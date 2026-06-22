Τη διεξαγωγή πρόωρων βουλευτικών εκλογών στη Βρετανία ζήτησε ο Νάιτζελ Φάρατζ μετά την παραίτηση του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, υποστηρίζοντας ότι η χώρα δεν μπορεί να συνεχίσει να πορεύεται «από κρίση σε κρίση» και ότι απαιτείται νέα λαϊκή εντολή.

Σε ανάρτησή του στην προσωπική του πλατφόρμα στο Substack, ο ηγέτης του Reform UK υποστήριξε ότι οι Βρετανοί ψηφοφόροι έχουν χάσει την εμπιστοσύνη τους στο πολιτικό σύστημα και κάλεσε τον διάδοχο του Κιρ Στάρμερ να προκηρύξει γενικές εκλογές το συντομότερο δυνατό.

«Ο Στάρμερ δεν είναι ο πρώτος πρωθυπουργός που ανέτρεψα και δεν θα είναι ο τελευταίος. Ντέιβιντ Κάμερον. Τερέζα Μέι. Ρίσι Σούνακ. Και ο επόμενος θα είναι ο Άντι Μπέρναμ», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Φάρατζ.

Reform demands an election, and we are ready to deliver radical change.



If Labour thinks it can shove another professional politician into No 10, it has another thing coming.



Read my second essay to Britain. 👇 — Nigel Farage MP (@Nigel_Farage) June 22, 2026

Ο ίδιος υποστήριξε ότι η αποτυχία των διαδοχικών πολιτικών ηγετών οφείλεται στον ίδιο λόγο, κατηγορώντας το πολιτικό κατεστημένο ότι αδυνατεί να αντιληφθεί πως οι πολίτες δεν ανέχονται την αθέτηση προεκλογικών δεσμεύσεων.

«Αυτό που δεν καταλαβαίνει η πολιτική τάξη είναι ότι οι ψηφοφόροι δεν δέχονται να τους θεωρούν ανόητους. Δεν μπορούν να συνεχίσουν να θεωρούν δεδομένες τις ψήφους των πολιτών που τους στήριξαν και στη συνέχεια να τους προδίδουν μόλις αποκτήσουν την εξουσία. Η πολιτική βασίζεται στην εμπιστοσύνη», σημείωσε.

Ο επικεφαλής του Reform UK τόνισε ότι η Βρετανία δεν έχει την πολυτέλεια να χάσει ούτε μία ακόμη εβδομάδα πολιτικής αβεβαιότητας, επιμένοντας ότι η μόνη λύση είναι η άμεση προσφυγή στις κάλπες. «Γι’ αυτό ζητώ τη διεξαγωγή γενικών εκλογών το συντομότερο δυνατό», ανέφερε χαρακτηριστικά.



Παράλληλα, επικαλέστηκε τις πρόσφατες επιδόσεις του κόμματός του στις τοπικές εκλογές, υποστηρίζοντας ότι εκατομμύρια πολίτες στήριξαν τους υποψηφίους του Reform UK και ότι το κόμμα του προηγείται στις δημοσκοπήσεις εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο. «Γι’ αυτό εκατομμύρια άνθρωποι ψήφισαν συμβούλους του Reform στις τοπικές εκλογές και γι’ αυτό βρισκόμαστε στην πρώτη θέση σε περισσότερες από 300 δημοσκοπήσεις εδώ και πάνω από έναν χρόνο», υποστήριξε.

protothema.gr