Τις πτυχές της υπόθεσης αποκλεισμού παιδιού από ιδιωτικό σχολείο στη Λεμεσό, έπειτα από την άρνησή του να του παράσχει ειδική εκπαίδευση, επιτρέποντας την παρουσία συνοδού, ανεξαρτήτως της πρόθεσης της οικογένειάς του για κάλυψη του μισθού, εξέτασε η επίτροπος Διοικήσεως, Μαρία Στυλιανού – Λοττίδη.

Το περιστατικό αυτό κάλυψε πρόσφατα με ρεπορτάζ του ο «Φ» και όπως έγινε γνωστό, λόγω αυτής της άρνησης του ιδιωτικού σχολείου, η οικογένεια του παιδιού αναγκάστηκε μεσούσης της σχολικής χρονιάς, να το μεταγράψει σε δημόσιο σχολείο.

Σύμφωνα με σχετική έκθεση της κ. Στυλιανού – Λοττίδη, το υπουργείο Παιδείας ζήτησε νομική γνωμάτευση για το κατά πόσον τα ιδιωτικά σχολεία νομιμοποιούνται να μην παρέχουν ειδική εκπαίδευση αλλά και για την ανάγκη ή μη, τροποποίησης του περί ιδιωτικών σχολείων νόμου.

Εισήγησή της είναι όπως το Υπουργείο ακολουθήσει τη σύσταση του ΟΗΕ, που επισημαίνει πως τα κράτη πρέπει να αναγνωρίζουν πως το δικαίωμα στη συμπεριληπτική εκπαίδευση δεν αφορά μόνο στην εκπαίδευση που παρέχεται από τον δημόσιο τομέα, αλλά και αυτή που παρέχεται από τον ιδιωτικό, θα πρέπει να υιοθετήσουν μέτρα, περιλαμβανομένων και νομοθετικών, για τη ρύθμιση και καθορισμό του τρόπου διασφάλισης της παροχής συμπεριληπτικής εκπαίδευσης.

Επί της ουσίας της υπόθεσης, η Επίτροπος επισημαίνει, μεταξύ άλλων, πως «στην προκειμένη περίπτωση το σχολείο απέτυχε να εφαρμόσει τους υφιστάμενους εσωτερικούς του κανονισμούς που ήδη του επέβαλλαν την υποχρέωση αφενός να δεχθεί τον συνοδό που θα πλήρωνε η μητέρα με βάση τη δυνατότητα που της έδινε η νομοθεσία περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Νόμων του 1999 έως 2025 που σύμφωνα με τη θέση του ΥΠΑΝ «…όταν οι Επαρχιακές Επιτροπές Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης αποφασίζουν ότι ένα παιδί δικαιούται παροχές Ειδικής Εκπαίδευσης, οι γονείς/κηδεμόνες μπορούν να επιλέξουν να προβούν, με δικές τους δαπάνες, σε «υπαλλακτικές διευθετήσεις». Αφετέρου, το ιδιωτικό σχολείο δεν τήρησε τους εσωτερικούς κανονισμούς που το ίδιο έθεσε, εφόσον παρέλειψε να δεχθεί τον συνοδό και να φέρει σε επαφή τον εκπαιδευτικό με τους εξωτερικούς δασκάλους, οι οποίοι παρακολουθούν το παιδί τα απογεύματα, όπως ρητά ορίζουν οι εσωτερικοί του κανονισμοί».

