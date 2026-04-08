Ο Υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός δήλωσε ότι η Κύπρος καλείται να κινηθεί σε ένα διεθνές περιβάλλον έντονης αβεβαιότητας, με γεωπολιτικές συγκρούσεις, ενεργειακές πιέσεις και αυξημένη μεταβλητότητα να επηρεάζουν την παγκόσμια οικονομία.

Μιλώντας στο 16ο Nicosia Economic Congress, ο υπουργός ανέφερε ότι η οικονομική πολιτική της κυβέρνησης τα τελευταία τρία χρόνια βασίζεται σε τρεις βασικούς άξονες: ανθεκτικότητα, βιώσιμη ανάπτυξη και κοινωνική συνοχή. Όπως είπε, στόχος είναι η διατήρηση της δημοσιονομικής πειθαρχίας, η μείωση του δημόσιου χρέους και η δημιουργία αποθεμάτων που θα επιτρέπουν στην οικονομία να απορροφά εξωτερικούς και εσωτερικούς κραδασμούς.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η κυβέρνηση επενδύει σε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο, δίνοντας έμφαση στον ψηφιακό μετασχηματισμό, στην καινοτομία, στην πράσινη μετάβαση και στην ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας της χώρας μέσω ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και αναβάθμισης υποδομών.

Ο υπουργός υπογράμμισε ακόμη ότι η ανάπτυξη πρέπει να είναι χωρίς αποκλεισμούς, με στήριξη των ευάλωτων νοικοκυριών, ενίσχυση της μεσαίας τάξης και δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας. Όπως ανέφερε, η κοινωνική συνοχή αποτελεί βασική προϋπόθεση για οικονομική σταθερότητα.

Αναφερόμενος στις επιπτώσεις από τη σύρραξη στο Ιράν, είπε ότι η κυβέρνησή αντέδρασε άμεσα με μέτρα ύψους περίπου €200 εκατ., επισημαίνοντας ότι η δυνατότητα λήψης αυτών των αποφάσεων στηρίχθηκε στους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, στο δημοσιονομικό πλεόνασμα, στο χαμηλότερο δημόσιο χρέος και στον περιορισμένο πληθωρισμό.

Σύμφωνα με τον κ. Κεραυνό, η Κύπρος κατέγραψε το 2025 ρυθμό ανάπτυξης 3,8%, έναν από τους υψηλότερους στην Ευρωζώνη, ενώ το δημόσιο χρέος αναμένεται να μειωθεί περίπου στο 50% του ΑΕΠ έως το τέλος του έτους. Παράλληλα, σημείωσε ότι για πρώτη φορά από το 2011 όλοι οι μεγάλοι οίκοι αξιολόγησης έχουν επαναφέρει τη χώρα στην επενδυτική βαθμίδα «Α».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη φορολογική μεταρρύθμιση, η οποία, όπως είπε, στοχεύει σε δικαιότερη κατανομή των βαρών, ενίσχυση της μεσαίας τάξης, στήριξη των επιχειρήσεων, προσέλκυση ξένων επενδύσεων, προώθηση της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης, καθώς και αντιμετώπιση της υπογεννητικότητας και του στεγαστικού προβλήματος.

Για την επόμενη περίοδο, ο Υπουργός Οικονομικών έθεσε ως βασικές προτεραιότητες την αντιμετώπιση του κόστους ζωής, τον σχεδιασμό νέου αναπτυξιακού προγράμματος μετά την ολοκλήρωση του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας τον Αύγουστο του 2026, καθώς και τη δημιουργία συνθηκών βιώσιμης ανάπτυξης σε κρίσιμους τομείς της οικονομίας.

Όπως ανέφερε, στρατηγικός στόχος της κυβέρνησης παραμένει η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας μέσα από ψηφιακή μετάβαση των επιχειρήσεων, αναβάθμιση δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, μεταρρυθμίσεις στη δημόσια διοίκηση, μείωση της γραφειοκρατίας και περιορισμό του ενεργειακού κόστους.

Κλείνοντας, ο κ. Κεραυνός τόνισε ότι η κυβέρνηση παραμένει προσηλωμένη στο όραμα μιας ισχυρής, εξωστρεφούς και βιώσιμης οικονομίας με ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα, εκφράζοντας αισιοδοξία ότι η χώρα θα μπορέσει να ανταποκριθεί και στις σημερινές προκλήσεις.