη συγκέντρωση περίπου 90 δισ. ευρώ, τα οποία θα δοθούν στην Ουκρανία υπό τη μορφή δανείου. Το ποσό αυτό θα αποπληρωθεί μελλοντικά από ενδεχόμενες πολεμικές αποζημιώσεις που θα κληθεί να καταβάλει η Ρωσία.

Πιέσεις από την άλλη μεριά του Ατλαντικού

Σύμφωνα με Ουκρανό αξιωματούχο η αμερικανική ηγεσία εντείνει τις πιέσεις της προς τη ΕΕ ώστε να μην προχωρήσει στο συγκεκριμένο δάνειο.

Συγκεκριμένα ανέφερε: «η αμερικανική κυβέρνηση πιέζει τις ευρωπαϊκές χώρες να εγκαταλείψουν την ιδέα χρήσης των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για τη στήριξη της Ουκρανίας».

Σύμφωνα με την ουκρανική πλευρά, επτά χώρες έχουν μέχρι στιγμής ταχθεί κατά της πρότασης. Παρ’ όλα αυτά, ο Ζελένσκι «πηγαίνει στις Βρυξέλλες για να παρακινήσει τις ευρωπαϊκές χώρες να λάβουν αυτή την απόφαση» και να αξιοποιήσουν τα παγωμένα ρωσικά assets.

Παρά τη στήριξη που απολαμβάνει το σχέδιο από αρκετά κράτη-μέλη, μεταξύ των οποίων και η Γερμανία, υπάρχουν και έντονες αντιδράσεις. Ανάμεσα στις χώρες που εκφράζουν επιφυλάξεις συγκαταλέγεται το Βέλγιο, όπου εδρεύει ο διεθνής οργανισμός θεματοφυλακής Euroclear, ο οποίος διαχειρίζεται το μεγαλύτερο μέρος των εν λόγω κεφαλαίων. Οι βελγικές αρχές εκφράζουν φόβους για πιθανές ρωσικές αντιδράσεις.

Υπενθυμίζεται ότι περίπου 200 δισ. ευρώ από περιουσιακά στοιχεία της ρωσικής κεντρικής τράπεζας έχουν παγώσει διεθνώς μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, αποτελώντας πλέον έναν από τους πιο κρίσιμους μοχλούς πίεσης στη διεθνή διπλωματική σκακιέρα.

Ο «άσσος στο μανίκι» της Ουάσιγκτον

Αρκετές εκτιμήσεις κάνουν λόγο για παρασκηνιακές παρεμβάσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στη συζήτηση για τα ρωσικά assets, στο επίκεντρο των οποίων βρίσκεται ο Βέλγος πρωθυπουργός Μπαρτ Ντε Βεβέρ.

Σύμφωνα με αξιωματούχους που μίλησαν στο AFP, η Ουάσιγκτον φαίνεται να χρησιμοποιεί τα παγωμένα κεφάλαια της Μόσχας που βρίσκονται στην Ευρώπη ως διαπραγματευτικό εργαλείο απέναντι στο Κρεμλίνο.

Στην ουσία τα καθιστούν ένα δέλεαρ για τη ρωσική κυβέρνηση, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής μέρους των χρημάτων. Για να γίνει κάτι τέτοιο απαιτούν πρόοδο στις ειρηνευτικές συνομιλίες.

Επιπλέον σύμφωνα με ρεπορτάζ του bloomberg, η αμερικανική κυβέρνηση φαίνεται να χρησιμοποιεί ως μέσο πίεσης προς τη Μόσχα και το ενδεχόμενο νέων κυρώσεων στον ενεργειακό τομέα, στοχεύοντας τον λεγόμενο «σκιώδη στόλο» της Ρωσίας.

Βάση των τελευταίων εξελίξεων – είτε ισχύει είτε όχι η συγκεκριμένη εκτίμηση – ο πόλεμος στην Ουκρανία φαίνεται να έχει εισέλθει στην τελική ευθεία για την λύση του, κάτι που επιβεβαιώνει και με δήλωσή του και ο πρόεδρος Τραμπ, παρά τους πλήρως αντίθετους ισχυρισμούς του Ουκρανού ομολόγου του.

