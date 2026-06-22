Έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε συντριβή στρατιωτικού αεροσκάφους τύπου Cessna στην κεντρική Βολιβία, ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας της χώρας. Το αεροσκάφος συνετρίβη το Σάββατο κατά τη διάρκεια πτήσης στη διαδρομή Λα Πας-Κοτσαμπάμπα, με τέσσερις στρατιωτικούς και δύο πολίτες να μην αφήνουν κανέναν επιζώντα.
«Τα πρώτα στοιχεία επιβεβαιώνουν τον θάνατο των έξι επιβαινόντων: τεσσάρων στρατιωτικών και δυο πολιτών. Δεν υπήρξε ουδείς επιζών», σύμφωνα με την ίδια πηγή.
Το κουφάρι του αεροσκάφους βρέθηκε στην περιοχή Σέρο Σαγιάρι, κάπου 220 χιλιόμετρα ανατολικά από τη διοικητική πρωτεύουσα Λα Πας.
Η επιτροπή έρευνας αεροπορικών δυστυχημάτων, δημόσια αρχή, προσπαθεί να εξακριβώσει τα αίτια της καταστροφής και θα δημοσιεύσει το πόρισμά της αφού ολοκληρώσει το έργο της, περιορίστηκε να αναφέρει το υπουργείο Άμυνας.