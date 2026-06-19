Δεν χωρεί καμία δικαιολογία για όσους υποβάλλουν εκπρόθεσμα τις φορολογικές τους δηλώσεις. Χθες το Τμήμα Φορολογίας ανάρτησε στη σελίδα του, στη δήλωση Ατόμου για το φορολογικό έτος 2025 , με τους φορολογούμενους να έχουν περιθώριο μέχρι τη 31η Οκτωβρίου για να συμμορφωθούν. Συνεπώς, οι φορολογούμενοι έχουν στη διάθεση τους συνολικά 135 ημέρες για να τις υποβάλουν μέσω του συστήματος TAXINET.

Μάλιστα, όσοι δεν το πράξουν εντός της προθεσμίας, τότε θα πληρώσουν αυξημένο πρόστιμο το οποίο σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές ανέβηκε στα €150. Να σημειωθεί πως οι 135 ημέρες προθεσμίας που δόθηκαν είναι πάρα πολλές , γι αυτό δεν θα πρέπει οι φορολογούμενοι να περιμένουν την τελευταία στιγμή για να συμμορφωθούν, ζητώντας και παρατάσεις.

Ε.ΠΑ