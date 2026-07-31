Η προσοχή της Ομόνοιας και της Πάφος FC στρέφεται πλέον στην κλήρωση των πλέι οφ του UEFA Europa League, η οποία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα (3/8, 14:00) στη Νιόν. Οι δύο κυπριακές ομάδες θα μπουν στην κληρωτίδα ως ισχυρές, υπό την προϋπόθεση ότι θα ξεπεράσουν τα εμπόδια της Λίνκολν Ρεντ Ιμπς και της Σάλτσμπουργκ αντίστοιχα στον Γ’ προκριματικό γύρο.

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