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Τουλάχιστον €3.800.000 θα μοιραστούν οι τυχεροί της 1ης κατηγορίας στην επόμενη κλήρωση της Τρίτης 18/08/2026 μετά το Τζακ-Ποτ που σημειώθηκε κατά τη χθεσινή διαλογή της 3106ης κλήρωσης του Τζόκερ.
Επίσης, ένα (1) τυχερό δελτίο βρέθηκε στη 2η κατηγορία (5), το οποίο κερδίζει το ποσό των €100.000,00.
Οι αριθμοί που κληρώθηκαν είναι: 34, 42, 45, 39, 7.
Τζόκερ ο αριθμός: 11
Οι κληρώσεις Τζόκερ της Allwyn πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.