Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα σε οικία στην Πάφο, με αποτέλεσμα δύο πρόσωπα να μεταφερθούν προληπτικά στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η κλήση λήφθηκε στις 16:08 και στο σημείο ανταποκρίθηκε ο Πυροσβεστικός Σταθμός Πάφου με δύο πυροσβεστικά οχήματα.

Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο στις 16:45.

Από τη φωτιά και τη θερμότητα, εκτεταμένες ζημιές υπέστη μέρος του περιεχομένου της οικίας, ενώ επηρεάστηκε και η βαφή της τοιχοποιίας.

Δύο πρόσωπα εξήλθαν από την οικία πριν από την άφιξη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και μεταφέρθηκαν προληπτικά με ασθενοφόρο στο ΤΑΕΠ του Γενικού Νοσοκομείου Πάφου, κυρίως λόγω εισπνοής καπνού, καθώς και μικροεγκαυμάτων.

Για τα αίτια της πυρκαγιάς θα ακολουθήσει διερεύνηση, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές.