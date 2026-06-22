Έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε συντριβή στρατιωτικού αεροσκάφους τύπου Cessna στην κεντρική Βολιβία, ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας της χώρας. Το αεροσκάφος συνετρίβη το Σάββατο κατά τη διάρκεια πτήσης στη διαδρομή Λα Πας-Κοτσαμπάμπα, με τέσσερις στρατιωτικούς και δύο πολίτες να μην αφήνουν κανέναν επιζώντα.

Al menos seis muertos, entre ellos cuatro militares y dos civiles, dejó un accidente aéreo ocurrido en una zona montañosa del departamento de Cochabamba, en la región centro de #Bolivia, informó el Ministerio de Defensa.



El accidente se registró en el sector de Tres Cruces,… pic.twitter.com/Dj8MOpISC2 June 21, 2026

«Τα πρώτα στοιχεία επιβεβαιώνουν τον θάνατο των έξι επιβαινόντων: τεσσάρων στρατιωτικών και δυο πολιτών. Δεν υπήρξε ουδείς επιζών», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

📍Cerro Sayari, #Bolivia (🇧🇴)



The Cessna 210 (#: FAB-409) suffered a fatal crash in the Cerro Sayari sector following departure from Alto International Airport (La Paz) heading to Cochabamba.



Rest in Peace. pic.twitter.com/1c2TLYUxpH — SA Defensa (@SA_Defensa) June 21, 2026

Το κουφάρι του αεροσκάφους βρέθηκε στην περιοχή Σέρο Σαγιάρι, κάπου 220 χιλιόμετρα ανατολικά από τη διοικητική πρωτεύουσα Λα Πας.

Η επιτροπή έρευνας αεροπορικών δυστυχημάτων, δημόσια αρχή, προσπαθεί να εξακριβώσει τα αίτια της καταστροφής και θα δημοσιεύσει το πόρισμά της αφού ολοκληρώσει το έργο της, περιορίστηκε να αναφέρει το υπουργείο Άμυνας.

protothema.gr