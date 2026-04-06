Διαφορετικές προσεγγίσεις καταγράφονται μεταξύ της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή, του Παγκύπριου Συνδέσμου Ιδιοκτητών Πρατηρίων Καυσίμων και του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών ως προς το κατά πόσο η μείωση του φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα μετακυλίστηκε πλήρως στους καταναλωτές.

Ο Διευθυντής της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή, Κωνσταντίνος Καραγιώργης, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ότι δεν προκύπτει αισχροκέρδεια στις τιμές των καυσίμων, τονίζοντας ότι η Υπηρεσία παρακολουθεί καθημερινά και συστηματικά την αγορά. Όπως ανέφερε, μέχρι σήμερα δεν έχει διαπιστωθεί οποιαδήποτε υπερχρέωση από πλευράς εταιρειών, προσθέτοντας ότι όλα τα διαθέσιμα δεδομένα δείχνουν πως οι τιμές κινούνται εντός πλαισίου και με βάση τα κόστη που διαμορφώνονται στην Κύπρο.

Ο ίδιος χαρακτήρισε τη μείωση του φόρου κατανάλωσης ως ένα πολύ σημαντικό μέτρο στήριξης των καταναλωτών, επισημαίνοντας, ωστόσο, ότι πρόκειται για ένα στατικό μέτρο σε μια αγορά που παραμένει έντονα δυναμική, ιδιαίτερα υπό τις σημερινές συνθήκες αβεβαιότητας στη Μέση Ανατολή και τις συνεχείς μεταβολές στις τιμές των διυλιστηρίων.

Σύμφωνα με τον κ. Καραγιώργη, ο καταναλωτής επωφελήθηκε ουσιαστικά από τη μείωση αυτή, κάτι που, όπως είπε, αποτυπώνεται και στις μέσες τιμές, με τη βενζίνη 95 οκτανίων να καταγράφει μείωση περίπου 8 σεντ και το πετρέλαιο περίπου 7,6 σεντ. Όπως σημείωσε, ακόμη κι αν η μείωση δεν έφθασε τα 8,33 σεντ που είχε ανακοινώσει η κυβέρνηση, παραμένει γεγονός ότι ο καταναλωτής πληρώνει λιγότερα από όσα θα πλήρωνε χωρίς τη μείωση του φόρου.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Ιδιοκτητών Πρατηρίων Καυσίμων, Σάββας Προκοπίου, ανέφερε ότι υπήρξαν πράγματι πρατηριούχοι που δεν προχώρησαν σωστά στις μειώσεις των τιμών, υποστηρίζοντας όμως ότι η συντριπτική πλειονότητα αυτών των περιπτώσεων αφορά πρατήρια που δεν είναι μέλη του Συνδέσμου.

Όπως εξήγησε, ένα από τα δίκτυα που δεν εφάρμοσαν τη μείωση αριθμεί περίπου 13 έως 15 πρατήρια, ενώ άλλο δίκτυο περιλαμβάνει περίπου 20 πρατήρια. Πρόσθεσε ακόμη ότι από τα μέλη του Συνδέσμου ενδεχομένως να υπάρχουν μόνο 4 έως 5 πρατήρια που άργησαν να μειώσουν ή δεν εφάρμοσαν σωστά τη μείωση.

Ο κ. Προκοπίου παραδέχθηκε ότι δεν ήταν σωστό το γεγονός ότι ορισμένα πρατήρια δεν προχώρησαν άμεσα στη μείωση κατά 8,3 σεντ, εφόσον αυτό ήταν το προβλεπόμενο ύψος της φορολογικής ελάφρυνσης. Την ίδια ώρα, σημείωσε ότι το θέμα χρειάζεται καλύτερη διαχείριση από τις αρμόδιες αρχές, επαναλαμβάνοντας ότι ο Σύνδεσμος έχει ζητήσει οι σχετικές αλλαγές να εφαρμόζονται σε εργάσιμες ημέρες και ώρες, και όχι από τα μεσάνυχτα, κάτι που, όπως είπε, δημιουργεί πρακτικές δυσκολίες.

Κατά τον ίδιο, οι πρατηριούχοι ακολουθούν τις τιμές που λαμβάνουν από τις εταιρείες πετρελαιοειδών, οι οποίες, όπως ανέφερε, έχουν προχωρήσει σε περίπου 12 έως 15 αυξήσεις τιμών μέσα στις τέσσερις εβδομάδες του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Όπως υποστήριξε, αυτές οι αυξήσεις απορρόφησαν σε σημαντικό βαθμό την επίδραση της επιδότησης, ιδιαίτερα στο πετρέλαιο.

Στον αντίποδα, ο πρόεδρος του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών, Μάριος Δρουσιώτης, εξέφρασε έντονη διαφωνία με τη θέση της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή, χαρακτηρίζοντας τη σχετική εξήγηση δικαιολογία που δεν στέκει.

Όπως είπε, ο Σύνδεσμος παρακολούθησε τις τιμές των καυσίμων από τις 21:30 της Παρασκευής μέχρι τις 22:00 του Σαββάτου και, μέσα σε αυτό το διάστημα, μόνο δύο πρατήρια αύξησαν τις τιμές τους, μάλιστα στις 21:30 του Σαββάτου. Κατά τον ίδιο, αυτό καταρρίπτει τον ισχυρισμό ότι οι αυξήσεις των προηγούμενων ημερών ήταν εκείνες που περιόρισαν το τελικό όφελος από τη μείωση του φόρου.

Ο κ. Δρουσιώτης ανέφερε ότι όταν τα πρατήρια άνοιξαν στις 06:00 του Σαββάτου, η μείωση στις τιμές έφθανε μόλις τα 4,6 σεντ αντί για 8,3 σεντ, ενώ στις 07:00 είχε ανέβει στα 6 σεντ και μέχρι τις 10:00 είχε φτάσει στο επίπεδο που καταγράφηκε στην ανακοίνωση του Συνδέσμου.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών διαθέτει πλήρη στοιχεία για και τα 317 πρατήρια της Κύπρου, περιλαμβανομένων ονομάτων, διευθύνσεων και καταγραφών για το αν, πότε και κατά πόσο μείωσαν ή αύξησαν τις τιμές τους. Όπως διερωτήθηκε, δεν εξηγείται το γεγονός ότι 19 πρατήρια δεν είχαν μειώσει καθόλου τις τιμές τους μέχρι τις 08:00 του Σαββάτου.

Αναφερόμενος στις δηλώσεις του προέδρου του Συνδέσμου Πρατηριούχων, ο κ. Δρουσιώτης είπε ότι 19 πρατήρια δεν μείωσαν καθόλου τις τιμές τους, ενώ άλλα 19 τις μείωσαν μόνο κατά 2 έως 6,5 σεντ. Όπως ανέφερε, δεν γνωρίζει αν τα συγκεκριμένα πρατήρια ανήκουν ή όχι στον Παγκύπριο Σύνδεσμο Ιδιοκτητών Πρατηρίων Καυσίμων.

Παράλληλα, εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για τη στάση της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή, υποστηρίζοντας ότι δικαιολόγησε το μειωμένο όφελος προς τους καταναλωτές χωρίς να έχει προβεί στην ίδια λεπτομερή παρακολούθηση των τιμών. Όπως είπε, τα στοιχεία που χρησιμοποίησε ο Σύνδεσμος προήλθαν από την ίδια την ιστοσελίδα της Υπηρεσίας.

Η συζήτηση για τις τιμές των καυσίμων αναδεικνύει έτσι τις αποκλίνουσες ερμηνείες μεταξύ των αρμόδιων αρχών, των πρατηριούχων και των οργανωμένων καταναλωτών, την ώρα που το ζήτημα της πλήρους μετακύλισης της φορολογικής ελάφρυνσης παραμένει στο επίκεντρο του δημόσιου διαλόγου.