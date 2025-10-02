Το Τμήμα Περιβάλλοντος άνοιξε τον δρόμο για την υλοποίηση μεγαλεπήβολης μικτής ανάπτυξης της εταιρείας bbf στο χώρο του παλαιού εργοστασίου της εταιρείας ΚΕΑΝ στη Λεμεσό.

Η έγκριση δόθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 2025. Το έργο αφορά στην κατασκευή ενός ενιαίου συγκροτήματος με συνδυασμένη οικιστική και γραφειακή χρήση, με σημαντικό αντίκτυπο στο τοπικό τοπίο και τον πολεοδομικό σχεδιασμό της περιοχής, με συνολικό κόστος €189 εκατ.

Το έργο προβλέπει την κατεδάφιση του υφιστάμενου εργοστάσιο της ΚΕΑΝ, το οποίο σύντομα θα μετακινηθεί σε βιομηχανικό οικόπεδο σε άλλη περιοχή.

Περιλαμβάνει την ανέγερση πέντε κτηρίων: τέσσερα οικιστικής και ένα γραφειακής χρήσης. Τα δύο από τα κτήρια θα φτάνουν τους 19 ορόφους ύψους 85 μέτρα, ενώ το γραφειακό θα έχει 17 επίπεδα και ύψος 72 μέτρα. Θα ανεγερθούν επίσης δύο χαμηλότερα κτήρια με 13 και 9 ορόφους αντίστοιχα. Συνολικά, προβλέπονται 49 κολυμβητικές δεξαμενές και σειρά κοινόχρηστων υποδομών, μεταξύ των οποίων και κοινωνικό κέντρο. Ο ανώτατος αριθμός ορόφων με βάση το ισχύον πολεοδομικό καθεστώς στην περιοχή φθάνει τους τρεις με ανώτατο ύψους τα 13,5 μέτρα.

Η συνολική έκταση του έργου αγγίζει τα 46.162 τ.μ., εκ των οποίων περίπου 40.768 τ.μ. θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή. Το υπόλοιπο θα παραχωρηθεί για δημιουργία δημόσιου δρόμου, χώρων πρασίνου και κοινοτικού εξοπλισμού. Το 68,6% της έκτασης θα καλυφθεί από αδιαπέραστα υλικά.

Η Περιβαλλοντική Αρχή σημειώνει ότι το έργο θα υλοποιηθεί σε τρεις φάσεις, με ορίζοντα ολοκλήρωσης τα έξι χρόνια, ξεκινώντας τον Ιανουάριο του 2026 και ολοκληρώνοντας την τρίτη φάση το Δεκέμβριο του 2031.

Οι εργασίες περιλαμβάνουν αποστράγγιση υπόγειων υδάτων σε βάθος έως 13 μέτρων, με προτάσεις για τμηματική υλοποίηση και τεχνικά έργα όπως τοίχοι cut-off και φρεάτια επανεισαγωγής των αντλούμενων υδάτων στον υδροφορέα. Ιδιαίτερη πρόβλεψη έχει δοθεί και στην ενεργειακή κατανάλωση και επαναχρησιμοποίηση νερού από τις πισίνες για άρδευση.

Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας υπολογίζεται στις 9444,74 MWh ετησίως, ενώ έχει προβλεφθεί η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών που θα καλύπτουν περίπου το 1% των αναγκών. Η κατανάλωση νερού αναμένεται να φτάσει τα 360 κ.μ./ημέρα, ποσότητα που αντιστοιχεί και στον όγκο των παραγόμενων υγρών αποβλήτων.

Παρότι η Περιβαλλοντική Αρχή δεν φέρει ένσταση για την υλοποίηση του έργου υπό την προϋπόθεση συμμόρφωσης με συγκεκριμένους όρους εκφράστηκαν σημαντικές ανησυχίες αναφορικά με τη σκίαση και την παραβίαση της ιδιωτικότητας των γειτονικών κατοικιών.

Η γνωμοδότηση σημειώνει ότι το ύψος των κτηρίων υπερβαίνει τον καθορισμένο αριθμό ορόφων και το επιτρεπόμενο ύψος σύμφωνα με το τοπικό σχέδιο και την πολεοδομική ζώνωση. Η Περιβαλλοντική Αρχή συμμερίζεται αυτές τις ανησυχίες. Ωστόσο, υπογραμμίζει ότι τα ζητήματα αυτά αφορούν την Πολεοδομική Αρχή και δεν εμπίπτουν στην περιβαλλοντική αξιολόγηση.

Στην περιοχή εντοπίστηκαν 16 είδη χλωρίδας, περιλαμβανομένου και ελαιώνα 150 δέντρων, τα οποία προτείνεται να μεταφυτευτούν εντός των χώρων πρασίνου του έργου. Κατά την καταγραφή της πτηνοπανίδας παρατηρήθηκαν επτά είδη, τρία εκ των οποίων περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας για τα Άγρια Πτηνά της ΕΕ.

Το έργο γειτνιάζει με την Κρατική Δασική Γη «Δασούδι», καθώς και με την παραλιακή ζώνη προστασίας, γεγονός που ενισχύει τη σημασία της συμμόρφωσης με αυστηρές περιβαλλοντικές προδιαγραφές.