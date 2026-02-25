Η άρνηση ιδιωτικού σχολείου να επιτρέψει την παρουσία σχολικού συνοδού για παιδί που πιστοποιημένα τον έχει ανάγκη για τη φοίτησή του, πέραν του υπουργείου Παιδείας, έφτασε και στις αρμόδιες Επιτρόπους, ενώ πρόσφατα απασχόλησε σε ευρύτερο πλαίσιο και την κοινοβουλευτική επιτροπή Παιδείας.

Το γεγονός δε, ότι το εν λόγω σχολείο που βρίσκεται στη Λεμεσό, έμεινε αμετακίνητο στην απόφαση του ακόμα και όταν η μητέρα του παιδιού δήλωσε πως θα αναλάμβανε η ίδια την κάλυψη του μισθού του συνοδού, χωρίς καμία επιβάρυνση στο σχολείο, προκάλεσε ακόμα μεγαλύτερες συζητήσεις ανάμεσα στους εμπλεκόμενους φορείς.

Το ιδιωτικό σχολείο επικαλέστηκε σχετικούς εσωτερικούς κανονισμούς, παρά το γεγονός ότι αρμόδια επιτροπή του υπουργείου Παιδείας, η οποία αξιολόγησε το παιδί, πιστοποίησε πως ο συνοδός ήταν απαραίτητος και απευθύνθηκε σχετικά στο εν λόγω σχολείο.

Σημαντικό είναι να αναφερθεί πως το παιδί, το οποίο φοιτά στη Γ΄ τάξη Δημοτικού, αναγκάστηκε να μετεγγραφεί σε δημόσιο σχολείο για την ολοκλήρωση της τρέχουσας σχολικής χρονιάς, παρά το γεγονός ότι ξεκίνησε κανονικά στο ιδιωτικό σχολείο (στο οποίο φοιτούσε από την ηλικία των τεσσάρων ετών), αφού έκανε την εγγραφή του και αφού η οικογένεια προμηθεύτηκε όλα τα απαραίτητα για τη φοίτησή του (βιβλία, στολή κ.ά.).

Όπως δήλωσε στον «Φ», η μητέρα του παιδιού, η οποία είναι αποφασισμένη να διεκδικήσει το δικαίωμα του παιδιού της σε ίση μεταχείριση στην εκπαίδευση, η μετεγγραφή του κρίθηκε αναγκαία καθώς το παιδί λόγω του κλίματος στο σχολείο, παρουσίασε έντονο στρες. Τώρα, όπως ανέφερε, φοιτά σε δημόσιο σχολείο και έχει σχολικό συνοδό, με την οποία υπάρχει εξαιρετική συνεργασία.

Με το θέμα ασχολήθηκε εκτενώς η Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, Έλενα Περικλέους, η οποία, αφού αξιολόγησε όλα τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της, απευθύνθηκε στο υπουργείο Παιδείας, το οποίο και κάλεσε όπως προβεί σε διορθωτικά μέτρα. Ο λόγος για αυτή την επισήμανση της Επιτρόπου προς το Υπουργείο είναι το γεγονός πως δίνεται η ευχέρεια στα ιδιωτικά σχολεία να καταγράψουν στους εσωτερικούς του κανονισμούς τις παροχές ειδικής εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων των διευκολύνσεων και των απαλλαγών ή/και στήριξης που δύνανται να προσφερθούν, γεγονός που έρχεται σε αντίθεση με τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες, η οποία δεσμεύει τα Συμβαλλόμενα Κράτη:

>> Να λαμβάνουν μέτρα τα οποία να διασφαλίζουν ότι τα άτομα με αναπηρίες δεν θα αποκλείονται από τη γενική υποχρεωτική πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση εξαιτίας της αναπηρίας τους.

>> Να διασφαλίζουν ότι τα άτομα με αναπηρίες θα έχουν πρόσβαση σε μια ενιαία, ποιοτική και δωρεάν πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και θα λαμβάνουν την απαιτούμενη υποστήριξη στα πλαίσια του γενικού συστήματος εκπαίδευσης η οποία θα διευκολύνει την αποτελεσματική τους εκπαίδευση.

«Ως εκ τούτου, θεωρώ πως είναι απαραίτητο το Υπουργείο σας να προβεί σε διορθωτικά μέτρα και σε ανάλογες τροποποιήσεις της υφιστάμενης νομοθεσίας, ούτως ώστε να επιβάλλεται στην ιδιωτική εκπαίδευση η παροχή ειδικής εκπαίδευσης και λοιπών διευκολύνσεων, εξασφαλίζοντας την ισότιμη εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρίες, διασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο το βέλτιστο συμφέρον κάθε παιδιού κι όχι να εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του εκάστοτε ιδιωτικού ιδρύματος να αποφασίσει αν και εφόσον δύναται και επιθυμεί να παρέχει στήριξη σε άτομα με αναπηρίες. Δεν νοείται η αρμόδια Αρχή, και δη το Υπουργείο σας, αν ένα ιδιωτικό σχολείο αρνείται να παρέχει ειδική εκπαίδευση μέσω των εσωτερικών του κανονισμών, απλώς να μεσολαβεί ώστε να εξευρεθεί το καταλληλότερο σχολικό πλαίσιο για το παιδί, γεγονός που πλήττει το βέλτιστο συμφέρον του μια και η αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος, ειδικά στο μέσο της σχολικής χρονιάς, επηρεάζει τη σταθερότητα κατά τη φοίτησή του, αντί να την ομαλοποιεί», σημειώνει χαρακτηριστικά η Επίτροπος στην έκθεσή της.

Ταυτόχρονα, η Επίτροπος αναφέρει πως ενημερώθηκε ότι «το υπουργείο Παιδείας έχει ζητήσει νομική γνωμάτευση σχετικά με το κατά πόσον τα ιδιωτικά σχολεία νομιμοποιούνται να μην παρέχουν ειδική εκπαίδευση, γεγονός που εκπλήσσει και βρίσκει αντίθετο το Γραφείο μου, μια και από τη στιγμή που η Κυπριακή Δημοκρατία, έχει ήδη κυρώσει την Σύμβαση του Ο.Η.Ε για τα Δικαιώματα Ατόμων με Αναπηρίες, θεωρείται αυτόματη και η εφαρμογή του σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, τόσο σε Δημόσια όσο και σε Ιδιωτική Εκπαίδευση».