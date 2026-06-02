Η Κύπρος φιλοξενεί στις 2 και 3 Ιουνίου 2026 την Ειδική Σύνοδο της Ομάδας Εργαζομένων της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, με επίκεντρο την εργασία, τις εργασιακές σχέσεις και τις σύγχρονες κοινωνικές προκλήσεις.

Η διήμερη σύνοδος θα πραγματοποιηθεί στα Κεντρικά Γραφεία της ΣΕΚ, στον Στρόβολο, συγκεντρώνοντας εκπροσώπους συνδικαλιστικών οργανώσεων, ευρωπαϊκών θεσμών, κυβερνητικών φορέων και εμπειρογνώμονες. Στόχος είναι η ανταλλαγή απόψεων και η ενίσχυση του διαλόγου για ζητήματα που επηρεάζουν τον κόσμο της εργασίας στην Κύπρο και την Ευρώπη.

Οι εργασίες της Συνόδου θα αρχίσουν την Τρίτη 2 Ιουνίου, με τις εναρκτήριες τοποθετήσεις και τις κεντρικές ομιλίες, από τις 14:30 έως τις 15:30. Την έναρξη θα χαιρετίσει η Πρόεδρος της Ομάδας Εργαζομένων της ΕΟΚΕ, Lucie Studničná, ενώ χαιρετισμούς θα απευθύνουν ο Γενικός Γραμματέας της ΣΕΚ, Ανδρέας Φ. Μάτσας, και η Γενική Γραμματέας της ΠΕΟ, Σωτηρούλα Χαραλάμπους.

Θα ακολουθήσουν παρεμβάσεις από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Μαρίνο Μουσιούττα, και τον Διευθυντή της Κυπριακής Προεδρίας, Δημήτρη Μαυρομάτη, εκ μέρους της Υφυπουργού Ευρωπαϊκών Θεμάτων Μαριλένας Ραουνά.

Κεντρικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η πρώτη θεματική ενότητα, με τίτλο «Αγορά εργασίας – εξελίξεις και προκλήσεις», η οποία θα διεξαχθεί την Τρίτη 2 Ιουνίου, από τις 16:00 έως τις 17:45, υπό τον συντονισμό του Γενικού Γραμματέα της ΣΕΚ.

Στη συνεδρία θα τεθούν επί τάπητος ζητήματα που επηρεάζουν άμεσα τους εργαζομένους, όπως ο κοινωνικός διάλογος, η Αυτόματη Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή, το κόστος ζωής και ο κατώτατος μισθός. Παρεμβάσεις θα πραγματοποιήσουν ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ο Διευθυντής του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου, καθώς και ανώτεροι λειτουργοί της Στατιστικής Υπηρεσίας.

Τη δεύτερη ημέρα, την Τετάρτη 3 Ιουνίου, οι εργασίες θα συνεχιστούν με συνεδρία για την «Κλιματική αλλαγή και εργασιακές σχέσεις», από τις 09:30 έως τις 10:30.

Από τις 11:00 έως τις 12:45 θα ακολουθήσει συνεδρία αφιερωμένη στο Πανσυνδικαλιστικό Φόρουμ Κύπρου και στις προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού.

Η σύνοδος πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.