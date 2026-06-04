Μια άκρως σημαντική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας ΑΠΟΕΛ, που είναι ανοικτή μάλιστα και για τα μέλη του Σωματείου, πραγματοποιείται απόψε (18:00, Pavilion Hall). Η προσοχή φυσικά είναι επικεντρωμένη στο βασικό περίγραμμα της προδιαγραφόμενης συμφωνίας με το επενδυτικό γκρουπ, του οποίου ηγείται ο Σάββας Λιασής.

Αφού παρουσιαστεί, θα ζητηθεί εξουσιοδότηση προς τη Συμβουλευτική Επιτροπή, ώστε να συνεχίσει τις διαβουλεύσεις και να διεκπεραιώσει τις εκκρεμότητες έως την ολοκλήρωσή της. Η σπουδαιότητα της ημέρας έγκειται στο ότι μπορεί να γίνει το πρώτο βήμα προς τη διασφάλιση της οικονομικής επιβίωσης των γαλαζοκίτρινων, με στόχο να μπουν οι βάσεις για μια νέα πρωταγωνιστική πορεία στις εγχώριες διοργανώσεις και καινούργιες ευρωπαϊκές διακρίσεις.

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