Κανένας δεν μπορεί να σώσει τον τόπο από μόνος του. Κανένας δεν διαθέτει τέτοιους ώμους. Κανένας δεν διαθέτει την απόλυτη αλήθεια, ούτε την απόλυτη γνώση, αλλά ούτε και την απόλυτη πλειοψηφία στο κοινοβούλιο.

Η Κύπρος για να μπορέσει να διαχειριστεί αποτελεσματικά τις τεράστιες προκλήσεις που βρίσκονται ενώπιον της, χρειάζεται συνεργασία και συνένωση δυνάμεων σε όλα τα επίπεδα.

Ο τόπος για να βγει από τα αδιέξοδα, πολιτικά, οικονομικά, κοινωνικά και άλλα, χρειάζεται όλες οι πολιτικές δυνάμεις και όλοι οι παραγωγικοί φορείς να ενώσουν δυνάμεις και με ήθος, σοβαρότητα και αξιοπρέπεια να συνεισφέρουν το μέγιστο δυνατό. Μακριά από σκοπιμότητες και τακτικισμούς.

Ο δρόμος προς την πρόοδο, την ευημερία, την ανάπτυξη αλλά και την απελευθέρωση, είναι μονόδρομος και χωρίς επιστροφή. Ο μακρύς και ανούσιος προεκλογικός, (που κινήθηκε κυρίως στη λογική της φλυαρίας και της ακατάσχετης παροχολογίας), τέλειωσε. Οι εκλογές αποτελούν ήδη ιστορικό παρελθόν. Τα φώτα των προεκλογικών δεξιώσεων και των διαφημίσεων έσβησαν και όλοι τώρα, θα βρεθούν μπροστά στην αλήθεια και τη σκληρή πραγματικότητα.

Μια πραγματικότητα που είναι – δυστυχώς – γεμάτη όχι με προβλήματα, αλλά με εφιάλτες, όπως είναι π.χ ο εφιάλτης της υπογεννητικότητας και του δημογραφικού, ο εφιάλτης της παράνομης μετανάστευσης, της ακρίβειας που καθημερινά σκοτώνει τους πολίτες, αλλά και ο εφιάλτης του κυκλοφοριακού θηρίου και της δυσκολίας των νέων να αποκτήσουν ιδιόκτητη αξιοπρεπή στέγη.

Μπροστά μας βρίσκονται μεγάλες μεταρρυθμίσεις όπως είναι παραδείγματος χάρη η μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού Συστήματος, που χρειάζονται συνεργασία, συναίνεση και συναντίληψη και τούτου γιατί όσα θα αποφασιστούν θα αφορούν τα επόμενα πολλά χρόνια.

Η επόμενη μέρα λοιπόν χρειάζεται ενότητα και σύνθεση απόψεων. Αυτοί που εκλέγησαν θα κληθούν να διαχειριστούν κάρβουνα αναμμένα και στα θέματα εσωτερικής διακυβέρνησης, αλλά και στα θέματα της εξωτερικής πολιτικής, που έχουν να κάνουν κυρίως με την προστασία της Κύπρου από τη διαρκή Τουρκική επιθετικότητα, αλλά και την απελευθέρωση και επανένωση του τόπου, πέραν των όσων άλλων καταγράψαμε πιο πάνω.

Ο νέος πρόεδρος της Βουλής οφείλει να αγκαλιάσει όλες τις παραγωγικές δυνάμεις και όλους τους παραγωγικούς φορείς, να τους οργανώσει και να τους αξιοποιήσει στο μέγιστο δυνατό βαθμό, γιατί αυτό επιβάλλει το δημόσιο συμφέρον της ημικατεχόμενης Κύπρου.

Χρειάζεται η μέγιστη ενότητα στο επίπεδο του κοινοβουλίου, αλλά και η μέγιστη συνεργασία με την κυβέρνηση, αφού είναι γνωστό πως ο Νίκος Χριστοδουλίδης δεν διαθέτει την απόλυτη πλειοψηφία.

Αυτή την ώρα, όλες οι πολιτικές δυνάμεις καλούνται να αντιληφθούν πως η Κύπρος κινδυνεύει και χωρίς την ενότητα όλων, (και στα λόγια και στις πράξεις), κτίζουμε σπιτάκια στην άμμο, κάτι που υποδείξαμε πάρα πολλές φορές στην αρθρογραφία μας από βάθος χρόνου.

Πρέπει να αντιληφθούν επίσης πως ο κοινωνικός διάλογος, η διαβούλευση και η σύνθεση απόψεων αποτελούν το Α και το Ω της προόδου και της ανάπτυξης κάθε κοινωνίας.

Υ.Γ:- Στους απερχόμενους βουλευτές να ευχηθούμε υγεία και καλή ξεκούραση και καλή διαχείριση των χιλιάδων ευρώ που έλαβαν ως εφάπαξ. Την προσφορά, το έργο, τα λάθη και τις οποιεσδήποτε παραλείψεις τους θα τις κρίνει ο ιστορικός του μέλλοντος.

* Οικονομολόγος – Δημοσιογράφος