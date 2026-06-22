Ένα σπάνιο κυπριακό αρχαιολογικό αντικείμενο της Κυπρο-Αρχαϊκής περιόδου επιστρέφει στην Κύπρο από τη Γαλλία, έπειτα από συντονισμένες ενέργειες των αρμόδιων αρχών των δύο χωρών.

Όπως ανακοίνωσε το Τμήμα Αρχαιοτήτων στις 18 Ιουνίου παραδόθηκε στην Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Παρίσι κυπριακή αρχαιότητα που είχε εντοπιστεί να πωλείται σε διαδικτυακή δημοπρασία στη Γαλλία στις 14 Μαΐου 2025.

Η αρχαιότητα εντοπίστηκε από λειτουργούς του Τμήματος Αρχαιοτήτων που παρακολουθούν την παράνομη διακίνηση κυπριακών αρχαιοτήτων στο διαδίκτυο. Ακολούθησε μια διαδικασία που διήρκεσε περίπου έναν χρόνο και στην οποία συμμετείχαν το Τμήμα Αρχαιοτήτων, η Αστυνομία Κύπρου, η Interpol, καθώς και το γαλλικό Υπουργείο Πολιτισμού, μέσω της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας της Οξιτανίας. Τελικά, η κάτοχος του αντικειμένου αποφάσισε να το επιστρέψει στη χώρα προέλευσής του.

Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα αξιόλογο τέθριππο της Κυπρο-Αρχαϊκής Ι–ΙΙ περιόδου, το οποίο χρονολογείται γύρω στο 600 π.Χ. Το πήλινο σύμπλεγμα απεικονίζει άρμα που σύρεται από τέσσερα άλογα, με δύο μορφές επάνω σε αυτό: έναν πολεμιστή που φέρει ασπίδα κι έναν ηνίοχο. Και οι δύο μορφές εικονίζονται με χαρακτηριστικές κωνικές περικεφαλαίες.

Σύμφωνα με το Τμήμα Αρχαιοτήτων, αντικείμενα αυτού του τύπου χρησιμοποιούνταν συνήθως ως αναθηματικά αφιερώματα και εντοπίζονται κυρίως σε ιερά και χώρους λατρείας, αλλά και σε ταφικά σύνολα. Η επιστροφή του τεκμηρίου αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς συμβάλλει στην αποκατάσταση της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κύπρου και στον επαναπατρισμό αντικειμένων που έχουν απομακρυνθεί από το φυσικό και ιστορικό τους περιβάλλον.

Το Τμήμα Αρχαιοτήτων εξέφρασε ευχαριστίες προς όλες τις υπηρεσίες που συνέβαλαν στην υπόθεση, καθώς και προς την Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Παρίσι για τον συντονισμό της διαδικασίας επαναπατρισμού.

Η νέα αυτή επιστροφή έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά επιτυχημένων επαναπατρισμών κυπριακών αρχαιοτήτων από το εξωτερικό τα τελευταία χρόνια, στο πλαίσιο των συστηματικών προσπαθειών που καταβάλλουν οι κυπριακές αρχές για τον εντοπισμό και την ανάκτηση πολιτιστικών αγαθών που διακινούνται παράνομα στη διεθνή αγορά τέχνης.