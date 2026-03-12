Με βασικό σύνθημα «συλλογικές συμβάσεις για όλους» ξεκίνησε χθες το 30 παγκύπριο συνέδριο της ΣΕΚ το οποίο θα ολοκληρωθεί αύριο Παρασκευή 13 Μαρτίου.

Έχοντας ήδη εξασφαλίσει ακόμα μία θητεία στην ηγεσία της συνδικαλιστικής οργάνωσης, ο ΓΓ της ΣΕΚ Ανδρέας Μάτσας αναφέρθηκε στην πολυεπίπεδη σημασία της επέκτασης των συλλογικών συμβάσεων, καθώς και στις προκλήσεις που δημιουργεί η νέα κρίση στη Μέση Ανατολή. Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στάθηκε ιδιαίτερα στην επικείμενη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, αλλά και στις αλλαγές που έχουν προωθηθεί στα πλαίσια της παρούσας διακυβέρνησης, κάνοντας ειδική αναφορά στην ΑΤΑ, τον κατώτατο μισθό και τη φορολογική μεταρρύθμιση.

Αναλυτικότερα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης έκανε ειδική αναφορά κατά την ομιλία του στο συνέδριο της ΣΕΚ στις αλλαγές που έχουν επέλθει στο εργασιακό τοπίο, σημειώνοντας ειδικότερα την ΑΤΑ, «την οποία παραλάβαμε στο 50% το 2023 και σήμερα έχουμε συμφωνήσει στο 100%, τον κατώτατο μισθό που έχει αυξηθεί δύο φορές στα τρία χρόνια διακυβέρνησης, τη φορολογική μεταρρύθμιση και τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση που έρχεται.

Ειδικότερα, σε σχέση με τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, σημείωσε τους βασικούς στόχους των αλλαγών, επισημαίνοντας τη διασφάλιση της επάρκειας των συντάξεων, την αναθεώρηση της επενδυτικής πολιτικής του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων και τη διαμόρφωση ενός νέου πλαισίου διακυβέρνησης των επενδύσεων. Ταυτόχρονα, πρόσθεσε, σχεδιάζουμε και προχωρούμε με την ουσιαστική ενίσχυση του δεύτερου πυλώνα του συνταξιοδοτικού συστήματος.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν παρέλειψε να σημειώσει την ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας τα τελευταία χρόνια τονίζοντας: Σκεφτείτε την οικονομική κατάσταση της χώρας μας το 2012 και αν είχαμε να διαχειριστούμε μια τέτοια κρίση όπως τη σημερινή. «Τα υγιή θεμελιώδη μεγέθη, η εύρωστη δημοσιονομική βάση και το ανθεκτικό τραπεζικό σύστημα με υψηλή ισχυρή ρευστότητα και επαρκή κεφάλαια, ενισχύουν την ικανότητα, τη δυνατότητα της κυπριακής οικονομίας να απορροφά εξωτερικές αναταράξεις. Και για όσους σπεύσουν να απαντήσουν με το επιχείρημα ότι δεν αρκεί να ευημερούν οι δείκτες εάν δεν ευημερούν οι άνθρωποι, η απάντηση είναι πολύ απλή: Οι επιδόσεις της οικονομίας μεταφράζονται σε φθηνό δανεισμό για το κράτος, τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές. Οι υγιείς δείκτες προσελκύουν ποιοτικές επενδύσεις που δημιουργούν καλύτερες και καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας και φέρνουν αποτελέσματα όπως αυτά που προανέφερα σε σχέση με την ΑΤΑ από 50 στο 100% αλλά και δύο φορές αύξηση του κατώτατου μισθού».

Η επέκταση των συλλογικών συμβάσεων θα σημαίνει στην πράξη, βελτίωση των μισθολογικών ωφελημάτων, επέκταση του θεσμού των Ταμείων Προνοίας και Ευημερίας, καθώς και πλήρης ΑΤΑ για όλους, όχι σαν ημιτελές σύνθημα, αλλά ως ολοκληρωμένο και καθολικό δικαίωμα, δήλωσε από την πλευρά του ο Γενικός Γραμματέας της ΣΕΚ, Ανδρέας Μάτσας, από το βήμα του 30ου Παγκύπριου Συνεδρίου της ΣΕΚ. «Οι συλλογικές συμβάσεις θα πρέπει να εφαρμόζονται για όλους τους εργαζόμενους, είτε στην επιχείρηση, είτε στον κλάδο, (είτε αυτή αφορά τα ξενοδοχεία, είτε τον κατασκευαστικό τομέα, είτε τον τραπεζικό, είτε την όποια επιχείρηση στην οποία εφαρμόζεται συλλογική σύμβαση, χωρίς αποκλεισμούς και διακρίσεις)», πρόσθεσε.

Επίσης, ο κ. Μάτσας είπε ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο επιβεβαίωσε την εγκυρότητα του μεγαλύτερου μέρους της Οδηγίας για επαρκείς κατώτατους μισθούς και πρόσθεσε πως μέσω της συγκεκριμένης Οδηγίας διασφαλίζονται επαρκείς κατώτατοι μισθοί για αξιοπρεπή διαβίωση, λαμβάνοντας υπόψη το κόστος ζωής και ενισχύονται οι συλλογικές διαπραγματεύσεις, με στόχο την κάλυψη του 80% των εργαζομένων μέσω συλλογικών συμβάσεων. Είπε ακόμη ότι επιβάλλεται η εφαρμογή της συμφωνίας που έχει γίνει με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, για την υποχρέωση της εφαρμογής συλλογικής σύμβασης ως προϋπόθεση σύναψης δημόσιας σύμβασης.