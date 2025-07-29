Το internet του σπιτιού δεν καλύπτει πια μία μόνο ανάγκη, αλλά πολλές μαζί. Σήμερα, το σπίτι λειτουργεί ταυτόχρονα ως γραφείο, χώρος ψυχαγωγίας, gaming zone και σημείο επικοινωνίας. Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, το 58% των Ευρωπαίων χρησιμοποιεί έξυπνες τηλεοράσεις συνδεδεμένες στο internet, ενώ σχεδόν 1 στους 5 παίζει online μέσω κονσόλας. Ευρωπαϊκές μελέτες δείχνουν επίσης ότι το μέσο σύγχρονο σπίτι διαθέτει 10-12 συνδεδεμένες συσκευές που καλύπτουν ταυτόχρονα ανάγκες από εκπαίδευση και τηλεργασία μέχρι gaming, streaming και smart-home λειτουργίες.

Αυτό σημαίνει ότι μια οικογένεια χρειάζεται κάτι παραπάνω από υψηλή ταχύτητα σύνδεσης: χρειάζεται ένα ενιαίο, ισχυρό και αξιόπιστο ψηφιακό οικοσύστημα, ικανό να καλύπτει όλες τις ανάγκες του σπιτιού μαζί, χωρίς διακοπές και χωρίς συμβιβασμούς.

Αυτή την ανάγκη την αναγνωρίζεις εύκολα, αν εργάζεσαι από το σπίτι και έχεις δει ένα video call να «παγώνει» την πιο ακατάλληλη στιγμή. Το ίδιο ισχύει αν είσαι gamer, αφού λίγα δευτερόλεπτα lag αρκούν για να χαλάσουν όλη την εμπειρία. Και αν το βράδυ θέλεις απλώς να δεις μια ταινία, μια σειρά ή έναν αγώνα, το buffering στην πιο κρίσιμη στιγμή είναι ιδιαίτερα εκνευριστικό. Οι απαιτήσεις αυτές, φυσικά, ισχύουν και εκτός σπιτιού: streaming, browsing, social media, δουλειά ή χρήση του κινητού ως hotspot, χρειάζονται σταθερή σύνδεση, αλλά και αρκετά δεδομένα, ώστε να μη χρειάζεται να τα μετράς συνεχώς.

Γι’ αυτό και συζητιέται ολοένα πιο έντονα η έννοια της «αόρατης τεχνολογίας»: της τεχνολογίας που δεν απαιτεί την προσοχή σου, γιατί πολύ απλά λειτουργεί σωστά. Δεν σε βάζει να αναρωτιέσαι γιατί το Wi-Fi δεν φτάνει σε κάποιο δωμάτιο, ούτε τι να κάνεις όταν το κινητό καθυστερεί. Σου επιτρέπει, αντίθετα, να αφοσιώνεσαι πλήρως σε αυτό που κάνεις, χωρίς περισπασμούς και απρόοπτα. Έτσι, όλο και περισσότεροι χρήστες αναζητούν μια ολοκληρωμένη λύση, που μπορεί να κάνει πραγματικότητα την ιδέα της «αόρατης τεχνολογίας».

Το Epic One, το all-in-one πλάνο της Epic, συνδυάζει fiber internet 5Gbps, 5G unlimited κινητή, τηλεόραση με πλούσιο περιεχόμενο και ενισχυμένη κάλυψη Wi-Fi όπου χρειάζεται στο σπίτι. Δίνει επίσης τη δυνατότητα απόκτησης 2 συσκευών με δόσεις και συνολική έκπτωση €200, αναγνωρίζοντας ότι η ψηφιακή εμπειρία δεν εξαρτάται μόνο από την ταχύτητα της σύνδεσης, αλλά και από τις ίδιες τις συσκευές που χρησιμοποιούμε. Με €39,99/μήνα, το Epic One προσφέρει μια ολοκληρωμένη λύση που απλοποιεί την καθημερινότητα για όλη την οικογένεια.

Η ταχύτητα σύνδεσης δεν αρκεί πια από μόνη της. Χρειάζεται να συνοδεύεται από σταθερότητα και αξιοπιστία σε κάθε γωνιά του σπιτιού. Αυτό ακριβώς προσφέρει το Epic One: τις premium υπηρεσίες των δικτύων fiber και κινητής της Epic, σε ένα ενιαίο πλάνο, για κάθε ανάγκη του σπιτιού.

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