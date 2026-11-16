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Η κυπριακή αγορά ακινήτων το 2026 καταγράφει εντυπωσιακούς ρυθμούς ανάπτυξης, με την οικοδομική δραστηριότητα και τις πωλήσεις να χτυπούν κόκκινο. Πίσω όμως από τη βιτρίνα της επενδυτικής ευημερίας, κρύβεται μια σκληρή πραγματικότητα: η πλήρης αποσύνδεση των τιμών των ακινήτων από την αγοραστική δύναμη των μόνιμων κατοίκων. Η άμεση σύνδεση ανάμεσα στις αυξήσεις των τιμών στέγασης και στην εξέλιξη των μισθών αποκαλύπτει μια βαθιά, δομική ανισορροπία που απειλεί τη συνοχή της κυπριακής κοινωνίας.

Η ρίζα του στεγαστικού αδιεξόδου εντοπίζεται στην ασύμμετρη ταχύτητα με την οποία κινούνται τα δύο μεγέθη. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, οι τιμές των οικιστικών ακινήτων καταγράφουν σταθερή ετήσια αύξηση της τάξης του 7,9%. Την ίδια ώρα, ο μέσος ακαθάριστος μισθός στη χώρα, που διαμορφώνεται στα €2.548, σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία (CYSTAT), και αναπτύσσεται με ετήσιο ονομαστικό ρυθμό μόλις 3,0%. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι το κόστος στέγασης τρέχει με υπερδιπλάσια ταχύτητα από ό,τι το εισόδημα του μέσου πολίτη, με αποτέλεσμα η απόκτηση ιδιόκτητης στέγης να απομακρύνεται κάθε χρόνο κατά επιπλέον 5% από τις οικονομικές δυνατότητες του μέσου εργαζόμενου. Η «παγίδα» γίνεται ακόμη πιο σαφής αν εξεταστεί η πορεία της τελευταίας δεκαετίας (2016–2026). Μέσα σε αυτή την περίοδο, ο ετήσιος μέσος μισθός σημείωσε ονομαστική αύξηση περίπου €711, ανεβαίνοντας από τα €1.892 στα €2.603. Ωστόσο, η άνοδος αυτή εξανεμίστηκε πλήρως από την έκρηξη των ακινήτων. Ένα μέσο διαμέρισμα που το 2016 κόστιζε €150.000, σήμερα αγγίζει τις €247.000 (με την παγκύπρια μέση τιμή να κυμαίνεται στα €2.500–€2.600 ανά τ.μ.). Η αύξηση της αξίας του ακινήτου κατά €97.000 είναι δυσανάλογα μεγαλύτερη από τη συνολική αύξηση των εισοδημάτων μιας δεκαετίας.

Το πραγματικό χάσμα αποτυπώνεται στη σύγκριση του διάμεσου μισθού με τις απαιτήσεις του τραπεζικού δανεισμού. Ο διάμεσος μισθός —που αντικατοπτρίζει με ακρίβεια τον πραγματικά μεσαίο Κύπριο— κινείται κοντά στα €1.953 μικτά, δηλαδή περίπου €1.600 καθαρά, ενώ ένας στους τρεις εργαζόμενους αμείβεται με λιγότερα από €1.500 τον μήνα. Για την αγορά ενός μέσου διαμερίσματος των €247.000, η μηνιαία δόση με τα τρέχοντα επιτόκια αγγίζει ή ξεπερνά τα €900 με €1.000. Με βάση τον τραπεζικό κανόνα που ορίζει ότι η δόση δεν πρέπει να ξεπερνά το 33% του καθαρού εισοδήματος, η μέγιστη επιτρεπόμενη δόση για τον διάμεσο μισθωτό είναι μόλις €530. Το μαθηματικό έλλειμμα των €400-€500 τον μήνα καθιστά την έγκριση στεγαστικού δανείου αδύνατη.

Παράλληλα, οι αυξημένες τιμές διογκώνουν και το εμπόδιο της προκαταβολής. Η ελάχιστη ίδια συμμετοχή του 20% με 30% που απαιτούν οι τράπεζες μεταφράζεται πλέον σε €50.000 με €75.000 σε μετρητά. Όταν το κόστος των ενοικίων απορροφά το 40% με 50% του εισοδήματος των χαμηλών και μεσαίων στρωμάτων, η αποταμίευση ενός τέτοιου ποσού φαντάζει σενάριο επιστημονικής φαντασίας.

Η σύνδεση μισθών και ακινήτων έχει σπάσει στην Κύπρο επειδή οι τιμές των ακινήτων δεν διαμορφώνονται πλέον από τους εγχώριους μισθούς, αλλά από την εισροή ξένων εταιρειών τεχνολογίας (ICT) και διεθνών οργανισμών. Οι υψηλές αμοιβές των ξένων στελεχών (€4.500 έως €8.000+) «τραβούν» τις τιμές προς τα πάνω, εγκλωβίζοντας το 41,4% των Κυπρίων που κινείται στην εισοδηματική κλίμακα €1.500–€2.999 σε μια αγορά που δεν σχεδιάστηκε για τα δικά του οικονομικά δεδομένα. Αν δεν ληφθούν άμεσα δραστικά μέτρα κρατικής παρέμβασης —όπως η ενίσχυση της κοινωνικής στέγασης και η παροχή πολεοδομικών κινήτρων για προσιτή κατοικία— το στεγαστικό χάσμα θα συνεχίσει να διευρύνεται, απειλώντας τη δομή της κυπριακής κοινωνίας.