Χαρτοπόλεμος ξέσπασε μεταξύ ΑΚΕΛ και ΔΗΣΥ για το πόρισμα της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς για το Κράτος Μαφία και τη δημοσιογραφική διάσκεψη του τέως Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Αναστασιάδη.

Ο ΔΗΣΥ, στη νεότερη ανακοίνωση που εξέδωσε, αναφέρει πως το ΑΚΕΛ, «επιβεβαιώνει πως τίποτα άλλο δεν το ενδιαφέρει εκτός από τις προεδρικές εκλογές του 2028. Μπροστά σε αυτό τον στόχο, γίνονται καθημερινά ολοένα και πιο αδίσταχτοι».

Προηγουμένως, το ΑΚΕΛ ανέφερε πως «ο Δημοκρατικός Συναγερμός δεν άντεξε να κρύβεται και να προσποιείται. Επιβεβαιώθηκε κι επίσημα σήμερα ότι η ηγεσία του ΔΗΣΥ θα παραμείνει στον θλιβερό ρόλο του δικηγόρου και υπερασπιστή του Αναστασιάδη».

Νωρίτερα, ο ΔΗΣΥ, απαντώντας στην πρώτη ανακοίνωση του ΑΚΕΛ, είπε πως το δεύτερο προσπαθεί να αυτό-αθωωθεί για την καταστροφική του πενταετία, ενώ σημείωσε πως αυτό που δίδαξε είναι την ασέβεια στα πορίσματα.

Αρχικά, το ΑΚΕΛ εξέδωσε ανακοίνωση σημειώνοντας ότι ο Νίκος Αναστασιάδης «ξόδεψε σχεδόν μια ώρα για να πείσει ότι όλοι λένε ψέματα εκτός από τον ίδιο. Το ερώτημα είναι, αναφέρει, ποιος- εκτός από την ηγεσία του ΔΗΣΥ και τον συνεχιστή του Νίκο Χριστοδουλίδη- απέμεινε να τον πιστεύει».

Η απάντηση ΔΗΣΥ

Το ΑΚΕΛ μέρα με τη μέρα επιβεβαιώνει τη διολίσθησή του σε κόμμα της τοξικότητας, της σπίλωσης, της παραπληροφόρησης, της διαμαρτυρίας και του διχασμού.

Επιβεβαιώνει επίσης πως τίποτα άλλο δεν το ενδιαφέρει εκτός από τις προεδρικές εκλογές του 2028. Μπροστά σε αυτό τον στόχο, γίνονται καθημερινά ολοένα και πιο αδίσταχτοι.

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός σέβεται τα πορίσματα και τις διαδικασίες του κράτους δικαίου. Ζητά πλήρη διερεύνηση και δεν συγκαλύπτει τίποτα. Το ΑΚΕΛ, δεν εξηγείται διαφορετικά, κρίνει εξ ιδίων τα αλλότρια.

Στέλνουμε ένα σαφές μήνυμα προς τους πολίτες: δεν θα επιτρέψουμε στο ΑΚΕΛ να αποσταθεροποιήσει το κράτος μας, μόνο και μόνο για να αναρριχηθεί ξανά στην εξουσία.

Η απάντηση του ΑΚΕΛ

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός δεν άντεξε να κρύβεται και να προσποιείται. Επιβεβαιώθηκε κι επίσημα σήμερα ότι η ηγεσία του ΔΗΣΥ θα παραμείνει στον θλιβερό ρόλο του δικηγόρου και υπερασπιστή του Αναστασιάδη. Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Ευθύμιος Δίπλαρος, σε παρέμβαση του στο ΟΜΕΓΑ απεφάνθη ότι οι απαντήσεις του Νίκου Αναστασιάδη είναι πειστικές και ότι τα ευρήματα της Αρχής είναι ατεκμηρίωτοι ισχυρισμοί. Με ανάλογη σοβαρότητα, η Αντιπρόεδρος του ΔΗΣΥ, Φωτεινή Τσιρίδου μιλώντας στο ΡΙΚ, έφτασε στο σημείο να ισχυριστεί ότι το ΑΚΕΛ είναι εκτός δημοκρατικού τόξου, επειδή απαιτεί κάθαρση και παραίτηση του ΓΕ και ΒΓΕ.

Σε κάθε περίπτωση, το ΑΚΕΛ διαμηνύει προς κάθε κατεύθυνση ότι αυτή η υπόθεση δεν είναι μάχη μεταξύ κομμάτων, ούτε είναι αντιπαράθεση μεταξύ του Ν. Αναστασιάδη και του πρώην συνεργάτη του, Μ. Δρουσιώτη. Είναι μάχη της κοινωνίας απέναντι στο σύστημα Αναστασιάδη, το γαϊτανάκι δηλαδή διαπλοκής και συγκάλυψης. Είναι η αναμέτρηση του κράτους δικαίου που θέλουμε για τον τόπο μας με το «κράτος-μαφία» που στήθηκε από την περασμένη δεκαετία. Είναι μάχη καθολικά του κυπριακού λαού απέναντι σε μια διαπλεκόμενη ελίτ που απομυζά τον τόπο.

Η ανακοίνωση του ΔΗΣΥ

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός από την πρώτη στιγμή εξέφρασε την αταλάντευτη θέση του για πλήρη διερεύνηση των πιθανών αδικημάτων του πορίσματος της Αρχής κατά της Διαφθοράς. Καμία συγκάλυψη για κανένα. Ουδέποτε διαχωρίσαμε «σε δικούς μας» και άλλους.

Καλούμε το Υπουργικό Συμβούλιο να προχωρήσει σε διορισμό ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών, χωρίς καμία περαιτέρω χρονοτριβή. Με σαφές χρονοδιάγραμμα για γρήγορη και ουσιαστική διερεύνηση.

Σεβόμαστε τα πορίσματα, τους θεσμούς, τις αρχές της δικαιοσύνης και τους κανόνες του κράτους δικαίου, καθώς και το δικαίωμα υπεράσπισης κάθε πολίτη.

Στο ΑΚΕΛ αδυνατούν να αντιληφθούν τη δική μας στάση αρχών. Επειδή η αμαρτωλή προϊστορία τους δείχνει πλήρη ασέβεια στα πορίσματα όταν πρόκειται για «δικούς» τους, αλλά και πλήρη ασέβεια σε αποφάσεις των δικαστηρίων.

Όσο και αν προσπαθεί το ΑΚΕΛ να αυτό-αθωωθεί για την καταστροφική του πενταετία, αυτό που έχει καταγραφεί στη συλλογική μνήμη των συμπολιτών μας είναι ένα: πως τη μία φορά που κυβέρνησαν κατέστρεψαν δεκάδες χιλιάδες οικογένειες και έκλεισαν χιλιάδες επιχειρήσεις. Και ότι είναι ο Δημοκρατικός Συναγερμός που έβγαλε την κοινωνία και την οικονομία από το αδιέξοδο.

Αυτό που δίδαξε το ΑΚΕΛ είναι την ασέβεια στα πορίσματα και την αμετροέπεια στην καταστροφή που προκάλεσε.

Δεν δικαιούται να πετροβολεί χωρίς μια απλή απολογία για τα δεινά που προκάλεσε και χωρίς μεταμέλεια για τα πορίσματα που αναθεμάτισε.

Η πρώτη ανακοίνωση του ΑΚΕΛ

Λένε όλοι ψέματα εκτός από τον τον Επίτιμο Πρόεδρο του ΔΗΣΥ Νίκο Αναστασιάδη, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΑΚΕΛ σχολιάζοντας τη δημοσιογραφική διάσκεψη του τέως Προέδρου της Δημοκρατίας για το «Κράτος Μαφία».

Σύμφωνα με το ΑΚΕΛ, ο Νίκος Αναστασιάδης «ξόδεψε σχεδόν μια ώρα για να πείσει ότι όλοι λένε ψέματα εκτός από τον ίδιο. Η Αρχή κατά της Διαφθοράς, τα διεθνή δημοσιογραφικά δίκτυα, ο διεθνής τύπος, όσοι τόλμησαν να υποδείξουν ότι επί των ημερών του η θεσμική διαπλοκή και η θεσμική διαφθορά απογειώθηκαν, λένε όλοι ψέματα. Κατά τον κ. Αναστασιάδη είναι όλα ψέματα, όπως ψέματα ήταν τα ταξίδια και οι συναλλαγές με σαουδάραβα μεγιστάνα, ψέματα η εμπλοκή του δικηγορικού του γραφείου με το σκάνδαλο των χρυσών διαβατηρίων. Το ερώτημα είναι ποιος- εκτός από την ηγεσία του ΔΗΣΥ και τον συνεχιστή του Νίκο Χριστοδουλίδη- απέμεινε να τον πιστεύει».

«Το ΑΚΕΛ απαιτεί να υπάρξει κάθαρση. Απαιτεί αμερόληπτη και αδιάβλητη έρευνα όλων των ευρημάτων της Αρχής Κατά της Διαφθοράς και προσαγωγή των υπόπτων στη Δικαιοσύνη. Αυτό προϋποθέτει την άμεση παραίτηση του Γ. Σαββίδη και του Σ. Αγγελίδη από τις θέσεις του Γενικού Εισαγγελέα και Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα. Μόνο έτσι θ’ ανοίξει ο δρόμος για να αποκατασταθεί επιτέλους η αξιοπιστία των θεσμών και η λειτουργία του κράτους δικαίου στον τόπο», καταλήγει.