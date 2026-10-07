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Περιθώρια αύξησης των εξαγωγών χαλλουμιού και περαιτέρω διείσδυσης στην αγορά των ΗΠΑ βλέπουν οι Κύπριοι τυροκόμοι, επισημαίνοντας ωστόσο ότι η διαθεσιμότητα γάλακτος και η ποσόστωση στην παραγωγή καθορίζουν τις δυνατότητες ανάπτυξης του κλάδου. Η ετήσια αξία των εξαγωγών ανέρχεται περίπου στα €350 εκατ., με το Ηνωμένο Βασίλειο να παραμένει η κυριότερη αγορά.

Μιλώντας στο ΚΥΠΕ, ο εκτελεστικός γραμματέας του Συνδέσμου Τυροκόμων, Μιχάλης Κούλουρος, ανέφερε ότι η βρετανική αγορά απορροφά περίπου το 45% της παραγωγής. Ακολουθούν η Σουηδία, η Ελλάδα και άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας που παρατίθενται στο δημοσίευμα, οι εξαγωγές χαλλουμιού έφθασαν τα €201,9 εκατ. το πρώτο εξάμηνο, αντιπροσωπεύοντας το 12,8% των συνολικών εξαγωγών, έναντι μεριδίου 11,03% την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Ο κ. Κούλουρος εξήγησε ότι, για να αυξηθεί η παραγωγή χαλλουμιού, πρέπει να υπάρχουν οι απαραίτητες ποσότητες γάλακτος με βάση την προβλεπόμενη αναλογία. Όπως ανέφερε, όλο το γάλα που δεν χρησιμοποιείται για παστερίωση, γιαούρτι και άλλα τυριά διοχετεύεται ήδη στην παραγωγή χαλλουμιού.

«Δεν υπάρχει επιπλέον διαθέσιμο γάλα για να αυξηθεί η παραγωγή. Όσο γάλα υπάρχει, το τυροκομούν», σημείωσε.

Κατά τον ίδιο, η αύξηση της παραγωγής μπορεί να επιτευχθεί είτε μέσω αλλαγής της ποσόστωσης είτε μέσω ενίσχυσης της παραγωγής γάλακτος. Αναγνώρισε, παράλληλα, την προσπάθεια του Υπουργείου Γεωργίας, το οποίο έχει παραχωρήσει κίνητρα προς αυτή την κατεύθυνση.

Η βασική ανησυχία των τυροκόμων αφορά το ενδεχόμενο αύξησης της αναλογίας αιγοπρόβειου γάλακτος στο 51%, με τις σημερινές διαθέσιμες ποσότητες. Σύμφωνα με τον κ. Κούλουρο, μια τέτοια εξέλιξη θα περιόριζε δραματικά τον όγκο παραγωγής, επηρεάζοντας άμεσα τις εξαγωγές, καθώς το 80% έως 85% του χαλλουμιού που παράγεται στην Κύπρο εξάγεται.

Όπως ανέφερε, το νέο διάταγμα διασφαλίζει την παραγωγή, αλλά η μετάβαση στο 51% προκαλεί προβληματισμό για τη δυνατότητα διατήρησης των σημερινών ποσοτήτων.

Το ισχύον διάταγμα του Υπουργείου Ενέργειας καθορίζει την ελάχιστη αναλογία αιγοπρόβειου γάλακτος στο 15%, για την περίοδο από τις 15 Μαΐου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026. Η αναλογία μπορεί να ρυθμίζεται με διατάγματα μέχρι το 2029, όταν λήγει η πενταετής παράταση της μεταβατικής περιόδου που παραχώρησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για συμμόρφωση με τις προδιαγραφές του προϊόντος Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ).

Σε ό,τι αφορά τις νέες αγορές, ο κ. Κούλουρος ανέφερε ότι τα τυροκομεία επιδιώκουν επέκταση των πωλήσεών τους στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου ορισμένες κυπριακές επιχειρήσεις εξάγουν ήδη χαλλούμι.

Τόνισε ότι πρόκειται για μια μεγάλη αγορά με σημαντικές προοπτικές, αλλά και ιδιαιτερότητες που απαιτούν χρόνο για την ανάπτυξη των πωλήσεων.

«Δεν είναι εφικτό σε ένα χρόνο να δεκαπλασιάσουμε τις εξαγωγές στην Αμερική», ανέφερε, προσθέτοντας ότι, εάν το χαλλούμι εδραιωθεί στην αμερικανική αγορά, δημιουργούνται σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης του προϊόντος και νέων επενδύσεων στον κλάδο.

Ο ίδιος σημείωσε ότι, από τις επαφές με την Κυβέρνηση, προκύπτει ως σαφής στόχος η διατήρηση των εξαγωγών χαλλουμιού. Εξέφρασε, επίσης, την εκτίμηση ότι θα γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για την πρόσβαση σε όσες αγορές είναι ανοικτές και εκδηλώνουν ενδιαφέρον για το προϊόν.

Στο πλαίσιο της διεθνούς προώθησης, τα τυροκομεία συμμετέχουν στις μεγάλες εκθέσεις τροφίμων. Στη διεθνή έκθεση SIAL στο Παρίσι, από τις 17 έως τις 21 Οκτωβρίου, συμμετέχουν επτά κυπριακά τυροκομεία.