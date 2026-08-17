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Τουλάχιστον €3.800.000 θα μοιραστούν οι τυχεροί της 1ης κατηγορίας στην επόμενη κλήρωση της Τρίτης 18/08/2026 μετά το Τζακ-Ποτ που σημειώθηκε κατά τη χθεσινή διαλογή της 3106ης κλήρωσης του Τζόκερ.

Επίσης, ένα (1) τυχερό δελτίο βρέθηκε στη 2η κατηγορία (5), το οποίο κερδίζει το ποσό των €100.000,00.

Οι αριθμοί που κληρώθηκαν είναι: 34, 42, 45, 39, 7.

Τζόκερ ο αριθμός: 11

Οι κληρώσεις Τζόκερ της Allwyn πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.