Δόθηκε στην κυκλοφορία η δεξιά λωρίδα στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας-Λεμεσού, που είχε κλείσει προσωρινά σε σημείο παρά τον Άγιο Τύχωνα, στην κατεύθυνση προς Λεμεσό, λόγω τροχαίας σύγκρουσης που συνέβη λίγο μετά τις 7.30 το πρωί σήμερα. Η κυκλοφορία συνεχίζει πλέον κανονικά.
Στο σημείο της σύγκρουσης είχαν μεταβεί μέλη της Αστυνομίας για παροχή βοήθειας, ρύθμιση της κυκλοφορίας και εξετάσεις.
Τα εμπλεκόμενα στην οδική σύγκρουση οχήματα έχουν μετακινηθεί εκτός του δρόμου, με την κυκλοφορία γύρω στις 8.00 το πρωί να συνεχίζει κανονικά.
Από την οδική σύγκρουση δεν φαίνεται να έχει τραυματιστεί οποιοδήποτε πρόσωπο.
Οδηγοί προσοχή: Τροχαίο στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας–Λεμεσού – Δόθηκε στην κυκλοφορία η δεξιά λωρίδα
Δόθηκε στην κυκλοφορία η δεξιά λωρίδα στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας-Λεμεσού, που είχε κλείσει προσωρινά σε σημείο παρά τον Άγιο Τύχωνα, στην κατεύθυνση προς Λεμεσό, λόγω τροχαίας σύγκρουσης που συνέβη λίγο μετά τις 7.30 το πρωί σήμερα. Η κυκλοφορία συνεχίζει πλέον κανονικά.
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