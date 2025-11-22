Όλα δείχνουν πως η κάθοδος του Πανεπιστημίου Κύπρου στο πρώην σχολείο της Φανερωμένης οδηγείται σε ματαίωση, με αυξανόμενες ενδείξεις ότι το κτήριο ενδέχεται να δοθεί στο ΕΚΠΑ, εξέλιξη που βρίσκει αντίθετο το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Η διαφωνία κορυφώνεται, καθώς το κόστος του έργου εκτοξεύθηκε αιφνιδιαστικά, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις.

Ο πρύτανης του Πανεπιστημίου κ. Τάσος Χριστοφίδης ανέφερε στον «Φ», πως αν τελικά ματαιωθεί η λειτουργία της Αρχιτεκτονικής Σχολής, τότε το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει άλλες σχολές οι οποίες θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν το κτήριο. Μάλιστα, ο κ. Χριστοφίδης φέρεται να προέβη και σε παραστάσεις προς τον υπουργό Οικονομικών.

Σημειώνεται, πως ο πρύτανης του ΕΚΠΑ είχε αποταθεί στον πρύτανη του Πανεπιστημίου εκδηλώνοντας ενδιαφέρον για το κτήριο της Φανερωμένης, για να λάβει την απάντηση, πως κάτι τέτοιο για το Πανεπιστήμιο Κύπρου συνιστά αιτία πολέμου.

Σημειώνεται, πως το κτήριο της Φανερωμένης θα παραχωρείτο με μακροχρόνια σύμβαση (αρχικά 33 χρόνια και στη συνέχεια η συμφωνία θα ανανεωνόταν) στο Πανεπιστήμιο Κύπρου για σκοπούς λειτουργίας της αρχιτεκτονικής σχολής και μάλιστα το κράτος θα δαπανούσε €6 εκατ. για ανακαίνιση του κτηρίου του σχολείου και άλλα €5 εκατ. για ανέγερση νέου κτηρίου στην πίσω πλευρά της Φανερωμένης ώστε να καταστεί δυνατή η λειτουργία της σχολής. Ξαφνικά, και χωρίς αυτό να δικαιολογείται από τα δεδομένα, η σούμα του όλου έργου εκτοξεύθηκε πέραν των €20 εκατ. ενώ κάποιοι ανεβάζουν το κόστος στα €25 εκατ. Το Πανεπιστήμιο θεωρεί πως το κόστος των €11 εκατ. (€5 εκατ. για την ανακαίνιση του κτηρίου και άλας €6 για την ανέγερση νέου κτηρίου) είναι αδύνατο να διπλασιάστηκε σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, αφήνοντας αιχμές για σκοπιμότητες. Σημειώνεται, ότι η συμφωνία παραχώρησης της Φανερωμένης υπεγράφη το 2012 αλλά οι μελέτες ολοκληρώθηκαν το 2023 και οι σχετικές άδειες εξεδόθησαν τον Μάρτιο του 2025, οπόταν θεωρείται τραβηγμένο να έχει εκτοξευθεί το ποσόν τόσο πολύ. Σημειώνεται εξάλλου, πως στην αρχική συμφωνία δεν περιλαμβανόταν η ανέγερση του νέου κτηρίου, αλλά στην πορεία το υπουργείο Οικονομικών συναίνεσε στην κάλυψη του κόστους ανέγερσης.

Περαιτέρω καταγράφεται, πως λόγω καθυστερήσεων που παρατηρήθηκαν στους σχεδιασμούς κ.λπ., χάθηκε και η χρηματοδότηση από την ΕΕ, οπόταν όσοι δεν ήθελαν υλοποίηση της συμφωνίας, πάτησαν και σε αυτό το δεδομένο.

Πάντως, ευθύνη για την καθυστέρηση που παρατηρήθηκε έχουν και οι μελετητές του Πανεπιστημίου Κύπρου, αλλά, όπως υποδεικνύει ο Πρύτανης, αυτή δεν ήταν τέτοια ώστε να δικαιολογεί επαναφορά της σύμβασης στο τραπέζι και συζήτησης ζητήματος μη καθόδου της Αρχιτεκτονικής στη Φανερωμένη.

Τελευταίες πληροφορίες φέρουν τα εμπλεκόμενα μέρη (σε αυτά δεν περιλαμβάνεται το Πανεπιστήμιο Κύπρου) να θέτουν θέμα ακύρωσης της συμφωνίας της κυβέρνησης με την Αρχιεπισκοπή και επαναφορά του κτηρίου στη διάθεση της Εκκλησίας για σκοπούς αξιοποίησης του για άλλους σκοπούς.

Ένα από τα θέματα που εγείρονται σε περίπτωση ναυαγίου της αξιοποίησης του κτηρίου της Φανερωμένης από το Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι κατά πόσον το κράτος θα διαθέσει πέραν των €10 εκατ. για συντήρηση του ή αν θα αποδεσμευτεί οριστικά από τη συμφωνία που υπεγράφη.

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου από τον οποίο ζητήσαμε να σχολιάσει τα τεκταινόμενα ξεκαθάρισε πως το Πανεπιστήμιο Κύπρου παραμένει δεσμευμένο στην λειτουργία της Αρχιτεκτονικής Σχολής στο κτήριο της Φανερωμένης, νοουμένου ότι θα ανεγερθεί και το νέο κτήριο, το οποίο θα καταστήσει τη Σχολή λειτουργική.

Ο κ. Χριστοφίδης ανέφερε, «αν παρ’ ελπίδα του το κράτος αποφασίσει ότι δεν θα χρηματοδοτήσει τη συντήρηση του νέου κτηρίου και δεδομένου ότι επιθυμούμε διακαώς να έχουμε παρουσία στο ιστορικό κέντρο της πόλης, θέλουμε τη Φανερωμένη για μια από τις σχολές μας. Μάλιστα, οι οντότητες που επιθυμούμε να στεγάσουμε συνάδουν και με τον χαρακτήρα της παλιάς πόλης».

Τέλος, σχολιάζοντας επικρίσεις κατά του Πανεπιστημίου, συμπλήρωσε: «Κακώς μας επιρρίπτονται όλες οι ευθύνες για τις καθυστερήσεις και εκτιμώ πως ίσως αποτελούν και δικαιολογίες προκειμένου να δοθεί το κτήριο σε άλλους».

Σκιές γύρω από τις φοιτητικές εστίες

Πάντως, ενδεικτικό της τάσης απομάκρυνσης του Πανεπιστημίου Κύπρου από την Φανερωμένη, είναι και το γεγονός πως οι εστίες του Δήμου οι οποίες ανεπίσημα διαμορφώθηκαν για τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου, δόθηκαν κατά προτεραιότητα στο Καποδιστριακό, όπως αναφέρεται και στη σχετική πρόσκληση ενδιαφέροντος.

Πάντως, ο Δήμαρχος ανέφερε στον «Φ», πως ενδιαφέρον είχαν εκδηλώσει και φοιτητές άλλων πανεπιστημίων.

Για τις εστίες σημειώνεται πως προκλήθηκαν αντιδράσεις και από πλευράς του ότι ενώ θα αξιοποιούνται από το Καποδιστριακό, τη διαχείριση (και το κόστος) θα αναλάβει ο Δήμος κάτι το οποίο δεν ίσχυε όταν συζητείτο η ανάθεσή τους στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.