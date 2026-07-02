Στις επικίνδυνες και τις κοινόκτητες οικοδομές καθώς και στην αναδιοργάνωση της πολιτικής προστασίας επικεντρώνει την προτεραιότητα του ο υπουργός Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνος Ιωάννου, όπως ανέφερε κατά τη διάρκεια συνάντησης γνωριμίας με τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών.

Πιο αναλυτικά, για τις επικίνδυνες οικοδομές ο υπουργός αναφέρθηκε στην πρόταση νόμου την οποίαν κατέθεσε ο νυν υπουργός Εργασίας κ. Μαρίνος Μουσιούττας ενόσω ήταν βουλευτής. Σκοπός της πρότασης νόμου είναι να αυστηροποιηθούν κάποιες πρόνοιες και να εφαρμοστούν πιο γρήγορες και ευέλικτες διαδικασίες που να εξασφαλίζουν πρώτα από όλα την ασφάλεια των πολιτών

Όπως ανέφερε, τα πρόσφατα γεγονότα με την κατάρρευση μπαλκονιών πολυκατοικιών και προηγουμένως το τραγικό συμβάν στη Γερμασόγεια (με την απώλεια δύο ανθρώπων), έφεραν στον δημόσιο διάλογο την ανάγκη εντατικοποίησης της προσπάθειας για την προστασία των πολιτών.

Ο κ. Ιωάννου επεσήμανε πως η αρμοδιότητα για τις επικίνδυνες οικοδομές ανήκει από 1η Ιουλίου 2024 στους ΕΟΑ οι οποίοι οφείλουν να εφαρμόσουν την υφιστάμενη νομοθεσία, η οποία παρέχει σημαντικά εργαλεία και δίνει τη δυνατότητα λήψης συγκεκριμένων μέτρων από τις αρμόδιες αρχές.

Ο υπουργός διευκρίνισε, πως ο βαθμός επικινδυνότητας στις οικοδομές διαφέρει και δεν είναι απαραίτητα κατεδαφιστέα ή υπό εκκένωση η κάθε οικοδομή η οποία χαρακτηρίζεται επικίνδυνη.

Όπως είπε, στις πλείστες περιπτώσεις πρόκειται για οικοδομές, οι οποίες χρήζουν επιδιόρθωσης και ήδη έχουν καταγραφεί και προωθούνται μέτρα άρσης της επικινδυνότητας. Βεβαίως, όπως είπε η ευθύνη συντήρησης ανήκει στους ιδιοκτήτες.

Είπε επίσης, πως το υπουργείο, αντιλαμβανόμενο τις πρακτικές δυσκολίες που υπάρχουν και τη χρονοβόρα διαδικασία ανάκτησης από τους ιδιοκτήτες των χρημάτων που δαπανούν οι ΕΟΑ σε περιπτώσεις αυτόβουλης λήψης μέτρων για άρση της επικινδυνότητας ενός κτηρίου, έθεσε στη διάθεση των ΕΟΑ ποσό περίπου €2 εκατομμυρίων, ώστε να διασφαλιστεί η ρευστότητά τους σε προσωρινή βάση για τον θέμα αυτό. Περαιτέρω ανέφερε πως η λήψη μέτρων για άρση της επικινδυνότητας από τους Οργανισμούς πρέπει να είναι το έσχατο μέτρο και αφού έχουν εξαντληθεί όλες οι υπόλοιπες πρόνοιες που προβλέπονται στη νομοθεσία.

Σχετικά με τις κοινόκτητες οικοδομές ανέφερε ότι αυτές ανέρχονται σε χιλιάδες και βρίσκονται σε ολόκληρη την Κύπρο. Στην πραγματικότητα λειτουργούν χωρίς ουσιαστική διαχείριση ή εποπτεία, είπε, για να προσθέσει: Σε μεγάλο αριθμό εξ αυτών, δεν υπάρχουν ενεργές διαχειριστικές επιτροπές, ενώ σε άλλες οι διαχειριστικές επιτροπές αδυνατούν να επιβάλουν βασικές υποχρεώσεις.

Όπως ανέφερε ο υπουργός, οι συνέπειες αυτού του φαινομένου επηρεάζουν τη ζωή χιλιάδων πολιτών που διαμένουν σε πολυκατοικίες. Παρατήρησε επίσης, πως προστριβές μεταξύ ενοίκων, μη καταβολή κοινοχρήστων, αδυναμία αποτελεσματικής εφαρμογής της υφιστάμενης νομοθεσίας και απροθυμία για συντήρηση των κτηρίων οδηγούν αναπόφευκτα σε ανεπαρκή συντήρηση των οικοδομών και, κατ’ επέκταση, στη δημιουργία επικίνδυνων και ακατάλληλων συνθηκών διαβίωσης, με άμεσες επιπτώσεις στην ασφάλεια των ενοίκων και τη δημόσια υγεία.

Όπως εξήγησε, για την αποτελεσματική διαχείριση των κοινόκτητων οικοδομών, από τον Αύγουστο του 2023 το υπουργείο κατέθεσε ολοκληρωμένο νομοσχέδιο, με στόχο να τερματιστεί η υφιστάμενη αταξία στη διαχείριση των κοινόκτητων κτηρίων και να δημιουργηθεί ένα σύγχρονο, λειτουργικό και δίκαιο πλαίσιο που θα βελτιώνει την καθημερινότητα χιλιάδων ιδιοκτητών, αλλά και ενοίκων σε τέτοιες οικοδομές.

Ανάμεσα στις πρόνοιες του περιλαμβάνεται και η υποχρέωση δημιουργίας Πάγιου Ταμείου για κάθε κοινόκτητη οικοδομή για σκοπούς συντήρησης, ενισχύεται με συγκεκριμένες αρμοδιότητες ο ρόλος των διαχειριστικών επιτροπών, εισάγεται πρόνοια για υποχρεωτική ασφάλιση τόσο των κτηρίων όσο και των επιμέρους μονάδων και θεσμοθετείται ένα σύγχρονο σύστημα εποπτείας, μέσω της καταγραφής των κοινόκτητων οικοδομών και της λειτουργίας μηχανισμών ελέγχου και διαφάνειας, υπό την ευθύνη των Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης.

Είπε επίσης πως το κόστος λειτουργίας της υπηρεσίας είναι ανακτήσιμο με βάση το πολύ μικρό προτεινόμενο τέλος για κάθε ιδιοκτήτη.

Για την πολιτική προστασία ανέφερε ότι πρόσφατα έχει κατατεθεί στην Επιτροπή προς συζήτηση νομοσχέδιο, που σχετίζεται με την αναδιοργάνωση του τομέα.

Όπως είπε ο κ. Ιωάννου, κορωνίδα των προωθούμενων αλλαγών είναι η δημιουργία Γενικής Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας στο Υπουργείο Εσωτερικών και ένταξη σε αυτήν, πέραν της Δύναμης Πολιτικής Άμυνας, των δυνάμεων που ασχολούνται με την πυρόσβεση, δηλαδή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και μέρους του Τμήματος Δασών. Η απόφαση, είπε, εδράζεται στη θέση ότι, με τη συγκέντρωση όλων των αρμόδιων Υπηρεσιών κάτω από μια διοικητική δομή, αντί του κατακερματισμού τους σε τρία διαφορετικά Υπουργεία, επιτυγχάνεται καλύτερος συντονισμός, αξιοποιούνται πιο αποτελεσματικά οι διαθέσιμοι ανθρώπινοι και υλικοί πόροι και προωθούνται πιο ολιστικές προσεγγίσεις, διασφαλίζοντας την προστασία των πολιτών, των περιουσιών και του φυσικού περιβάλλοντος.