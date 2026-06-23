Δέμα που πέρασε από το αεροδρόμιο Λάρνακας με «βιτρίνα» τα είδη ζωγραφικής εν τέλει περιείχε οκτώ κιλά αποξηραμένων λοβών παπαρούνας, με την ΥΚΑΝ Λεμεσού να διερευνά πιθανό δίκτυο με πέντε ακόμη ύποπτες αποστολές από το ίδιο πρόσωπο και συνεργάτες του.

Για την υπόθεση συνελήφθη και οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον του Δικαστηρίου Λεμεσού 30χρονος Ινδός. Το Δικαστήριο ενέκρινε το αίτημα της ΥΚΑΝ και διέταξε την κράτηση για περίοδο οκτώ ημερών.

Σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία, το ύποπτο δέμα αφίχθηκε στην Κύπρο στις 19 Ιουνίου και μεταφέρθηκε στις εγκαταστάσεις εταιρείας ταχυμεταφορών στη Λεμεσό. Οι ανακριτές εξετάζουν κατά πόσο με τον ίδιο τρόπο εισήχθησαν στη Δημοκρατία ακόμη πέντε πακέτα, τα οποία φέρεται να συνδέονται με τον ίδιο αριθμό τηλεφώνου που αναγραφόταν ως στοιχείο παραλήπτη.

Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται στις 22 Ιουνίου, όταν μέλη της ΥΚΑΝ Λεμεσού μετέβησαν στις εγκαταστάσεις εταιρείας ταχυμεταφορών στον Ύψωνα, έπειτα από πληροφορία για ύποπτο δέμα. Κατά τον έλεγχο εντοπίστηκε χάρτινο κιβώτιο, τα στοιχεία του αποστολέα του οποίου ταυτίζονταν με εκείνα άλλων δεμάτων που είχαν εντοπιστεί σε πρόσφατη επιχείρηση της ΥΚΑΝ.

Από τη φυσική εξέταση του περιεχομένου διαπιστώθηκε ότι το κιβώτιο περιείχε 40 νάιλον συσκευασίες με αποξηραμένους λοβούς παπαρούνας του φυτού Μήκων η υπνοφόρος, συνολικού βάρους περίπου 8 κιλών.

Οι εξετάσεις που ακολούθησαν αποκάλυψαν ότι ο αριθμός κινητού τηλεφώνου που αναγραφόταν στα στοιχεία παραλήπτη ανήκει στον 30χρονο ύποπτο. Αντίθετα, το όνομα του παραλήπτη δεν αντιστοιχούσε σε οποιοδήποτε πρόσωπο καταχωρημένο στα αρχεία της Αστυνομίας.

Στο πλαίσιο των εξετάσεων εξασφαλίστηκε έγκριση για ελεγχόμενη παράδοση του πακέτου. Υπό κάλυψη αστυνομικός επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον αριθμό που αναγραφόταν στο δέμα, με τον κάτοχο να ισχυρίζεται ότι δεν είχε παραγγείλει οποιοδήποτε πακέτο ούτε ανέμενε αποστολή από την εταιρεία ταχυμεταφορών. Ωστόσο, επιβεβαίωσε ότι διαμένει στη διεύθυνση που αναγραφόταν στα στοιχεία παραλήπτη.

Παράλληλα, μέλη της ΥΚΑΝ είχαν θέσει υπό διακριτική παρακολούθηση τόσο την οικία όσο και τις κινήσεις του υπόπτου. Ο 30χρονος εντοπίστηκε να κινείται με το όχημά του στον παραλιακό δρόμο της Λεμεσού και ανακόπηκε κοντά στην είσοδο του Παλαιού Λιμανιού.

Από τις έρευνες που διενεργήθηκαν στο όχημα και στον ίδιο δεν εντοπίστηκε οτιδήποτε παράνομο. Ωστόσο, στην κατοχή του βρέθηκαν δύο κινητά τηλέφωνα που ανήκαν σε άλλα πρόσωπα και παραλήφθηκαν για επιστημονικές εξετάσεις.

Σύμφωνα με τους ανακριτές, το ένα από αυτά έφερε τον αριθμό τηλεφώνου που αναγραφόταν ως στοιχείο επικοινωνίας του παραλήπτη στο επίμαχο δέμα.

Ακολούθως ο 30χρονος κλήθηκε στα γραφεία της ΥΚΑΝ Λεμεσού, όπου εξασφαλίστηκε εναντίον του δικαστικό ένταλμα σύλληψης και τέθηκε υπό κράτηση. Κατά τη γραπτή του ανάκριση αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση, προβάλλοντας ισχυρισμούς οι οποίοι διερευνώνται.

Οι εξετάσεις βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τους ανακριτές να αναμένεται να λάβουν συνολικά 22 καταθέσεις από πρόσωπα του επαγγελματικού, φιλικού και κοινωνικού περιβάλλοντος του υπόπτου. Παράλληλα διερευνώνται προηγούμενες αποστολές δεμάτων παρόμοιας περιγραφής και βάρους, καθώς και ενδεχόμενη εμπλοκή άλλων προσώπων στην υπόθεση.

Την ίδια ώρα, αναζητούνται κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης κύκλωμα που ενδέχεται να κατέγραψαν τις προηγούμενες παραδόσεις δεμάτων, ενώ όλα τα τεκμήρια έχουν αποσταλεί ή αναμένεται να αποσταλούν στα αρμόδια εργαστήρια του Κράτους και της Αστυνομίας για επιστημονικές εξετάσεις.

Επιπρόσθετα, οι Αρχές αναμένεται να εξασφαλίσουν δικαστικό διάταγμα για πρόσβαση στο περιεχόμενο των κινητών τηλεφώνων που κατασχέθηκαν