Δημοτικό ή γυμνάσιο της Αρχιεπισκοπής θα λειτουργήσει, κατά πάσαν πιθανότητα, στο κτήριο της Φανερωμένης, όπως ανέφερε στο philenews ο Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος. Η συμφωνία παραχώρησης του κτηρίου στο Πανεπιστήμιο Κύπρου οδηγήθηκε σε αδιέξοδο, οπόταν ανατρέπεται, όπως ανέφερε ο Μακαριότατος, ο οποίος ωστόσο, αποδίδει το ναυάγιο στο γεγονός ότι το υπουργείο Οικονομικών δεν χρηματοδοτεί την ανέγερση νέου κτηρίου πίσω από τη Φανερωμένη με σκοπό να μπορεί να λειτουργήσει κανονικά (έχοντας όλους τους διαθέσιμους χώρους) η Αρχιτεκτονική Σχολή του Πανεπιστημίου.

Θέλαμε την κάθοδο του Πανεπιστημίου επειδή πιστεύαμε ότι θα βοηθούσε στην στήριξη της παλιάς πόλης της Λευκωσίας γι’ αυτό και υπογράψαμε και σχετική συμφωνία, η οποία ωστόσο καταρρέει, χωρίς δική μας ευθύνη, πρόσθεσε.

Όταν ρωτήσαμε τον Αρχιεπίσκοπο σχετικά με τους λόγους που οδήγησαν τη συμφωνία σε ναυάγιο, επανέλαβε πως αυτό προέκυψε καθαρά από την απόφαση του υπουργείου Οικονομικών να μην χρηματοδοτήσει την κατασκευή νέου κτηρίου πίσω από την Φανερωμένη. Το Πανεπιστήμιο θεωρεί πως οι χώροι του υφιστάμενου κτηρίου της Φανερωμένης δεν είναι αρκετοί για την απρόσκοπτη λειτουργία της Αρχιτεκτονικής γι’ αυτό και είχε αποφασιστεί χρηματοδότηση από πλευράς κυβέρνησης της ανέγερσης νέου κτηρίου αλλά στην πορεία το υπουργείο Οικονομικών για δικούς του λόγους αποφάσισε να μην χρηματοδοτήσει το νέο κτήριο. Αν με ρωτάτε, από οικονομικής απόψεως στην Εκκλησία συνέφερε η αξιοποίηση της Φανερωμένης από το Πανεπιστήμιο επειδή και το κτήριο θα διορθωνόταν και θα είχε και έσοδα από τη μακροχρόνια ενοικίαση του κτηρίου, πλην όμως η υλοποίηση της συμφωνίας δεν εξαρτάτο από εμάς, ανέφερε ο Μακαριότατος.

Σε παρατήρηση ότι το Πανεπιστήμιο Κύπρου εξακολουθεί να θέλει το κτήριο για άλλους σκοπούς, πέραν της λειτουργίας της Αρχιτεκτονικής, ανέφερε ότι το Πανεπιστήμιο δεν θέλει την Φανερωμένη με σκοπό να λειτουργήσει κάποια άλλη σχολή, αλλά για να τη χρησιμοποιήσει ως γραφεία για ερευνητικής φύσεως προγράμματα.

Αν ήθελαν το κτήριο για άλλη σχολή, τότε θεωρώ πως κάτι τέτοιο καλύπτεται από τη συμφωνία και είναι καλοδεχούμενη μία τέτοια χρήση, αλλά εξ όσων πληροφορήθηκα δεν θέλουν το κτήριο για άλλη σχολή, είπε.

Ως προς την αξιοποίηση του κτηρίου, ο Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος ανέφερε: Με βάση τα δεδομένα που διαμορφώνονται, λέω ότι θέλουμε το κτήριο για δικούς μας σκοπούς.

Ένας από αυτούς αφορά τη δημιουργία δικού μας σχολείου, δηλαδή της Αρχιεπισκοπής, είτε δημοτικού είτε γυμνασίου. Θα μπορούσε να δοθεί και σε άλλο φορέα αλλά προς το παρόν δεν έχει εγερθεί θέμα διάθεσης του κτηρίου σε τρίτους, είπε.

Ερωτηθείς σχετικά με το σχολείο που θα λειτουργήσει η Αρχιεπισκοπή, ανέφερε πως θα λειτουργεί ως ιδιωτικό σχολείο και το πρόγραμμα του θα περιλαμβάνει αυξημένες ώρες διδασκαλίας στην ελληνική γλώσσα και στην ιστορία. Εξήγησε δε, πως όσοι προτίθενται να σπουδάσουν φιλολογία, θεολογία κλπ, στο συγκεκριμένο σχολείο θα αποκτούν περισσότερα εφόδια.

Παρατήρησε, πως ένας από τους σκοπούς της Εκκλησίας ήταν να λειτουργήσει δικά της εκπαιδευτήρια, υποδεικνύοντας, πως ήδη η Αρχιεπισκοπή λειτουργεί τρία νηπιαγωγεία. Στεγάζονται σε ιδιόκτητα κτήρια με όλο το απαραίτητο προσωπικό και ακολουθούμε το πρόγραμμα του υπουργείου, είπε ο Μακαριότατος.

Σε παρατήρηση ότι ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου ανέφερε στο philenews πως προσεγγίστηκε από τον πρόεδρο του Καποδιστριακού ζητώντας ουσιαστικά το κτήριο της Φανερωμένης, ο Μακαριότατος ανέφερε πως αυτό που γνωρίζει είναι ότι το Καποδιστριακό δεν ζήτησε τη Φανερωμένη από τον ιδιοκτήτη που είναι η Αρχιεπισκοπή.