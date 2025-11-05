Σοβαρές καταγγελίες από γονείς και συνδέσμους που εκπροσωπούν παιδιά με αναπηρίες διατυπώθηκαν σήμερα στην επιτροπή Παιδείας, η οποία εξέτασε το θέμα της μη παροχής συνοδών σε παιδιά που φοιτούν σε ιδιωτικά σχολεία.

Όπως αναφέρθηκε, σε κάποιες περιπτώσεις ιδιωτικά σχολεία (κυρίως δημοτικής και προδημοτικής εκπαίδευσης) δεν έκαναν δεκτά παιδιά με αναπηρίες επικαλούμενα εσωτερικούς κανονισμούς και δικαίωμα επιλογής των μαθητών τους.

Πατέρας παιδιού με σύνδρομο Down μοιράστηκε τη δική του εμπειρία λέγοντας ότι ιδιωτικό νηπιαγωγείο πριν από μερικά χρόνια δεν δέχτηκε τον γιο του λόγω του συνδρόμου.

Το θέμα προκάλεσε την αντίδραση βουλευτών και παρευρισκομένων, καλώντας το υπουργείο Παιδείας να προβεί στους απαραίτητους ελέγχους, ενώ από πλευράς των συνδέσμων ζητήθηκε όπως αναστέλλεται η άδεια λειτουργίας σχολείων που προβαίνουν σε διακρίσεις παραβιάζοντας ευρωπαϊκές και διεθνείς συμβάσεις σε βάρος παιδιών.

Η συζήτηση στην Επιτροπή αφορούσε το γεγονός ότι δεν παρέχονται σχολικοί συνοδοί για παιδιά τα οποία φοιτούν σε ιδιωτικά σχολεία και τα οποία τους χρειάζονται λόγω των διαφόρων δυσκολιών που αντιμετωπίζουν. Μία από τις πτυχές που τέθηκε από τους βουλευτές είναι και οι περιπτώσεις κατά τις οποίες ιδιωτικά σχολεία δεν επιτρέπουν ούτε στους γονείς των παιδιών να πληρώνουν οι ίδιοι τους συνοδούς τους ώστε να τους έχουν κατά τη διάρκεια της σχολικής τους ημέρας.

Από πλευράς υπουργείου Παιδείας αναφέρθηκε ότι οι αρμόδιες Επιτροπές που εξετάζουν αιτήματα παιδιών, εάν εγκρίνουν συνοδό για δημόσιο σχολείο τότε υπάρχει η μέριμνα του κράτους, σε αντίθεση με τα ιδιωτικά σχολεία. Οι Επιτροπές Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης μπορούν μεν να πιστοποιήσουν ότι το παιδί του ιδιωτικού σχολείου χρειάζεται συνοδό, ωστόσο δεν υπάρχει μέριμνα για την οικονομική κάλυψη. Λέχθηκε ακόμα ότι τα ιδιωτικά σχολεία είναι υποχρεωμένα να ενημερώνουν για τις υπηρεσίες που παρέχουν στους μαθητές αλλά και να παρέχουν τις διευκολύνσεις που δεν έχουν κόστος. Επομένως, από αυτό προκύπτει πως δεν καλύπτουν το κόστος για συνοδό.

Της διαπίστωσης αυτής ακολούθησαν και οι αναφορές ότι υπάρχουν ιδιωτικά σχολεία που απαγορεύουν στους γονείς των παιδιών να καλύψουν οι ίδιοι το κόστος για να έχουν συνοδό τα παιδιά τους που τον χρειάζονται, επισημαίνοντας ότι με αυτό τον τρόπο συντελούν άλλη μια διάκριση σε βάρος των παιδιών ή ακόμη και ότι αναγκάζονται να φύγουν από το σχολείο τους.

Ο εκπρόσωπος του Συνδέσμου Ιδιωτικών Σχολείων, Γιώργος Κρητικός, ανέφερε μεταξύ άλλων, ότι στα σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης το μοναδικό κριτήριο εισδοχής παιδιών είναι οι εξετάσεις και πως τα υπόλοιπα θέματα λειτουργίας τους καθορίζονται από εσωτερικούς κανονισμούς. Οι εν λόγω κανονισμοί, σε περίπτωση που τύχουν αλλαγών, πρέπει να υποβάλλονται στον υπουργό Παιδείας για σχετικές εγκρίσεις. Ο κ. Κρητικός σημείωσε ακόμα πως το θέμα αυτό έχει και οικονομική πτυχή, καθώς το κράτος εξοικονομεί για κάθε μαθητή που φοιτά στην ιδιωτική εκπαίδευση περίπου €10.000 – €15.000, επομένως το ελάχιστο που μπορεί να κάνει είναι να δώσει οικονομική στήριξη για τους σχολικούς συνοδούς για τα παιδιά που τους χρειάζονται.

Η επιτροπή Παιδείας ζήτησε από το υπουργείο Παιδείας όπως εξετάσει αυτό το κενό που υπάρχει και να επανέλθει εάν είναι εφικτό, με πρόταση που να το ρυθμίζει.