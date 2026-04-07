Σε πεδίο αντιπαράθεσης εξελίσσεται η εφαρμογή της κυβερνητικής απόφασης για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα κίνησης, με την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή και τον Κυπριακό Σύνδεσμο Καταναλωτών να προβαίνουν σε εκ διαμέτρου αντίθετες αναγνώσεις των ίδιων δεδομένων.

Ενώ η επίσημη πλευρά κάνει λόγο για άμεση και ουσιαστική μετακύλιση της ελάφρυνσης στους πολίτες, οι εκπρόσωποι των καταναλωτών καταγγέλλουν αδικαιολόγητη απορρόφηση μέρους της επιδότησης από τα πρατήρια.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή, η μείωση του φόρου κατανάλωσης, η οποία ανήλθε στα 8,33 σεντ το λίτρο, αποτυπώθηκε σχεδόν εξ ολοκλήρου στις λιανικές τιμές. Ο διευθυντής της Υπηρεσίας, Κωνσταντίνος Καραγιώργης, εμφανίστηκε καθησυχαστικός, τονίζοντας ότι «δεν υπάρχει οποιαδήποτε υπερχρέωση ή αισχροκέρδεια».

Σύμφωνα με το Παρατηρητήριο Λιανικών Τιμών, η μεταβολή μεταξύ της 3ης Απριλίου (20:00) και της 4ης Απριλίου (10:30) διαμορφώθηκε ως εξής:

Αμόλυβδη 95: Η μέση τιμή μειώθηκε κατά 7,9 σεντ το λίτρο, πέφτοντας από το 1,593 στο 1,514.

Πετρέλαιο κίνησης: Η μέση τιμή κατέγραψε μείωση 7,6 σεντ το λίτρο, υποχωρώντας από το 1,919 στο 1,843.

Ο κ. Καραγιώργης υποστήριξε ότι η μικρή απόκλιση από τα 8,33 σεντ οφείλεται στη «δυναμική κατάσταση» της αγοράς και στις συνεχείς αυξήσεις των διεθνών τιμών των διυλισμένων προϊόντων λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Χαρακτήρισε τις αιτιάσεις του Συνδέσμου Καταναλωτών ως «κινδυνολογία», επισημαίνοντας ότι ο πολίτης πληρώνει σαφώς λιγότερα από όσα θα κατέβαλλε χωρίς το μέτρο.

Στον αντίποδα, ο πρόεδρος του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών, Μάριος Δρουσιώτης, εξέφρασε τη βαθιά του λύπη για τη στάση της Υπηρεσίας, κατηγορώντας την ότι παρέχει «δικαιολογίες που δεν στέκουν».

Ο Σύνδεσμος, έχοντας παρακολουθήσει ανά μισή ώρα τις τιμές και στα 317 πρατήρια της Κύπρου, κατέγραψε τα εξής: • 19 πρατήρια δεν είχαν μειώσει καθόλου τις τιμές τους μέχρι τις 08:00 το πρωί του Σαββάτου. • 97 πρατήρια προχώρησαν σε μειώσεις μικρότερες των 8,33 σεντ. • Συγκεκριμένη εταιρεία με δίκτυο 19 πρατηρίων περιόρισε τη μείωση μεταξύ 2 και 6,5 σεντ.

«Μας στενοχωρεί το γεγονός ότι η Υπηρεσία δικαιολόγησε το μειωμένο ποσό της επιδότησης χωρίς να κατέχει τα λεπτομερή στοιχεία που εμείς αντλήσαμε από τη δική της ιστοσελίδα», δήλωσε ο κ. Δρουσιώτης, επιμένοντας ότι μέρος της κρατικής στήριξης απορροφήθηκε αδικαιολόγητα.

Με βάση τα σημερινά στοιχεία, η αμόλυβδη 95 έχει μέση τιμή €1,513 και κυμαίνεται από €1,444 έως €1,599 το λίτρο. Η μέση τιμή στο πετρέλαιο κίνησης είναι €1,842 και κυμαίνεται από €1,747 έως €1,899 το λίτρο. Επίσης, η μέση τιμή στο πετρέλαιο θέρμανσης είναι €1,355 το λίτρο, με τη φθηνότερη τιμή να είναι €1,279 έως €1,479.

Παρά την πρόσφατη ελάφρυνση από τη μείωση του φόρου, οι τιμές παραμένουν σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα σε σύγκριση με τις 27 Φεβρουαρίου 2026, πριν από την κλιμάκωση των πολεμικών συγκρούσεων μεταξύ ΗΠΑ/ Ισραήλ και Ιράν.

Συγκριτικά, η μέση τιμή παρουσιάζει τις πιο κάτω αυξήσεις:

Αμόλυβδη 95: Παρουσιάζει αύξηση 19,9 σεντ το λίτρο (από €1,314 σε €1,513).

Πετρέλαιο κίνησης: Καταγράφει τη μεγαλύτερη αύξηση, ύψους 43,2 σεντ το λίτρο (από €1,410 σε €1,842).

Πετρέλαιο θέρμανσης: Αυξήθηκε κατά 40,6 σεντ το λίτρο (από €0,949 σε €1,355).