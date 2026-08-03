Η Τουρκία επικαιροποιεί τη στρατιωτική της ετοιμότητα σε σχέση με την Κύπρο, δήλωσε ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ, υποστηρίζοντας ότι η Άγκυρα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στο νησί και στην Ανατολική Μεσόγειο.

Σύμφωνα με το Πρακτορείο Αναντολού, ο κ. Γκιουλέρ προέβη στη δήλωση απαντώντας γραπτώς σε ερώτηση του βουλευτή του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (ΡΛΚ) στο Νομό Άντεπ, Χασάν Όζτουρκμεν, σχετικά με τη νέα αρχιτεκτονική ασφαλείας του ΝΑΤΟ και την αυξανόμενη συνεργασία μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ, Ελλάδας και Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας ανέφερε ότι η χώρα του αναλύει προσεκτικά τις δραστηριότητες του Ισραήλ στην Κυπριακή Δημοκρατία, καθώς και τις πιθανές επιπτώσεις των εξελίξεων στο νησί και στην ευρύτερη περιοχή.

Υποστήριξε ακόμη ότι συνεχίζεται η λήψη των αναγκαίων στρατιωτικών και πολιτικών μέτρων έναντι κάθε ενδεχόμενης απειλής.

«Μεριμνώντας για τη διατήρηση των ευαίσθητων ισορροπιών στο νησί, επικαιροποιούμε σχολαστικά το επίπεδο της στρατιωτικής μας ετοιμότητας για τη διασφάλιση της ασφάλειας της Τουρκίας και της τδβκ», είπε, αναφερόμενος στο αποσχιστικό μόρφωμα στα κατεχόμενα.

Ο κ. Γκιουλέρ πρόσθεσε ότι η Άγκυρα παρακολουθεί και τις ενέργειες του Ισραήλ στη νότια Συρία, σημειώνοντας ότι λαμβάνονται εγκαίρως όλα τα μέτρα που, κατά την τουρκική πλευρά, αφορούν την εθνική της ασφάλεια.

ΚΥΠΕ